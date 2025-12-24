Список перспективных мемекоинов 2026 года: какие актуальны и готовы к росту

Dogecoin , Shiba Inu , Bonk, Official Trump и Pepe пережили прекрасный период расцвета. Они подарили нам деньги, изменившие жизнь первых верующих, и навсегда закрепили мемы на мировой арене. Но давайте будем честны — волшебство померкло. Графики кажутся тяжеловесными, твиты — натянутыми, и большая часть энергии переместилась куда-то более свежее.

Мем-бум никуда не делся. Он просто распространился!

Вот пять криптовалют, которые сейчас действительно кажутся живыми — те, которые люди тихонько накапливают, пока старые игроки спят. Они не идеальны, у них нет гарантий, но в них снова появилась та редкая искра: искренний смех в Telegram, реальный объем торгов на графиках и реальная вера в то, что следующий этап роста еще впереди.

Краткий обзор (последние данные по состоянию на 18 декабря 2025 г.)

XYZVerse ($XYZ) — Продолжается предварительная продажа → Ключевые факторы: киберспортивная лига CS2, предстоящее TGE, размещение акций в ведущих компаниях + спортивные партнерства → Ожидаемый рост: в 10−50 раз от цены размещения (высокий риск)

— Продолжается предварительная продажа → Ключевые факторы: киберспортивная лига CS2, предстоящее TGE, размещение акций в ведущих компаниях + спортивные партнерства → Ожидаемый рост: в 10−50 раз от цены размещения (высокий риск) MemeCore ($M)-1,7 млрд долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: рост и внедрение экосистемы L1 → ожидаемый рост: в 2−4 раза

Пиппин ($PIPPIN)-450 миллионов долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: вирусный импульс и большой объем торгов → ожидаемый потенциал роста: в 2−5 раз

Rekt ($REKT)-~130 млн долларов рыночная капитализация → ключевые катализаторы: реальные сделки по приобретению брендов, выкуп акций, расширение производства энергетических напитков → ожидаемый потенциал роста: 4−8x

Бычий Деген ($BULLISH)-~44 млн долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: возобновление объёмов торгов и изменение настроений → ожидаемый потенциал роста: 3−10x

Эти пять криптовалют выделяются среди тысяч других мемов не случайно — у каждой есть четкая история, растущая популярность и реальные шансы на серьезный рост в первые месяцы 2026 года. Ниже мы подробнее рассмотрим, почему каждая из них заслуживает места в вашем списке наблюдения.

XYZVerse ($XYZ): Спортивные мемы становятся популярными

XYZVerse позиционирует себя как «величайший игрок всех времен в блокчейне» — первый универсальный токен, объединяющий любителей спорта, поклонников киберспорта и энтузиастов, стремящихся зарабатывать деньги в игре. Он работает на основе сообщества, проходит аудит и проверку KYC, обладает дефляционными механизмами и реальной полезностью благодаря партнерствам.

Одной из главных особенностей является флагманская лига CS2 — первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, использующий криптовалюту и объединяющий блокчейн с соревновательными играми. Это событие с высокими ставками включает в себя:

10 команд в напряженных матчах 5 на 5 в формате MR12.

В состав команды входят ведущие эксперты, основатели проектов и представители сообщества (отобранные путем лотереи среди обладателей абонементов Access Pass).

Огромный призовой фонд: базовый приз в 500 000 USDT + дополнительные бонусы от продажи Access Pass и 5 000 000 токенов XYZ.

Вовлечение фанатов: голосуйте на картах, прогнозируйте победителей и получайте награды, собирайте цифровые моменты/NFT.

Параметры конфиденциальности (игра вслепую), поощрение совместной трансляции и полная прозрачность в блокчейне.

Пропуск Access Pass (100 USDT) предоставляет право голоса, участие в прогнозировании результатов, места в лотерее для участия в соревнованиях, эксклюзивные видеозаписи и многое другое. С прогнозируемым количеством просмотров более 1 миллиона, эта лига оказывает ощутимое влияние на блокчейн и позиционирует XYZVerse как пионера в области слияния киберспорта и криптовалют.

Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 г.):

Цена: Предпродажный этап (текущая цена ~0,0001 долл., следующий этап 0,000125 долл.; целевая цена размещения объявления 0,1 долл.)

Рыночная капитализация: не указана (до IPO)

Объем за 24 часа: Нет данных

Общий объем предложения: 100 млрд.

Запуск: TGE запланирован на вторую половину 2025 года (продолжается предварительная продажа с динамическим ценообразованием).

В сети X нарастает ажиотаж вокруг CS2 League, предстоящих размещений и спортивных скинов. С учетом бирж первого уровня, сжигания токенов и выкупа токенов за счет выручки, ранние участники рынка рассчитывают на огромный потенциал роста после запуска в условиях бычьего рынка.

Не упустите свой шанс — забронируйте место за $XYZ сегодня и поднимитесь на новый уровень во вселенной мемов! 🚀

Bullish Degen($BULLISH): Ставка вечного оптимиста

Созданный на Солане, BullishDegen воплощает непоколебимый дух дегенерата своим слоганом: «Ты заслуживаешь Lamborghini». Это простая мем-монета, обещающая высокий риск и высокую прибыль, без излишеств, кроме ажиотажа, создаваемого сообществом, и фиксированного предложения. Запущенный в конце2024 года, он пережил более года рыночного хаоса, что является редкостью для мемов.

Обзор рынка(по состоянию на 24 декабря 2025 г.):

Цена : ~0,017−0,044 доллара США

Рыночная капитализация : примерно 18−44 млн долларов США.

24h Volume : ~$1.4M-$2.5M

Объём циркулирующего / Общий запас: 1 млрд.

ATH/ATL: Недавние пики около $0,044 ( конец 2025 года )

Количество держателей : 25,04 тыс .

На рынкеX сохраняется позитивная атмосфера, сопровождающаяся призывами к возрождению на фоне общего роста склонности к риску. Низкая капитализация и устойчивость компании свидетельствуют о её значительном потенциале роста — идеальных условиях для резкого увеличения объёма торгов, который может достичь отметки в 50 миллионов долларов в начале 2026 года.

Рект($REKT): превращаем проигрыши в легенды

Прямой Это переворачивает представление о болезненных моментах «краха» в мире криптовалют, превращая их в культурную силу. Это больше, чем просто токен — это бренд, получающий доход от искусства, напитков(расширение линейки REKT Energy) и коллабораций. На платформе Ethereum он может похвастаться заблокированной ликвидностью и реальной практической пользой.

Обзор рынка (по состоянию на 24 декабря2025 г.):

Цена : ~$0.000000265-$0.00000039

Рыночная капитализация : ~74−133 млн долларов США

Объем торгов за 24 часа : ~650 тыс .-1,1 млн+ долларов США

Объём циркулирующего / общего запаса : ~280 тонн

ATH/ATL: $0,00001413 ( август 2025 г.)

Количество держателей : 133,41 тыс .

Сообщество на X с энтузиазмом относится к развитию розничной сети и механизмам получения дохода. Доказанная устойчивость позволяет ему двигаться вперед, поскольку «культурные монеты» вернутся к использованию в 2026 году.

Пиппин($PIPPIN): Хоббит высокой доходности

Пиппин Вдохновленная отважным хоббитом Толкина, игра Solana отличается беззаботным мемом, подчеркивающим квесты сообщества и вирусные мемы. Она добилась успеха благодаря лояльности игроков и огромному объему заказов, а также быстрому темпу разработки.

Обзор рынка(по состоянию на 24 декабря 2025 г.):

Цена : ~0,45−0,49 долларов США

Рыночная капитализация : ~450−466 млн долларов США

Объем торгов за 24 часа : ~70−106 млн долларов США.

Объём циркулирующего / Общий объём : ~1 млрд.

ATH/ATL: ~0,525 доллара (середина декабря 2025 г.)

Количество держателей : 32,64 тыс .

РостакцийX-типа обусловлен потенциалом прорыва и эффектом FOMO (страха упустить выгоду) — идеальный вариант для быстрой прибыли на фоне набирающей обороты волны возрождения мемов.

MemeCore($M): Революция мемов первого уровня

MemeCore— это «площадка для мемов2.0» — полноценный блокчейн первого уровня, переходящий от ажиотажа к участию посредством социального майнинга и культурных слоев. Он вознаграждает за влияние, финансирует разработчиков и способствует развитию веб-технологийWeb3, предлагая инструменты для децентрализованных приложений и NFT.

Обзор рынка(по состоянию на 18 декабря 2025 г.):

Цена : ~1,35−1,39 доллара США

Рыночная капитализация : приблизительно 1,68−2,32 млрд долларов США.

Объем торгов за 24 часа : ~14−20 млн долларов США и более .

Объём циркулирующих / Общий объём : ~1,24−1,7 млрд.

ATH/ATL: 2,96 доллара ( сентябрь 2025 г.)

Количество держателей : 6,21 тыс .

Позитивные настроения на X сосредоточены на росте экосистемы, поглощающем разблокируемые возможности— как основная цепочка мемов, она готова к доминированию.

В итоге Вначале 2026 года эти компании могут стать победителями, если биткоин стабилизируется, а мемы вернут себе внимание. $XYZ и $BULLISH — для амбициозных проектов(с реальным преимуществом$XYZ в киберспорте и продолжающимся ажиотажем вокруг предпродажи, подталкивающим к росту за счет полезности), $REKT и $PIPPIN — для игр на импульсе, $M — для развития экосистемы. Разумно разместите свой флаг дегенерата — Lamborghin iждет вас, но и ковер тоже.

Что вы выберете? Набирайте $XYZ на предпродаже, чтобы стать свидетелем взрыва, подпитываемого киберспортом. Удвойте ставку на остальных или смешайте все — оставляйте свои прогнозы и бычьи мнения ниже! Кто первым пойдет ва-банк? Поделитесь своими коллами! 🏆