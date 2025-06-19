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19 июня 2025, 10:00 Читати українською

Прогноз цены SHIB: сможет ли этот альткойн PEPE превзойти биткойн

Биткойн (BTC) по-прежнему остается лидером, и ситуация выглядит стабильной. Флагманская монета торгуется по цене 107 991 доллар после 2,2% роста за 24 часа, удерживаясь выше 106 тысяч долларов на протяжении всей сессии. Shiba Inu (SHIB) не продемонстрировал такой же рост. Несмотря на впечатляющий 112 000% скачок скорости сжигания, который уничтожил 116 миллионов токенов, SHIB держится на уровне 0,00001190 доллара, что примерно на 5% ниже, чем на прошлой неделе, поскольку продавцы сдерживают все попытки роста.

Биткойн (BTC) по-прежнему остается лидером, и ситуация выглядит стабильной.

Эти цены имеют значение, когда мы говорим о процентной доходности: пятизначное движение BTC является значительным в абсолютном выражении, но крошечной монете с изображением лягушки нужно лишь небольшая часть этого движения доллара, чтобы превзойти BTC в процентах роста.

Прогноз SHIB — фундаментальные факторы, технические препятствия

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Агрессивное сжигание на этой неделе, несомненно, является бычьим фактором для долгосрочной динамики предложения; меньшее количество токенов, преследующих тот же спрос, обычно приводит к росту цен. Тем не менее, график SHIB по-прежнему показывает более низкие максимумы, и продавцы продолжают опираться на зону сопротивления 0,0000122 доллара. Если этот уровень не превратится в поддержку, краткосрочный рост, по всей видимости, будет ограничен отскоком на 20% до 0,000016 доллара, цель, которую технические аналитики связывают с формирующейся структурой двойного дна.

Вывод: фундаментальные показатели SHIB улучшаются быстрее, чем его график. Он все еще может продемонстрировать приличный рост до конца года, но соотношение риска и прибыли зависит от чистого прорыва выше потолка середины июня. Агрессивное сжигание на этой неделе, несомненно, является бычьим фактором для долгосрочной динамики предложения; меньшее количество токенов, преследующих тот же спрос, обычно приводит к росту цен.

Тем не менее, график SHIB по-прежнему показывает более низкие максимумы, и продавцы продолжают опираться на зону сопротивления 0,0000122. Если этот уровень не превратится в поддержку, краткосрочный рост, по всей видимости, ограничится отскоком на 20% до 0,000016 доллара, который технические аналитики считают целью для формирующейся структуры двойного дна.

Вывод: фундаментальные показатели SHIB улучшаются быстрее, чем его график. Он все еще может продемонстрировать приличный рост до конца года, но соотношение риска и прибыли зависит от четкого прорыва выше потолка середины июня.

BTC — дилемма процентного соотношения тяжеловеса

Изображение выглядит как снимок экрана, диаграмма, Графическое программное обеспечение, Мультимедийное программное обеспечениеСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

При цене 107 000 долларов биткойн находится всего на 9% ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте. Новый ATH принесет держателям ~11%; полное продвижение до 150 тыс. долларов (широко цитируемый следующий циклический магнит) означает рост на 39% от текущего уровня. Это хорошо для актива стоимостью 2 трлн долларов, но также показывает, насколько сложно достичь трехзначного процентного роста, когда монета переходит в статус «голубой фишки».

Вступает Angry Pepe Fork (APORK) — CommunityFi x GambleFi Wildcard

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APORK использует ту же энергию мемов, которая продвинула PEPE, а затем добавляет утилитарность, которую большинство токенов с лягушками никогда не предлагали. APORK в настоящее время продается по цене 0,0269 доллара, при этом 20% из 1,9 миллиарда токенов с фиксированным предложением доступны для покупки. Кампания уже привлекла 240 тысяч долларов в USDT, с мягким ограничением в 4 миллиона долларов и скачком цены, запланированным примерно через неделю.

Чем он отличается от «застарелых» мемов?

  • Миссии CommunityFi — каждое упоминание в социальных сетях, приглашение или выполнение задания сообщества, которое приводит к росту трафика, приносит токен-вознаграждение, что позволяет эффективно монетизировать внимание, а не просто надеяться на него.

  • Мини-игры GambleFi — проверенная честность аркадных игр на блокчейне, где пользователи делают ставки APORK за шанс выиграть, а часть каждого банка сжигается, чтобы создать постоянный спрос на покупку. Это придает проекту реальную транзакционную полезность, отсутствующую в большинстве мем-монет.

  • 10 000%+ APY при предпродаже — ранние покупатели могут сразу заблокировать токены и начать фармить доходность еще до листинга на DEX, что усиливает лояльность.

  • Мультичейн-дорожная карта (ETH, BNB, SOL) — мосты расширяют пулы ликвидности и возможности арбитража комиссий, чего SHIB добился только через несколько лет после запуска.

  • Аудит SolidProof — контракт прошел независимую проверку безопасности, которую многие микрокапитализации не проводят. На сайте проекта аудит выделен наряду с трекером предпродажи, что подчеркивает приоритет безопасности.

Расчет относительной доходности — насколько сильный рост необходим?

  • BTC необходимо ~150 тыс. долларов, чтобы показать впечатляющий рост на 40%.

  • SHIB необходимо вернуть мартовский максимум в 0,000024 доллара, чтобы вернуться на уровень ~100%.

  • APORK нужно всего лишь достичь 0,054 доллара (удвоиться), чтобы достичь 100% цели SHIB, и эта цена находится значительно ниже диапазона справедливой стоимости в 0,08−0,10 доллара, который многие аналитики предпродажи прогнозируют для листинга после запуска.

Поскольку рыночная капитализация APORK при цене 0,054 доллара все еще будет ниже 100 миллионов долларов, покупатели с глубокими карманами — или вирусный клип в TikTok — могут быстро изменить ситуацию. В процентном выражении этот потенциал превосходит остаточный потенциал роста в текущем цикле Bitcoin и превышает технический потолок, установленный над SHIB.

Асимметрия в пользу APORK

Биткойн остается институциональным якорем каждого сбалансированного криптовалютного портфеля, а агрессивное сжигание SHIB может вызвать ралли облегчения, как только график развернется. Однако для трейдеров, гоняющихся за процентным ростом, математика жестока: крупные капитализации просто не могут вырасти в 5−10 раз без триллионов нового капитала.

APORK, напротив, сочетает в себе вирусную популярность мемов с реальным денежным потоком GameFi, дефляционным сжиганием, аудированным контрактом и активной «#APORKArmy», которая всего за неделю превысила 240 тысяч долларов.

Эти ингредиенты создают именно тот асимметричный потенциал роста, которого жаждут спекулянты на ранней стадии. Если дорожная карта достигнет своего первого этапа запуска и GambleFi будет выпущен в срок, трехзначный рост до конца предпродажи не будет фантастикой — это вполне вероятный базовый сценарий.

Узнайте больше на https://angrypepefork.com

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