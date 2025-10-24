Не так важно вкладываете ли вы в стабильные американские госбонды или топ альткоинов, повышенную турбулентность в 2025 вы наверняка почувствовали. Кажется, что традиционные способы инвестирования больше не работают или слишком рискованны, а цены на активы меняются слишком быстро. В этот период на помощь приходят инвестиции в пресейлы.
Топ альткоинов в ноябре 2025
Давайте разберем, почему сейчас классические криптовалюты могут быть не лучшим выбором, что такое пресейлы и альткоины, а также почему они остаются хорошим способом инвестиций даже в сложные времена. И, конечно же, составим свой топ альткоинов, на которые стоит обратить внимание.
Почему криптовалюты сейчас особенно волатильны
Криптовалюты всегда были нестабильным финансовым инструментом, колебание в 40−50% в день здесь считается нормальным явлением. В 2024—2025 годах оно стало еще выше. Даже Bitcoin и Ethereum часто двигаются рывками и могут подорожать и подешеветь на десятки процентов в день.
Это происходит из-за:
-
неопределенности регулирования криптовалют в США и ЕС — любое изменение на политическом поле моментально отражается на стоимости BTC и ETH;
-
сокращения ликвидности у розничных инвесторов;
-
ожидания новых технологических циклов (вроде обновлений Ethereum или появления новых Layer 2 решений);
-
активности институциональных игроков, которые манипулируют рынком, искусственно создавая волатильность.
Во времена повышенной турбулентности лучше инвестировать в пресейлы — у них понятная и линейная линейная траектория роста. На ранних этапах есть возможность войти в проект по минимальной цене. Позже, когда начнутся биржевые торги, уже можно будет решать, что делать — быстро продать с прибылью или оставить на долгосрок.
Что такое альткоины
Альткоины — это общее название для всех криптовалют, кроме биткоина. Термин произошел от английского alternative coins — альтернативные монеты. Возглавляет топ альткоинов одна из самых популярных криптовалют — проект Виталика Бутерина Ethereum.
Альткоины появились на рынке вслед за биткоином. Их преимущество в том, что они предоставляют дополнительные функции, которых нет у первой криптовалюты. У каждой монеты эти функции свои, например высокая скорость транзакций или поддержка смарт-контактов и децентрализированных приложений.
С момента выхода на биржи первого альткоина появились еще тысячи видов монет, многие из которых уже прекратили свое существование. Некоторые изначально были созданы как скам. Например, токен Terra/ Luna, обанкротившийся, судя по всему, из-за безответственного управления криптобиржи FTX.
Выбрать лучшие альткоины для вложения средств может быть довольно сложно, даже если вы давно в теме криптовалют. Поэтому дальше мы предложим топ альткоинов на пресейле, которые могут интересно показать себя этой осенью.
Что такое пресейл и как он работает
Пресейл (presale) — это стадия предварительной продажи токенов до их официального листинга на биржах. Команды-разработчики организовывают пресейлы, чтобы привлечь стартовый капитал для развития проекта, а также проверить интерес аудитории. Кроме того, пресейл помогает создать базу ранних инвесторов и собственное комьюнити для нового альткоина.
Обычно пресейл делится на несколько этапов — раундов. На каждом следующем раунде стоимость токена постепенно растет. И чем раньше купить токен, там выгоднее будет покупка. А за счет ранних вложений, проект получит финансирование для дальнейшего развития.
Почему пресейлы остаются привлекательными даже при нестабильном рынке
Главное преимущество пресейлов — они слабо зависят от текущих колебаний цен на крипторынке, потому что фактически они находятся вне рынка. Если биткоин упал хоть на 10%, это не влияет на стоимость токенов, которые еще не торгуются на бирже.
Что получают инвесторы, покупая токены на пресейле:
1. Фиксированную стоимость
2. Высокий потенциал роста после листинга
Команды проекта стараются выбрать удачный момент выхода коина на рынок, например, во время фазы восстановления или хайпа, чтобы повысить интерес и цену.
3. Дополнительные способы заработка
Многие пресейлы уже на ранней стадии предлагают стейкинг — возможность замораживать токены и получать пассивный доход.
Таким образом при покупке альткоинов на стадии пресейла вы получаете идеальный баланс между риском и ожидаемой доходностью. Конечно, важно выбирать проекты, которым можно доверять, и это самая сложная задача. Лучшими оказываются те, за которыми стоят реальные профессиональные команды и те, которые решают актуальные проблемы рынка.
Как выбрать надежный пресейл-проект для покупки альткоинов
Чтобы уберечь себя от покупки ненадежных или бесперспективных альткоинов, стоит обращать внимание на наличие у проекта нескольких параметров:
-
Репутация
За проектом должны стоять реальные люди или устойчивый бренд. Даже если имена создателей не называются, профессиональная команда сможет найти способ продемонстрировать свою компетентность.
-
Roadmap
У проекта должны быть реальные и понятно прописанные планы: от пресейла до выхода на биржу и запуска продукта.
-
Партнерства и аудит
То, что код альткоина прошел аудит у известных компаний и привлек партнеров, сильно повышает уровень доверия.
-
Механика
Понятная механика альткоина: должно быть объяснено, зачем нужен токен, как он используется в экосистеме, какие стимулы предусмотрены для держателей.
-
Реальные кейсы применения
Даже на стадии пресейла должен существовать рабочий продукт или хотя бы MVP.
Дальше мы рассмотрим TOП альткоинов, которые выглядят наиболее перспективными для вложений в конце 2025 года.
TOP-5 альткоинов для покупки осенью 2025
Самый многообещающий альткоин этой осени — Bitcoin Hyper
Bitcoin Hyper — криптовалюта, созданная для улучшения работы биткоина. Она призвана ускорить его работу, сделать транзакции дешевле и добавить больше функций. Среди них возможность проводить почти мгновенные платежи, использовать DeFi-приложения и запускать новые токены.
Альткоин $HYPER работает в системе layer 2, позволяя создавать dApps (децентрализованные приложения) в виде кошельков, участвовать в стейкинге, фарминге и кредитовании. При покупке на пресейле вы получите доступ к запуску новых токенов, голосованию в DAO, эйрдропам и стейкингу.
На момент написания текста стоимость $HYPER составляет $0,013155.
Токен криптокошелька Best Wallet
Best Wallet Token — проект экосистемы Best Wallet. Ее создатели планируют занять до 40% рынка криптокошельков к концу 2026 года, что намекает на большое будущее токена.
Альткоин существует в сети Ethereum (ERC-20), покупка доступна за ETH и BNB. Среди преимуществ:
-
сниженные комиссии на транзакции,
-
ранний доступ к новым перспективным пресейлам,
-
геймифицированную систему поощрений через эйрдроп $BEST,
-
более высокие награды за участие в стейкинге.
Одна из особенностей $BEST и еще одно преимущество токена — доступ к криптовалютам на пресейле через раздел upcoming tokens. Он дает возможность покупать новые токены на самых ранних этапах пресейла. Сделать это можно прямо в приложении кошелька Best Wallet, что минимизирует риски купить криптовалюту на мошенническом сайте.
На момент написания текста стоимость $BEST: $0,025825
Maxi Doge — мемкоин как стиль жизни
Maxi Doge — мемкоин, основанный на Dogecoin, но с акцентом на «силу, упорство и активный стиль жизни». Создатели рассчитывают, что $MAXI повторит успех своего предшественника и преумножит его: в 2024/2025 Dogecoin вырос на 71%, так что у Maxi Doge есть все шансы продемонстрировать очень высокие результаты.
Maxi Doge продвигается за счет развития криптосообщества вокруг идеи трейдинга как образа жизни: азарта, упорства и оригинальности. Проект планирует партнерства с платформами для торговли с плечом, что может увеличить цену токена, если сообщество будет активно торговать. Код смарт контракта $MAXI был проверен независимыми аудиторами, так что возможность уязвимостей минимальна.
Купить токен можно напрямую на сайте или прямо в кошельке Best Wallet.
На момент написания текста стоимость $MAXI: $0,000264
На какие проекты, уже вышедшие на рынок, стоит обратить внимание?
Основная рекомендация и классических инвестиций, и инвестиций в криптовалюту — диверсификация активов. Поэтому покупки на стадии пресейла стоит совместить с вложениями в уже зарекомендовавшие себя и уверенно работающие на рынке альткоины.
BNB — разработка криптобиржи Binance
BNB — это токен крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Изначально выпускался в сети Ethereum, но после перешел на собственный блокчейн Binance Chain, а затем на Binance Smart Chain (сейчас BNB Chain). Выпущен еще в 2017 году, и уже давно не на стадии пресейла. Его можно купить в любых криптокошельках и на биржах. Поддерживает смарт контракты на языке Solidity.
BNB cчитается очень надежным альткоином, так как его репутацию и устойчивость поддерживает выпустивший его Binance. Такие гиганты рынка устойчивы к колебаниям и не так сильно реагируют на внешние изменения, как другие монеты. Но и такой доходности, как криптовалюты на пресейле, он, вероятно, не даст.
BNB можно использовать для:
-
оплаты торговых комиссий со скидкой;
-
участия в новых запусках (Launchpad, Launchpool);
-
стейкинга и DeFi-приложений.
Фактически BNB стал «топливом» целой экосистемы, и его цена часто растет даже тогда, когда рынок в целом падает.
Этот токен отличает еще и то, что BInance контролирует его стоимость и периодически выкупает часть BNB, уменьшая общее предложение. Это может поддерживать цену и делать токен более стабильным в долгосрочной перспективе.
TRX — токен сети TRON
TRX — это криптовалюта блокчейна Tron, которая была создана для поддержки децентрализованных приложений (dApps), смарт контрактов и мультимедийных сервисов. Он занимает особое место в инфраструктуре крипторынка, потому что на базе сети TRON функционирует значительная часть транзакций в USDT — крупнейшем стейблкойне мира.
TRX — незаменимый элемент экосистемы, что делает его настолько стабильным, насколько это возможно на рынке криптовалют. Кроме того, сеть TRON отличается высокой скоростью и сравнительно невысокими комиссиями.
Резюме: пять правил инвестора в непростых рыночных условиях
Подводя итоги, поделимся несколькими советами, которые пригодятся, когда вы инвестируете в нестабильные времена.
-
Диверсифицируйте
Лучше разделить капитал между пресейл-проектами и уже существующими в открытом доступе активами вроде BNB или TRX. Это позволит снизить риски, сохранив реальную возможность заработка.
-
Стройте долгосрочные планы
Волатильность — нормальное явление. Качественные проекты с рабочими продуктами и активной аудиторией всегда выигрывают в долгосрочной перспективе.
-
Используйте стейкинг
Даже если рынок не растет, стейкинг остается инструментом стабильного дохода в условиях неопределенности.
-
Следите за календарем листингов
Команды стараются запускать токены в благоприятный момент. Успевайте приобрести альткоины по самой выгодной стоимости.
-
Изучайте экосистемы
Иногда выгоднее инвестировать не в конкретный токен, а в экосистему — например, в продукты, построенные на BNB Chain или TRON Network.
FAQ
Какие альткоины покупать в 2025 году?
Сейчас хорошее время, чтобы присмотреться к токенам на пресейле, таким как MAXI DOGE, Bitcoin Hyper и Best Wallet Токен, сочетая эти покупки с инвестированием в уже стабильные альткоины, давно вышедшие на рынок, такие как TRX и BNB.
Какая криптовалюта будет популярной в 2025 году?
Популярными остаются валюты сети Ethereum. Эксперты прогнозируют рост многих из них рост и в 2025 и в 2026 году.
В какие мемкоины стоит вкладываться?
При выборе важно изучить команду проекта, наличие у него road map и после этого сделать выбор. Уже находящийся на рынке Doge Coin и мемкоин на пресейле MAXI Dodge могут стать хорошей инвестицией.
Какая криптовалюта будет расти в будущем?
По большинству прогнозов расти будут Ethereum, Solana, TRX, BNB и токены на пресейле. Однако криптовалюты волатильны, и никто не знает ответ на этот вопрос наверняка.
Можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году?
Определенно, можно, если инвестировать, учитывая ситуацию на рынке, а также тщательно управляя рисками. Но есть гарантированный способ не заработать ничего — не инвестировать.