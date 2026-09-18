США замораживают $25 млрд в биткоинах на 20 лет: угроза доллару или спасение от долгов

Вашингтон меняет правила игры на крипторынке. Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект, который превращает 324 тысячи конфискованных биткоинов в Стратегический резерв с жестким запретом на продажу до 2046 года. Вывод почти $25 млрд из обращения защитит рынок от внезапных распродаж, но разделит экономистов на два лагеря. Анализируем, почему классические финансисты считают этот шаг подрывом доверия к доллару и как легитимация криптовалют через стейблкоины может спасти Америку от долгового кризиса.

Сколько биткоинов контролирует правительство США

Соединенные Штаты накапливали свой запас биткоинов годами, хотя до недавнего времени не называли его резервом. Монеты переходили под контроль государства после расследований, конфискаций и судебных решений по делам Silk Road, взлома биржи Bitfinex и других криптовалютных преступлений. Постепенно США стали одним из крупнейших государственных владельцев BTC, не покупая его на рынке и получив многомиллиардный запас благодаря нарушителям закона.

Точный размер американского запаса остается неизвестным, поскольку власти до сих пор не опубликовали его полный учет. По данным Arkham Intelligence, связанные с правительством США адреса по состоянию на сентябрь 2026 года содержали около 324,5 тысячи BTC стоимостью примерно $24,9 млрд по текущей цене. Однако эта цифра не равна размеру стратегического резерва, поскольку часть монет могут вернуть потерпевшим, а право собственности государства на некоторые активы еще не подтверждено окончательно.

Тем не менее, по этим подсчетам американский запас BTC уже превышает резервы большинства государств и публичных компаний и составляет около 1,6% всех уже добытых биткоинов. Больше есть только у корпоративного лидера Strategy, который владеет 845 050 BTC.

Однако для рынка важен не только размер запаса, но и то, что владелец будет делать с монетами. Strategy может покупать или продавать BTC в зависимости от потребностей бизнеса. Новый законопроект должен определить, как американские власти будут распоряжаться «своими» монетами.

Как будет работать американский крипторезерв

Начало американскому крипторезерву положил Дональд Трамп в марте 2025 года. Своим указом он обязал государственные ведомства провести внутренний учет цифровых активов и определить, какие конфискованные биткоины можно передать в резерв. Однако указ не имеет силы федерального закона, поэтому следующий президент может изменить или отменить установленные им правила.

Законопроект H.R. 8957, известный как American Reserve Modernization Act, должен сделать эту систему постоянной. 16 сентября 2026 года Комитет по финансовым услугам Палаты представителей поддержал документ 28 голосами против 21. Теперь его должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, после чего законопроект должен подписать президент.

Документ закрепляет две отдельные структуры при Министерстве финансов. В Стратегический резерв будут поступать окончательно конфискованные BTC, которые не нужно возвращать потерпевшим. Другие криптовалюты будут храниться в Хранилище цифровых активов. Минфин сможет продавать или обменивать их, чтобы покупать биткоины для резерва либо сокращать государственный долг. Таким образом, резерв сможет расти не только за счет новых конфискаций BTC, но и благодаря конвертации других изъятых токенов.

Переданные в резерв BTC, согласно тексту H.R. 8957, нельзя будет продавать, обменивать или использовать в качестве залога как минимум 20 лет. Данные о запасе будут публиковать ежеквартально вместе с криптографическим подтверждением контроля над монетами. Законопроект не предусматривает закупок за бюджетные средства, однако позволяет пополнять резерв без новых расходов, в частности конвертировать в BTC другие конфискованные криптоактивы, включая стейблкоины.

При этом новый американский крипторезерв будет существенно отличаться от традиционных валютных резервов. Согласно подходу Международного валютного фонда, резервные активы должны быть доступны для покрытия внешних обязательств и финансирования в кризисных ситуациях. Биткоины, которые нельзя продавать в течение 20 лет, не смогут выполнять эту функцию. Поэтому крипторезерв будет скорее долгосрочной государственной инвестицией, а не источником ликвидности на случай кризиса.

Что изменится для биткоина

Для цены биткоина создание такого резерва является позитивным, но не определяющим сигналом. Законопроект действительно устраняет риск внезапных распродаж со стороны самого правительства США, однако это решение само по себе не гарантирует нового бычьего цикла. Дальнейшая динамика рынка по-прежнему будет зависеть от притока капитала, действий регуляторов и экономической политики США, в частности решений ФРС и позиций доллара на мировом рынке. Поэтому главное следствие этого шага заключается не в немедленном росте курса, а в фундаментальном изменении статуса биткоина, который крупнейшая экономика мира признает активом для долгосрочного хранения.

Важно также понимать, что замораживание монет не вызовет мгновенного дефицита на рынке, поскольку конфискованные биткоины и раньше находились под контролем государства и не участвовали в торгах. Однако правительство сможет пополнять резерв за счет обмена или продажи других изъятых криптоактивов, что создаст дополнительный источник спроса на BTC. Насколько существенным он окажется, будет зависеть от объема будущих конфискаций и решений Минфина, поскольку законопроект не устанавливает графиков или обязательных объемов таких операций.

Как крипторезерв может повлиять на доллар США

Идея создания суверенного крипторезерва разделила финансовые круги США на два лагеря. Одни видят в этом системную угрозу для национальной валюты, тогда как другие считают такой шаг единственным шансом сохранить американскую финансовую гегемонию в цифровую эпоху.

Представители первого лагеря убеждены, что государственные инвестиции в децентрализованный актив сигнализируют о слабости фиатной системы. Старший научный сотрудник Института Катона Джордж Селгин предупреждает в своих работах, что попытка поддержать доллар биткоином крайне сомнительна и лишь перекладывает риски спекулятивного рынка на государство. Эту позицию разделяет и партнер-основатель Castle Island Ventures Ник Картер, подчеркивая, что накопление высоковолатильного токена подрывает доверие к доллару и институционализирует нестабильность на высшем уровне.

Однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой легитимация крипторынка является не сдачей позиций, а прагматичным маневром для спасения американского госдолга. Главным инструментом в этой стратегии выступает не столько сам биткоин, сколько экосистема привязанных к доллару стейблкоинов.

Бывший спикер Палаты представителей США Пол Райан в колонке для The Wall Street Journal обращает внимание, что в условиях растущего долга и сокращения покупок облигаций Китаем именно криптоиндустрия формирует критически важный спрос на долговые бумаги США. Если рассматривать эмитентов стейблкоинов как единое целое, они уже входят в десятку крупнейших держателей американского долга. Согласно этой логике, создание биткоин-резерва является стратегическим шагом навстречу индустрии. Позволяя биткоину стать цифровым «золотом» для сохранения стоимости, США гарантируют, что главным инструментом расчетов в этом новом мире останутся токены, жестко привязанные к доллару.

Фактически США пытаются усидеть на двух стульях. Вашингтон легитимизирует биткоин как государственный актив, чтобы удержать криптоиндустрию и ее капиталы в своей юрисдикции, но одновременно стремится сохранить доллар в качестве основы мировых расчетов. В результате связь между двумя финансовыми системами только усиливается. Биткоин постепенно становится инструментом долгосрочного сохранения стоимости, тогда как долларовые стейблкоины обеспечивают расчеты и создают спрос на американские гособлигации. Если такая модель сработает, развитие крипторынка не ослабит, а расширит глобальное влияние США. Если же резерв воспримут как попытку Вашингтона защититься от собственных долговых проблем, он может стать дополнительным аргументом в пользу постепенного отказа других стран от долларовой зависимости.