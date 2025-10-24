Топ альткоинов в ноябре 2025

Не так важно вкладываете ли вы в стабильные американские госбонды или топ альткоинов, повышенную турбулентность в 2025 вы наверняка почувствовали. Кажется, что традиционные способы инвестирования больше не работают или слишком рискованны, а цены на активы меняются слишком быстро. В этот период на помощь приходят инвестиции в пресейлы.

Давайте разберем, почему сейчас классические криптовалюты могут быть не лучшим выбором, что такое пресейлы и альткоины, а также почему они остаются хорошим способом инвестиций даже в сложные времена. И, конечно же, составим свой топ альткоинов, на которые стоит обратить внимание.

Почему криптовалюты сейчас особенно волатильны

Криптовалюты всегда были нестабильным финансовым инструментом, колебание в 40−50% в день здесь считается нормальным явлением. В 2024—2025 годах оно стало еще выше. Даже Bitcoin и Ethereum часто двигаются рывками и могут подорожать и подешеветь на десятки процентов в день.

Это происходит из-за:

неопределенности регулирования криптовалют в США и ЕС — любое изменение на политическом поле моментально отражается на стоимости BTC и ETH;

сокращения ликвидности у розничных инвесторов;

ожидания новых технологических циклов (вроде обновлений Ethereum или появления новых Layer 2 решений);

активности институциональных игроков, которые манипулируют рынком, искусственно создавая волатильность.

Во времена повышенной турбулентности лучше инвестировать в пресейлы — у них понятная и линейная линейная траектория роста. На ранних этапах есть возможность войти в проект по минимальной цене. Позже, когда начнутся биржевые торги, уже можно будет решать, что делать — быстро продать с прибылью или оставить на долгосрок.

Что такое альткоины

Альткоины — это общее название для всех криптовалют, кроме биткоина. Термин произошел от английского alternative coins — альтернативные монеты. Возглавляет топ альткоинов одна из самых популярных криптовалют — проект Виталика Бутерина Ethereum.

Альткоины появились на рынке вслед за биткоином. Их преимущество в том, что они предоставляют дополнительные функции, которых нет у первой криптовалюты. У каждой монеты эти функции свои, например высокая скорость транзакций или поддержка смарт-контактов и децентрализированных приложений.

С момента выхода на биржи первого альткоина появились еще тысячи видов монет, многие из которых уже прекратили свое существование. Некоторые изначально были созданы как скам. Например, токен Terra/ Luna, обанкротившийся, судя по всему, из-за безответственного управления криптобиржи FTX.

Выбрать лучшие альткоины для вложения средств может быть довольно сложно, даже если вы давно в теме криптовалют. Поэтому дальше мы предложим топ альткоинов на пресейле, которые могут интересно показать себя этой осенью.

Что такое пресейл и как он работает

Пресейл (presale) — это стадия предварительной продажи токенов до их официального листинга на биржах. Команды-разработчики организовывают пресейлы, чтобы привлечь стартовый капитал для развития проекта, а также проверить интерес аудитории. Кроме того, пресейл помогает создать базу ранних инвесторов и собственное комьюнити для нового альткоина.

Обычно пресейл делится на несколько этапов — раундов. На каждом следующем раунде стоимость токена постепенно растет. И чем раньше купить токен, там выгоднее будет покупка. А за счет ранних вложений, проект получит финансирование для дальнейшего развития.

Почему пресейлы остаются привлекательными даже при нестабильном рынке

Главное преимущество пресейлов — они слабо зависят от текущих колебаний цен на крипторынке, потому что фактически они находятся вне рынка. Если биткоин упал хоть на 10%, это не влияет на стоимость токенов, которые еще не торгуются на бирже.

Что получают инвесторы, покупая токены на пресейле:

1. Фиксированную стоимость

2. Высокий потенциал роста после листинга

Команды проекта стараются выбрать удачный момент выхода коина на рынок, например, во время фазы восстановления или хайпа, чтобы повысить интерес и цену.

3. Дополнительные способы заработка

Многие пресейлы уже на ранней стадии предлагают стейкинг — возможность замораживать токены и получать пассивный доход.

Таким образом при покупке альткоинов на стадии пресейла вы получаете идеальный баланс между риском и ожидаемой доходностью. Конечно, важно выбирать проекты, которым можно доверять, и это самая сложная задача. Лучшими оказываются те, за которыми стоят реальные профессиональные команды и те, которые решают актуальные проблемы рынка.

Как выбрать надежный пресейл-проект для покупки альткоинов

Чтобы уберечь себя от покупки ненадежных или бесперспективных альткоинов, стоит обращать внимание на наличие у проекта нескольких параметров:

Репутация

За проектом должны стоять реальные люди или устойчивый бренд. Даже если имена создателей не называются, профессиональная команда сможет найти способ продемонстрировать свою компетентность.

Roadmap

У проекта должны быть реальные и понятно прописанные планы: от пресейла до выхода на биржу и запуска продукта.

Партнерства и аудит

То, что код альткоина прошел аудит у известных компаний и привлек партнеров, сильно повышает уровень доверия.

Механика

Понятная механика альткоина: должно быть объяснено, зачем нужен токен, как он используется в экосистеме, какие стимулы предусмотрены для держателей.

Реальные кейсы применения

Даже на стадии пресейла должен существовать рабочий продукт или хотя бы MVP.

Дальше мы рассмотрим TOП альткоинов, которые выглядят наиболее перспективными для вложений в конце 2025 года.

TOP-5 альткоинов для покупки осенью 2025

Самый многообещающий альткоин этой осени — Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper — криптовалюта, созданная для улучшения работы биткоина. Она призвана ускорить его работу, сделать транзакции дешевле и добавить больше функций. Среди них возможность проводить почти мгновенные платежи, использовать DeFi-приложения и запускать новые токены.

Альткоин $HYPER работает в системе layer 2, позволяя создавать dApps (децентрализованные приложения) в виде кошельков, участвовать в стейкинге, фарминге и кредитовании. При покупке на пресейле вы получите доступ к запуску новых токенов, голосованию в DAO, эйрдропам и стейкингу.

На момент написания текста стоимость $HYPER составляет $0,013155.

Токен криптокошелька Best Wallet

Best Wallet Token — проект экосистемы Best Wallet. Ее создатели планируют занять до 40% рынка криптокошельков к концу 2026 года, что намекает на большое будущее токена.

Альткоин существует в сети Ethereum (ERC-20), покупка доступна за ETH и BNB. Среди преимуществ:

сниженные комиссии на транзакции,

ранний доступ к новым перспективным пресейлам,

геймифицированную систему поощрений через эйрдроп $BEST,

более высокие награды за участие в стейкинге.

Одна из особенностей $BEST и еще одно преимущество токена — доступ к криптовалютам на пресейле через раздел upcoming tokens. Он дает возможность покупать новые токены на самых ранних этапах пресейла. Сделать это можно прямо в приложении кошелька Best Wallet, что минимизирует риски купить криптовалюту на мошенническом сайте.

На момент написания текста стоимость $BEST: $0,025825

Maxi Doge — мемкоин как стиль жизни

Maxi Doge — мемкоин, основанный на Dogecoin, но с акцентом на «силу, упорство и активный стиль жизни». Создатели рассчитывают, что $MAXI повторит успех своего предшественника и преумножит его: в 2024/2025 Dogecoin вырос на 71%, так что у Maxi Doge есть все шансы продемонстрировать очень высокие результаты.

Maxi Doge продвигается за счет развития криптосообщества вокруг идеи трейдинга как образа жизни: азарта, упорства и оригинальности. Проект планирует партнерства с платформами для торговли с плечом, что может увеличить цену токена, если сообщество будет активно торговать. Код смарт контракта $MAXI был проверен независимыми аудиторами, так что возможность уязвимостей минимальна.

Купить токен можно напрямую на сайте или прямо в кошельке Best Wallet.

На момент написания текста стоимость $MAXI: $0,000264

На какие проекты, уже вышедшие на рынок, стоит обратить внимание?

Основная рекомендация и классических инвестиций, и инвестиций в криптовалюту — диверсификация активов. Поэтому покупки на стадии пресейла стоит совместить с вложениями в уже зарекомендовавшие себя и уверенно работающие на рынке альткоины.

BNB — разработка криптобиржи Binance

BNB — это токен крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Изначально выпускался в сети Ethereum, но после перешел на собственный блокчейн Binance Chain, а затем на Binance Smart Chain (сейчас BNB Chain). Выпущен еще в 2017 году, и уже давно не на стадии пресейла. Его можно купить в любых криптокошельках и на биржах. Поддерживает смарт контракты на языке Solidity.

BNB cчитается очень надежным альткоином, так как его репутацию и устойчивость поддерживает выпустивший его Binance. Такие гиганты рынка устойчивы к колебаниям и не так сильно реагируют на внешние изменения, как другие монеты. Но и такой доходности, как криптовалюты на пресейле, он, вероятно, не даст.

BNB можно использовать для:

оплаты торговых комиссий со скидкой;

участия в новых запусках (Launchpad, Launchpool);

стейкинга и DeFi-приложений.

Фактически BNB стал «топливом» целой экосистемы, и его цена часто растет даже тогда, когда рынок в целом падает.

Этот токен отличает еще и то, что BInance контролирует его стоимость и периодически выкупает часть BNB, уменьшая общее предложение. Это может поддерживать цену и делать токен более стабильным в долгосрочной перспективе.

TRX — токен сети TRON

TRX — это криптовалюта блокчейна Tron, которая была создана для поддержки децентрализованных приложений (dApps), смарт контрактов и мультимедийных сервисов. Он занимает особое место в инфраструктуре крипторынка, потому что на базе сети TRON функционирует значительная часть транзакций в USDT — крупнейшем стейблкойне мира.

TRX — незаменимый элемент экосистемы, что делает его настолько стабильным, насколько это возможно на рынке криптовалют. Кроме того, сеть TRON отличается высокой скоростью и сравнительно невысокими комиссиями.

Резюме: пять правил инвестора в непростых рыночных условиях

Подводя итоги, поделимся несколькими советами, которые пригодятся, когда вы инвестируете в нестабильные времена.

Диверсифицируйте

Лучше разделить капитал между пресейл-проектами и уже существующими в открытом доступе активами вроде BNB или TRX. Это позволит снизить риски, сохранив реальную возможность заработка.

Стройте долгосрочные планы

Волатильность — нормальное явление. Качественные проекты с рабочими продуктами и активной аудиторией всегда выигрывают в долгосрочной перспективе.

Используйте стейкинг

Даже если рынок не растет, стейкинг остается инструментом стабильного дохода в условиях неопределенности.

Следите за календарем листингов

Команды стараются запускать токены в благоприятный момент. Успевайте приобрести альткоины по самой выгодной стоимости.

Изучайте экосистемы

Иногда выгоднее инвестировать не в конкретный токен, а в экосистему — например, в продукты, построенные на BNB Chain или TRON Network.

FAQ

Какие альткоины покупать в 2025 году?

Сейчас хорошее время, чтобы присмотреться к токенам на пресейле, таким как MAXI DOGE, Bitcoin Hyper и Best Wallet Токен, сочетая эти покупки с инвестированием в уже стабильные альткоины, давно вышедшие на рынок, такие как TRX и BNB.

Какая криптовалюта будет популярной в 2025 году?

Популярными остаются валюты сети Ethereum. Эксперты прогнозируют рост многих из них рост и в 2025 и в 2026 году.

В какие мемкоины стоит вкладываться?

При выборе важно изучить команду проекта, наличие у него road map и после этого сделать выбор. Уже находящийся на рынке Doge Coin и мемкоин на пресейле MAXI Dodge могут стать хорошей инвестицией.

Какая криптовалюта будет расти в будущем?

По большинству прогнозов расти будут Ethereum, Solana, TRX, BNB и токены на пресейле. Однако криптовалюты волатильны, и никто не знает ответ на этот вопрос наверняка.

Можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году?

Определенно, можно, если инвестировать, учитывая ситуацию на рынке, а также тщательно управляя рисками. Но есть гарантированный способ не заработать ничего — не инвестировать.