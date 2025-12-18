Список мем-монет 2026 года: какие мемы живы и готовы к росту

Dogecoin, Shiba Inu, Bonk, Official Trump и Pepe продемонстрировали прекрасные результаты. Они принесли ранним поклонникам деньги, изменившие их жизнь, и навсегда закрепили мемы на карте. Но давайте будем честны — магия иссякла. Графики выглядят тяжелыми, твиты — натянутыми, а большая часть энергии переместилась куда-то в более свежие места.

Огонь мемов не погас. Он просто переместился!

Вот пять монет, которые сейчас кажутся по-настоящему живыми — те, которые люди тихо накапливают, пока старые имена спят. Они не идеальны, они не гарантированы, но у них снова есть та редкая искра: настоящий смех в Telegram, настоящий объем на графиках и настоящая вера в то, что следующий подъем еще впереди.

Краткий обзор (последние данные на 18 декабря 2025 г.)

XYZVerse ($XYZ) — продолжается предпродажа → ключевые катализаторы: киберспортивная лига CS2, предстоящий TGE, листинг Tier-1 + спортивные партнерства → ожидаемый рост: 10−50 раз от цены листинга (высокий риск)

MemeCore ($M) — рыночная капитализация 2,08 млрд долларов → ключевой катализатор: рост и внедрение экосистемы L1 → ожидаемый рост: 2−4 раза

Pippin ($PIPPIN) — рыночная капитализация 439 млн долларов → ключевой катализатор: вирусный импульс и высокий объем → ожидаемый рост: 2−5 раз

Rekt ($REKT) — рыночная капитализация 87 млн долларов → ключевые катализаторы: сделки с реальными брендами, выкуп доходов, расширение рынка энергетических напитков → ожидаемый рост: 4−8 раз

Bullish Degen ($BULLISH) — рыночная капитализация 15,3 млн долларов → ключевой катализатор: восстановление объемов и изменение настроений → ожидаемый рост: 3−10 раз

Эти пять монет выделяются среди тысяч мем-монет по одной причине — каждая из них имеет четкую историю, растущую популярность и реальные шансы на серьезный рост в первые месяцы 2026 года. Ниже приводится более подробное объяснение, почему каждая из них заслуживает места в вашем списке наблюдения.

XYZVerse ($XYZ): спортивные мемы становятся мейнстримом

XYZVerse позиционирует себя как «G.O.A.T. блокчейна» — первый мем-токен, посвященный спорту, который объединяет дегенсов, фанатов киберспорта и энтузиастов play-to-earn. Основанный на сообществе, прошедший аудит и KYC, он отличается дефляционной механикой и реальной полезностью благодаря партнерским отношениям.

Отличительной особенностью является его флагманская CS2 League — первый криптовалютный турнир по Counter-Strike 2, соединяющий блокчейн с соревновательными играми. Это мероприятие с высокими ставками включает в себя:

10 команд в напряженных матчах 5v5 MR12

Составы, в которых смешаны топовые KOL, основатели проектов и игроки сообщества (отобранные по лотерее из владельцев Access Pass)

Огромный призовой фонд: 500 000 USDT базовый + дополнительные бонусы от продаж Access Pass и 5 000 000 токенов XYZ

Вовлечение фанатов: голосование за карты, прогнозирование победителей для получения наград, сбор цифровых моментов/NFT

Опции конфиденциальности (игра в маске), поощрение совместного стриминга и полная прозрачность в цепочке

Access Pass (100 USDT) дает право голоса, возможность делать прогнозы, участвовать в лотерее, получать эксклюзивные VOD и многое другое. С прогнозируемым количеством просмотров более 1 миллиона, эта лига оказывает ощутимое влияние на блокчейн и позиционирует XYZVerse как пионера в сфере слияния киберспорта и криптовалют.

Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 г.):

Цена: этап предпродажи (текущая ~0,0001 доллара, следующий этап 0,000125 доллара; целевая цена листинга 0,1 доллара)

Рыночная капитализация: N/A (до TGE)

Объем за 24 часа: нет данных

Общий объем предложения: 100 млрд

Запуск: TGE запланирован на вторую половину 2025 г. (предпродажа с динамическим ценообразованием продолжается)

Погрузитесь в предпродажу

X chatter создает ажиотаж вокруг CS2 League, предстоящих листингов и спортивных партнерств. С биржами Tier-1, сжиганием токенов и выкупом на основе доходов в дорожной карте, ранние участники ожидают огромного роста после запуска в условиях бычьего рынка.

Bullish Degen ($BULLISH): ставка вечного оптимиста

Рожденный на Solana, Bullish Degen воплощает непоколебимый дух дегена с его слоганом: «Ты заслуживаешь Lambo». Это простая мем-монета, обещающая высокий риск и высокую прибыль, без излишеств, кроме ажиотажа, созданного сообществом, и фиксированного предложения. Запущенная в конце 2024 года, она пережила более года рыночного хаоса, что является редкостью для мемов.

Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 года):

Цена: 0,01532 доллара

Рыночная капитализация: 15,32 млн долларов

Объем за 24 часа: 2,06 млн долларов

Оборот/Общий объем предложения: 1 млрд / 1 млрд

ATH/ATL: 0,05342 $ (30 ноября 2025 г.) / 0,00009322 $ (2 октября 2025 г.)

Держатели: 25,04 тыс.

Узнайте больше на официальном сайте или отслеживайте на CoinMarketCap.

На X настроения остаются напряженными, с призывами к возрождению на фоне более широких рискованных действий. Низкая капитализация и выживаемость сигнализируют о сильной устойчивости — идеально подходящей для скачка объема до 50 млн долларов в начале 2026 года.

Rekt ($REKT): превращая потери в легенды

Rekt превращает сценарий болезненных «rekt» моментов криптовалюты в культурную силу. Это больше, чем токен — это бренд с доходом от искусства, напитков (расширение REKT Energy) и коллабораций. На Ethereum он может похвастаться заблокированной ликвидностью и реальной полезностью.

Снимок рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 года):

Цена: 0,0000003109

Рыночная капитализация: 87,03 млн долларов

Объем за 24 часа: 582 тыс. долл.

Объем в обращении/общий объем предложения: 279,88 трлн / 420,69 трлн

ATH/ATL: 0,00001413 $ (8 августа 2025 г.) / 0,0000003109 $ (13 марта 2025 г.)

Держатели: 133,41 тыс.

Посетите бренд-хаб или следите за новостями на CoinMarketCap.

Сообщество X воодушевлено механизмами продвижения в розничной торговле и получения дохода. Доказанная устойчивость позиционирует его для больших изменений, поскольку «культурные монеты» вернутся в 2026 году.

Pippin ($PIPPIN): Хоббит с высокой доходностью

Pippin черпает вдохновение из смелого хоббита Толкина для создания беззаботного мема Solana, подчеркивая квесты сообщества и вирусные мемы. Он вырос благодаря лояльности и огромному объему, а также быстрому темпу развития.

Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 года):

Цена: 0,4390 доллара

Рыночная капитализация: 439,03 млн долларов

Объем за 24 часа: 54,25 млн долларов

Объем в обращении/общий объем предложения: 999,99 млн / 999,99 млн

ATH/ATL: 0,5254 долл. США (16 декабря 2025 г.) / 0,0002258 долл. США (9 ноября 2024 г.)

Держатели: 32,64 тыс.

Присоединяйтесь к сообществу на pippin.love или просмотрите информацию на CoinMarketCap.

X быки подчеркивают потенциал прорыва и объем FOMO — идеально подходит для быстрой прибыли, поскольку мемы снова набирают популярность.

MemeCore ($M): революция мемов на уровне 1

MemeCore — это «площадка для мемов 2.0», полноценная блокчейн-сеть Layer 1, которая переходит от ажиотажа к участию через социальный майнинг и культурные слои. Она вознаграждает влияние, финансирует разработчиков и способствует развитию web3 с помощью инструментов для dApps и NFT.

Обзор рынка (по состоянию на 18 декабря 2025 г.):

Цена: 1,68

Рыночная капитализация: 2,08 млрд долларов

Объем за 24 часа: 15,35 млн

В обращении/Общий объем предложения: 1,24 млрд / 5,31 млрд (максимум: 10 млрд)

ATH/ATL: 2,96 $ (18 сентября 2025 г.) / 0,03524 $ (3 июля 2025 г.)

Держатели: 6,21 тыс.

Создавайте на базе memecore.com или отслеживайте на CoinMarketCap.

Оптимистичные прогнозы по X сосредоточены на росте экосистемы, поглощающей разблокировки — как основная цепочка для мемов, она готова к доминированию.

Подводя итог, можно сказать, что в начале 2026 года они могут стать победителями, если биткойн стабилизируется, а мемы вновь окажутся в центре внимания. $XYZ и $BULLISH для лунных полетов, $REKT и $PIPPIN для динамичных игр, $M для глубины экосистемы. Размещайте свои ставки с умом — Ламборгини ждет, но так же ждет и ковер. Что вы выберете?