Dogecoin, Shiba Inu, Bonk, Official Trump и Pepe пережили прекрасный период расцвета. Они подарили нам деньги, изменившие жизнь первых верующих, и навсегда закрепили мемы на мировой арене. Но давайте будем честны — волшебство померкло. Графики кажутся тяжеловесными, твиты — натянутыми, и большая часть энергии переместилась куда-то более свежее.
Список перспективных мемекоинов 2026 года: какие актуальны и готовы к росту
Мем-бум никуда не делся. Он просто распространился!
Вот пять криптовалют, которые сейчас действительно кажутся живыми — те, которые люди тихонько накапливают, пока старые игроки спят. Они не идеальны, у них нет гарантий, но в них снова появилась та редкая искра: искренний смех в Telegram, реальный объем торгов на графиках и реальная вера в то, что следующий этап роста еще впереди.
Краткий обзор (последние данные по состоянию на 18 декабря 2025 г.)
- XYZVerse($XYZ)— Продолжается предварительная продажа → Ключевые факторы: киберспортивная лига CS2, предстоящее TGE, размещение акций в ведущих компаниях + спортивные партнерства → Ожидаемый рост: в 10−50 раз от цены размещения (высокий риск)
- MemeCore ($M)-1,7 млрд долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: рост и внедрение экосистемы L1 → ожидаемый рост: в 2−4 раза
- Пиппин ($PIPPIN)-450 миллионов долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: вирусный импульс и большой объем торгов → ожидаемый потенциал роста: в 2−5 раз
- Rekt ($REKT)-~130 млн долларов рыночная капитализация → ключевые катализаторы: реальные сделки по приобретению брендов, выкуп акций, расширение производства энергетических напитков → ожидаемый потенциал роста: 4−8x
- Бычий Деген ($BULLISH)-~44 млн долларов рыночная капитализация → ключевой катализатор: возобновление объёмов торгов и изменение настроений → ожидаемый потенциал роста: 3−10x
Эти пять криптовалют выделяются среди тысяч других мемов не случайно — у каждой есть четкая история, растущая популярность и реальные шансы на серьезный рост в первые месяцы 2026 года. Ниже мы подробнее рассмотрим, почему каждая из них заслуживает места в вашем списке наблюдения.
XYZVerse ($XYZ): Спортивные мемы становятся популярными
XYZVerse позиционирует себя как «величайший игрок всех времен в блокчейне» — первый универсальный токен, объединяющий любителей спорта, поклонников киберспорта и энтузиастов, стремящихся зарабатывать деньги в игре. Он работает на основе сообщества, проходит аудит и проверку KYC, обладает дефляционными механизмами и реальной полезностью благодаря партнерствам.
Одной из главных особенностей является флагманская лига CS2 — первый киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, использующий криптовалюту и объединяющий блокчейн с соревновательными играми. Это событие с высокими ставками включает в себя:
- 10 команд в напряженных матчах 5 на 5 в формате MR12.
- В состав команды входят ведущие эксперты, основатели проектов и представители сообщества (отобранные путем лотереи среди обладателей абонементов Access Pass).
- Огромный призовой фонд: базовый приз в 500 000 USDT + дополнительные бонусы от продажи Access Pass и 5 000 000 токенов XYZ.
- Вовлечение фанатов: голосуйте на картах, прогнозируйте победителей и получайте награды, собирайте цифровые моменты/NFT.
- Параметры конфиденциальности (игра вслепую), поощрение совместной трансляции и полная прозрачность в блокчейне.
Пропуск Access Pass (100 USDT) предоставляет право голоса, участие в прогнозировании результатов, места в лотерее для участия в соревнованиях, эксклюзивные видеозаписи и многое другое. С прогнозируемым количеством просмотров более 1 миллиона, эта лига оказывает ощутимое влияние на блокчейн и позиционирует XYZVerse как пионера в области слияния киберспорта и криптовалют.
Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 г.):
- Цена: Предпродажный этап (текущая цена ~0,0001 долл., следующий этап 0,000125 долл.; целевая цена размещения объявления 0,1 долл.)
- Рыночная капитализация: не указана (до IPO)
- Объем за 24 часа: Нет данных
- Общий объем предложения: 100 млрд.
- Запуск: TGE запланирован на вторую половину 2025 года (продолжается предварительная продажа с динамическим ценообразованием).
В сети X нарастает ажиотаж вокруг CS2 League, предстоящих размещений и спортивных скинов. С учетом бирж первого уровня, сжигания токенов и выкупа токенов за счет выручки, ранние участники рынка рассчитывают на огромный потенциал роста после запуска в условиях бычьего рынка.
Не упустите свой шанс — забронируйте место за $XYZ сегодня и поднимитесь на новый уровень во вселенной мемов! 🚀
Bullish Degen($BULLISH): Ставка вечного оптимиста
Созданный на Солане, BullishDegen воплощает непоколебимый дух дегенерата своим слоганом: «Ты заслуживаешь Lamborghini». Это простая мем-монета, обещающая высокий риск и высокую прибыль, без излишеств, кроме ажиотажа, создаваемого сообществом, и фиксированного предложения. Запущенный в конце2024 года, он пережил более года рыночного хаоса, что является редкостью для мемов.
Обзор рынка(по состоянию на 24 декабря 2025 г.):
- Цена: ~0,017−0,044 доллара США
- Рыночная капитализация: примерно18−44 млн долларов США.
- 24h Volume: ~$1.4M-$2.5M
- Объём циркулирующего/Общий запас: 1 млрд.
- ATH/ATL: Недавние пики около$0,044 (конец2025 года)
- Количество держателей: 25,04 тыс.
На рынкеX сохраняется позитивная атмосфера, сопровождающаяся призывами к возрождению на фоне общего роста склонности к риску. Низкая капитализация и устойчивость компании свидетельствуют о её значительном потенциале роста — идеальных условиях для резкого увеличения объёма торгов, который может достичь отметки в 50 миллионов долларов в начале 2026 года.
Рект($REKT): превращаем проигрыши в легенды
Прямой Это переворачивает представление о болезненных моментах «краха» в мире криптовалют, превращая их в культурную силу. Это больше, чем просто токен — это бренд, получающий доход от искусства, напитков(расширение линейки REKT Energy) и коллабораций. На платформе Ethereum он может похвастаться заблокированной ликвидностью и реальной практической пользой.
Обзор рынка (по состоянию на 24 декабря2025 г.):
- Цена: ~$0.000000265-$0.00000039
- Рыночная капитализация: ~74−133 млн долларов США
- Объем торгов за 24 часа: ~650 тыс.-1,1 млн+ долларов США
- Объём циркулирующего/общего запаса: ~280 тонн
- ATH/ATL: $0,00001413 (август2025 г.)
- Количество держателей: 133,41 тыс.
Сообщество на X с энтузиазмом относится к развитию розничной сети и механизмам получения дохода. Доказанная устойчивость позволяет ему двигаться вперед, поскольку «культурные монеты» вернутся к использованию в 2026 году.
Пиппин($PIPPIN): Хоббит высокой доходности
Пиппин Вдохновленная отважным хоббитом Толкина, игра Solana отличается беззаботным мемом, подчеркивающим квесты сообщества и вирусные мемы. Она добилась успеха благодаря лояльности игроков и огромному объему заказов, а также быстрому темпу разработки.
Обзор рынка(по состоянию на 24 декабря 2025 г.):
- Цена: ~0,45−0,49 долларов США
- Рыночная капитализация: ~450−466 млн долларов США
- Объем торгов за 24 часа: ~70−106 млн долларов США.
- Объём циркулирующего/Общий объём: ~1 млрд.
- ATH/ATL: ~0,525 доллара(середина декабря2025 г.)
- Количество держателей: 32,64 тыс.
РостакцийX-типа обусловлен потенциалом прорыва и эффектом FOMO (страха упустить выгоду) — идеальный вариант для быстрой прибыли на фоне набирающей обороты волны возрождения мемов.
MemeCore($M): Революция мемов первого уровня
MemeCore— это «площадка для мемов2.0» — полноценный блокчейн первого уровня, переходящий от ажиотажа к участию посредством социального майнинга и культурных слоев. Он вознаграждает за влияние, финансирует разработчиков и способствует развитию веб-технологийWeb3, предлагая инструменты для децентрализованных приложений и NFT.
Обзор рынка(по состоянию на 18 декабря 2025 г.):
- Цена: ~1,35−1,39 доллара США
- Рыночная капитализация: приблизительно1,68−2,32 млрд долларов США.
- Объем торгов за 24 часа: ~14−20 млн долларов США и более.
- Объём циркулирующих/Общий объём: ~1,24−1,7 млрд.
- ATH/ATL: 2,96 доллара(сентябрь2025 г.)
- Количество держателей: 6,21 тыс.
Позитивные настроения на X сосредоточены на росте экосистемы, поглощающем разблокируемые возможности— как основная цепочка мемов, она готова к доминированию.
В итоге Вначале 2026 года эти компании могут стать победителями, если биткоин стабилизируется, а мемы вернут себе внимание. $XYZ и $BULLISH — для амбициозных проектов(с реальным преимуществом$XYZ в киберспорте и продолжающимся ажиотажем вокруг предпродажи, подталкивающим к росту за счет полезности), $REKT и $PIPPIN — для игр на импульсе, $M — для развития экосистемы. Разумно разместите свой флаг дегенерата — Lamborghin iждет вас, но и ковер тоже.
Что вы выберете? Набирайте $XYZ на предпродаже, чтобы стать свидетелем взрыва, подпитываемого киберспортом. Удвойте ставку на остальных или смешайте все — оставляйте свои прогнозы и бычьи мнения ниже! Кто первым пойдет ва-банк? Поделитесь своими коллами! 🏆