Крипторинок піднявся: топ криптовалют на чолі з біткоїном штурмує нові максимуми. Загальна капіталізація тримається на рівні близько $4,15 трлн.

Хоча зовсім недавно здавалося, що восени 2025 року інвестори впадуть у глибоку депресію. Індекс страху і жадібності не був вище 80 з грудня минулого року, зате нижче 20 в березні і квітні 2025 дуже навіть падав. Великі біржі фіксували зниження оборотів, а кількість нових токенів в лістингах була мінімальною за останні два роки.

Ось тільки в такі моменти зазвичай з'являються найкращі точки входу в ринок. Ті, хто в 2018-му зважився купувати біткоїн на падінні, потім побачили зростання в кілька разів. У 2020-му історія повторилася: спочатку паніка і падіння, потім ралі. Криптовалютний ринок має циклічну природу: періоди затишшя часто закінчуються зростанням. Питання те саме: що взяти сьогодні, поки ціни тримаються на низьких рівнях, і більшість інвесторів вважає за краще чекати?

Цієї осені стали особливо помітні два полюси. Перевірена класика: біткоїн, Ethereum, XRP. Їх вибирають ті, хто ставить на високу капіталізацію і довгострокове зростання. З іншого — нові проекти, які грають за іншими правилами: Layer 2 на біткоїні, Telegram-боти на Solana, мультичейн-гаманці з власними токенами.

Ми підготували огляд, в якому зібрали топ криптовалют і токенів для покупки цієї осені. Розберемо, що стоїть за кожним проектом, які ризики є у інвесторів і чому «депресія» ринку може виявитися точкою входу, а не приводом вийти.

Топ криптовалют цієї осені

Best Wallet (токен $BEST)

$BEST — токен екосистеми некастодіального гаманця Best Wallet. Його власники отримують бонуси, знижені комісії та доступ до ранніх токенсейлів. Проект вже зібрав понад $16,5 млн і розвивається як повноцінна екосистема для роботи з криптою.

Bitcoin

Біткойн, як і раніше, є головною монетою для всього крипторинку. Після корекції навесні курс стабілізувався, а частка BTC на ринку знову перевищила 50%.

Ethereum

Ethereum — головний «будівельний блок» для DeFi і NFT. У 2025 році розробники тестують оновлення, які прискорюють мережу і знижують комісії. Ефір, як і раніше, залишається монетою, без якої не обходиться жодна велика програма в Web3.

Solana

Завдяки Telegram-ботам, mini-додаткам і зростанню активності в сегменті мемкойнів, мережа залишається в центрі уваги. Швидкі транзакції і низькі комісії зробили її вибором трейдерів.

BNB

BNB — стабільна монета з величезною екосистемою.Binance розвиває власні інструменти, додає сумісність з іншими мережами і підтримує високий попит на токен. Це надійна монета для тих, хто хоче тримати частину портфеля в інфраструктурних активах.

XRP

XRP використовується в міжнародних переказах. У нього сильне ком'юніті і чітка мета — зробити крипту зручною для платежів.

Dogecoin

Мемкоїни теж живі. Dogecoin отримав власний ETF в США — перший у своєму роді. Це повернуло інтерес роздрібних інвесторів.

WLFI

Токен WLFI призначений для забезпечення стабільності за допомогою стейблкоіну USD1 і надання доступу до продуктів DeFi, таких як кредитування і доступ до ліквідності.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper — Layer 2 рішення для біткоїна, яке додає підтримку смарт-контрактів і відкриває дорогу DeFi-додаткам в мережі BTC. Проект вже залучив понад $14 млн на передпродажу і розглядається аналітиками як інфраструктурна ставка цієї осені.

Snorter

Snorter — Telegram-бот на Solana, що дозволяє знаходити нові токени, відстежувати ліквідність і копіювати угоди. Він потрапляє в тренд mini-apps і може стати зручним інструментом для активних трейдерів.

Arbitrum

Arbitrum утримує статус провідного Layer-2 для Ethereum. Капіталізація проєкту $2,6 млрд, а зростання TVL і кількості активних користувачів підтверджує інтерес до рішень, які знижують комісії і прискорюють транзакції.

Avalanche

Avalanche залишається одним з найбільш завантажених блокчейнів 2025 року. Мережа обробляє в середньому 3,8 млн транзакцій на день, а оновлення Octane знизило комісії майже на 43%.

Bitcoin Hyper

Біткойн завжди був «цифровим золотом», але працювати з ним безпосередньо незручно: перекази вимагають величезного часу, комісії стрибають, а про смарт-контракти і мови немає. Bitcoin Hyper пропонує рішення — додатковий шар поверх основної мережі. Він бере на себе обчислення і прискорює роботу: транзакції підтверджуються за секунди, а вартість переказу знижується в рази.

BitcoinHyper

Головна мета проекту — впустити біткойн у світ децентралізованих сервісів. На базі Hyper вже можна будувати біржі, кредитні протоколи і майданчики для стейкінгу. За набором інструментів це нагадує Ethereum або Solana, тільки з фундаментом у вигляді найнадійнішої блокчейн-мережі.

Фінансування відбувається через пресейл токена HYPER, і цифри показують високий інтерес: зібрано понад $14 млн до середини 2025 року. Для ранніх інвесторів діє програма стейкінгу з прибутковістю до 76% річних, але відсоток поступово знижується в міру зростання пулу. Вартість токена також підвищується на кожному новому етапі.

Окремий плюс у тому, що Bitcoin Hyper не йде в «паралельний блокчейн», а залишається пов'язаним з мережею BTC через zk-механізми і мости. Це знижує ризики і дає шанс зайняти лідируючі позиції, якщо тренд на DeFi навколо біткоїна продовжиться.

КУПИТИ BITCOIN HYPER

Snorter

Snorter — це Telegram-бот в екосистемі Solana, створений спеціально для роботи з мемкойнами. Він допомагає користувачам знаходити перспективні проекти на ранніх стадіях, відстежувати рухи великих гаманців і входити в нові пули ліквідності з мінімальною затримкою. У функціоналі є лімітні ордери, автоматичний «снайпінг» за ліквідністю і копіювання угод досвідчених трейдерів.

Snorter

Окремий акцент зроблено на захисті від шахрайства. Перед запуском угоди бот перевіряє контракти і попереджає про можливі rug pull-сценарії. Підключення через приватний RPC скорочує час відгуку, що особливо важливо для ринку Solana, де багато що вирішується за секунди.

Згідно з даними CoinCentral, під час передпродажу Snorter вже залучив близько $4,1 млн, і експерти відносять його до числа найбільш перспективних проєктів 2025 року. Популярність підтримується відразу двома трендами: зростанням інтересу до Telegram-ботів і високим оборотом мем-коїнів в мережі Solana.

Важливу роль відіграє власний токен $SNORT. Він використовується для зниження комісій, відкриває доступ до стейкінгу і дає право голосувати в системі управління. Така модель формує стійкий попит і закріплює інтерес до проекту не тільки серед спекулянтів, але і серед довгострокових учасників.

КУПИТИ SNORTER

Як знайти криптовалюти, здатні вийти в топ ринку?

Якщо ви тільки починаєте розбиратися в ринку, то купувати токени простіше прямо в гаманці. Це безпечно, так як не потрібно шукати сторонні сайти, боятися фейків і повертатися перевіряти смарт-контракти.

Наприклад, в Best Wallet є розділ «Upcoming Tokens». Це добірка криптопроектів, які знаходяться на етапі пресейлу. Вони тільки готуються вийти на ринок. У розділі можна відстежити вартість проектів і те, на якій вони стадії. Ось як це працює:

Зайдіть в додаток Best Wallet. На головному екрані виберіть вкладку «Upcoming Tokens» або «Майбутні токени». Перегляньте список проектів. Кожен токен супроводжується коротким описом, поточним раундом продажів і стартовою вартістю. Виберіть проект, який сподобався. Далі все інтуїтивно: натисніть Buy Now, виберіть валюту і спосіб оплати. Підтримуються банківські картки, Apple Pay, Google Pay, PayPal і криптовалюта. Отримайте і, за бажанням, застейкайте токени, поки триває пресейл.

У розділі «Upcoming Tokens» регулярно з'являються нові пресейли монет. А якщо у вас є токен $BEST, ви отримуєте ранній доступ до частини запусків і знижені комісії при покупках.

Якщо ви тільки починаєте, почніть з невеликої суми і стежте, як токен відображається в портфелі. Так ви зрозумієте механіку і не будете ризикувати зайвим.

Як безпечно зберігати криптовалюту?

Все більше людей намагаються тримати криптовалюту під власним контролем. Біржі та сервіси не раз доводили, що зберігати ключі у посередників небезпечно — то злами, то заморозки. Best Wallet вирішує цю проблему: це некастодіальний гаманець, де доступ до активів є тільки у власника. Всередині передбачені біометричний вхід, двофакторна перевірка і локальне шифрування — те, що дозволяє спокійно управляти коштами навіть при втраті пристрою.

BestWallet

Гаманець не обмежується функцією «сховища». У додатку можна купити токени з картки, обміняти їх між різними мережами через Rubic, підключитися до DeFi-протоколів або брати участь у токенсейлах. За безпеку відповідає Fireblocks — інфраструктура, якою користуються великі фонди та банки.

Центральний елемент екосистеми — токен $BEST. Він працює на базі ERC-20 і виконує кілька завдань: знижує комісії, дає бонуси активним користувачам і відкриває доступ до управління проєктом. На середину 2025 року пресейл зібрав понад $15,9 млн, вартість токена становить близько $0,025655. Випуск обмежений 10 млрд монет.

Команда заявила про плани випустити криптокарту з підтримкою Apple Pay і Google Pay, вбудувати NFT-галерею і додати новинний розділ. У підсумку Best Wallet поступово перетворюється зі звичного гаманця на багатофункціональну платформу, яка об'єднує зберігання, обмін і доступ до нових проєктів.

КУПИТИ ТОКЕН BEST WALLET

Чому осіннє падіння може стати точкою входу

Восени ринок криптовалют часто виглядає похмуро. У вересні біткоїн історично частіше падав, ніж зростав. Але саме в такі моменти в минулому починалися нові цикли. У 2018-му біткоїн опускався до $3 тисяч, а через рік коштував вже більше $10 тисяч. У 2020-му після обвалу до $4 тисяч ринок знову пішов у зростання.

Для тих, хто думає про довгострокову перспективу, «депресія» ринку може означати можливість купити перспективні проекти за нижчою ціною.

Щоб не діяти наосліп, корисно дивитися на три простих орієнтири:

Індекс страху і жадібності. Коли він на мінімумі, це часто сигналізує про паніку, а значить — про низькі ціни.

Обсяг торгів. Різке падіння активності говорить, що більшість вийшла з ринку, і у нових гравців з'являється простір для входу.

Частка стейблкоїнів. Якщо інвестори тримають багато USDT або USDC, це означає, що вони чекають моменту для повернення — і зростання може початися несподівано.

Це не означає, що зростання почнеться завтра. Але історія показує: періоди «депресії» ринку часто виявлялися стартовою точкою для наступного руху.

Підсумки та ключові висновки

Осінь 2025 року для крипторинку виглядає як пауза перед новим циклом. Капіталізація знижується, настрої песимістичні. Але саме в такі моменти раніше зароджувалися майбутні висхідні тренди.

Якщо вибирати активи вдумливо, з урахуванням ризиків і довгого горизонту, падіння перетворюється не на загрозу, а на можливість. У цій статті ми зібрали проекти, які можуть пережити нестабільні настрої ринку і зіграти роль в його наступному зростанні.

FAQ

Яка криптовалюта злетить у 2025 році?

Передбачити точне зростання неможливо — ринок криптовалют залишається волатильним. Але досвід показує, що найшвидше зростають проекти, які вирішують реальні завдання. Це інфраструктурні монети на кшталт Bitcoin, Ethereum, Solana і BNB, що підтримують цілі екосистеми додатків і смарт-контрактів.

Серед нових напрямків увагу привертають Layer-2 рішення для біткоїна, а також платформені токени, навколо яких будуються цілі сервіси — наприклад, Best Wallet Token ($BEST) і WLFI. Їхній успіх залежить не від хайпу, а від того, наскільки вони зручні для користувачів і затребувані всередині своїх екосистем.

Яка крипта зараз найвигідніша?

«Вигідна» — не означає «найдешевша». Зараз інвестори шукають монети з користю: швидкими транзакціями, стейкінгом і прозорою токеномікою. За цими параметрами виділяються Ethereum (ETH), Solana (SOL) і Best Wallet Token ($BEST). Останній дає власникам бонуси, знижує комісії і відкриває ранній доступ до пресейлів всередині екосистеми.

Які 10 криптовалют у топі за капіталізацією?

На осінь 2025 року топ-10 за ринковою капіталізацією виглядає так:

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Tether (USDT)

4. BNB (BNB)

5. Solana (SOL)

6. XRP (XRP)

7. Dogecoin (DOGE)

8. Кардано (ADA)

9. Toncoin (TON)

10. Avalanche (AVAX)

Рейтинг змінюється, але ці проекти стабільно утримуються у верхній десятці завдяки ліквідності та активним спільнотам.

Яка крипта зараз зростає?

У 2025 році найактивніше зростають монети, пов'язані з AI, DeFi та інфраструктурними рішеннями.

Серед них: Bitcoin Hyper, який додає DeFi в екосистему BTC, і Best Wallet Token ($BEST), що демонструє стабільний попит за рахунок зростання аудиторії гаманця. Також зберігають імпульс Solana і Arbitrum.

Скільки буде коштувати USDT у 2025 році?

USDT — це стабільна монета, прив'язана до долара США. Її курс завжди близький до 1 USD і практично не змінюється. Мета токена — стабільність, а не зростання. Тому незалежно від коливань ринку, 1 USDT ≈ 1 долар. Це робить його зручним інструментом для зберігання і розрахунків.