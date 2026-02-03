Почему стратегия Майкла Сэйлора обернулась против MicroStrategy

Стратегия, которая еще недавно поощряла компании накапливать криптовалюты, теперь работает против них. Биткоин, эфир и другие цифровые токены дешевеют, а вместе с ними снижаются и акции компаний, которые пошли по пути Strategy — бывшей MicroStrategy — и сделали ставку на корпоративное накопление криптовалют. Распродажа держит инвесторов в напряжении: рынок следит, не приведет ли давление к тому, что крупные держатели начнут продавать активы, усилив падение. Об этом пишет Wall Street Journal.

Обвал биткоина

В субботу биткоин опустился ниже $76 000, оставив компанию Майкла Сэйлора Strategy с бумажными убытками по криптоактивам.

Курс биткоина и акции Strategy. Источник: Wall Street Journal

Риски переориентации корпоративных стратегий на относительно новые и заведомо волатильные активы были очевидны с самого начала. Однако в прошлом году биткоин и другие токены продолжали дорожать — отчасти на ожиданиях, что администрация президента США Дональд Трамп снимет регуляторные барьеры и ускорит интеграцию криптовалют в традиционную финансовую систему. Все больше компаний следовали примеру Strategy, уверенные в долгосрочных перспективах рынка, а их покупки лишь подталкивали цены вверх.

Теперь ситуация разворачивается в обратную сторону. В конце прошлого года инвесторы начали выходить из рискованных активов — технологических акций и криптовалют. Распродажа ударила по акциям так называемых «крипто-казначейских» компаний и ограничила их способность привлекать новый капитал для дальнейших покупок токенов. Задержки с принятием ключевого закона о регулировании крипторынка лишь усилили неопределенность.

Что происходит на рынках

В минувшие выходные биткоин опускался ниже $76 000 — примерно к средней цене, по которой Strategy формировала свои позиции. Это означает, что компания оказалась в зоне бумажных убытков. Акции Strategy, владеющей более чем 700 000 биткоинов, в понедельник снизились на 7% и потеряли 61% с момента достижения биткоином исторического максимума 6 октября.

Эфир — вторая по капитализации криптовалюта — упал примерно до $2 300. Это принесло компании BitMine Immersion Technologies, сделавшей ставку на накопление эфира, бумажные убытки более чем на $6 млрд по портфелю почти из 4,3 млн токенов. Акции BitMine в понедельник снизились на 9% и обвалились на 57% от пика эфира прошлого лета.

Не лучше выглядели и другие «крипто-казначейские» компании. Бумаги Strive упали на 12%, а акции Forward Industries, накапливавшей Solana, — на 11%.

После резкого обвала в субботу и биткоин, и эфир стабилизировались. В понедельник биткоин торговался около $78 000 — на 38% ниже октябрьского пика выше $126 000. Эфир удерживался вблизи $2 300, что на 53% ниже максимумов прошлого лета.

Криптовалютная рулетка

На протяжении большей части прошлого года Strategy, BitMine и другие подобные компании размещали новые акции и долговые инструменты на миллиарды долларов, чтобы покупать биткоин, эфир и другие токены. Это превратило их акции в своего рода прокси с плечом на криптовалюты, что привлекло волну частных и институциональных инвесторов, стремившихся усилить свои ставки на рост рынка.

Теперь рынок все чаще говорит о возможной точке перелома. Инвесторы сомневаются в долгосрочной устойчивости таких компаний и опасаются, что дальнейшее падение цен может вынудить их распродавать криптоактивы. Это, в свою очередь, способно спровоцировать более глубокое и затяжное снижение.

«Та модель, которую первой реализовала Strategy, по сути, мертва для всех, кроме крупнейших игроков, обладающих масштабом для выпуска привилегированных акций, — сказал Алекс Блюм, генеральный директор инвестиционной компании Two Prime. — Всем остальным либо придется выстраивать реальный операционный бизнес, либо они просто не выживут».

Стратегия трещит по швам

Сама Strategy начала подавать тревожные сигналы еще в конце прошлого года. Майкл Сэйлор, долгое время продвигавший принцип «никогда не продавай биткоин», встревожил рынок, допустив, что компания может продать часть своих запасов биткоина или производных инструментов, если показатель mNAV (отношение рыночной стоимости компании к стоимости ее криптоактивов) опустится ниже единицы.

Компания с mNAV выше 1 торгуется с премией к стоимости своих криптоактивов, что отражает доверие инвесторов к ее способности продолжать привлекать капитал и покупать токены. Если же mNAV падает ниже 1, акции начинают торговаться с дисконтом, и фирма может оказаться перед необходимостью продавать криптовалюту, чтобы выкупать собственные бумаги.

Заявления Сэйлора совпали с новостью о том, что Strategy привлекла $1,44 млрд за счет размещения акций, чтобы обеспечить будущие выплаты дивидендов и процентов по долгу. Сейчас на балансе компании более $2 млрд наличными.

На данный момент mNAV Strategy составляет около 1,1 — против более чем 2 год назад. В последние недели компания продолжала покупки, приобретя 855 биткоинов примерно за $75,3 млн по цене $87 974 за монету за семь дней, завершившихся в воскресенье. В четвертом квартале Strategy зафиксировала нереализованный убыток в $17,44 млрд и должна опубликовать полную отчетность в четверг. Ее рыночная капитализация сократилась с пиковых $128 млрд в июле до примерно $40 млрд сейчас.

BitMine — крупный «эфир-казначейский» игрок, поддерживаемый Питер Тиль и управляемый ветераном Уолл-стрит Том Ли, — сейчас несет около $6,4 млрд нереализованных убытков. Компания приобрела эфир на сумму $16,4 млрд по средней цене $3 826, следует из данных аналитической платформы DropsTab. За последнюю неделю BitMine купила еще 41 788 эфиров.

«BitMine продолжает покупать Ethereum, поскольку мы рассматриваем текущую коррекцию как привлекательную возможность на фоне укрепляющихся фундаментальных факторов», — заявил Ли в понедельник, объявляя о последней покупке.

Большинство аналитиков и инвесторов сомневаются, что Strategy, BitMine и другие «крипто-казначейские» компании начнут продавать активы до тех пор, пока их акции не опустятся значительно ниже mNAV. У Strategy есть конвертируемый долг с погашением через несколько лет, причем этот долг необеспечен. Это означает, что биткоин может заметно подешеветь, не вызвав принудительной ликвидации. У BitMine долговой нагрузки нет.

«Вся их бизнес-модель строится на накоплении эфира и поддержании нарратива о его росте, — отметил Джефф Дорман, директор по инвестициям криптоуправляющей компании Arca. — Продажа даже небольшой доли эфира, пусть даже для выкупа акций, стала бы настолько сильным негативным сигналом, что нанесла бы ущерб и BitMine, и самому эфиру — и этот урон перевесил бы любую краткосрочную выгоду».

По мнению аналитиков, главные проигравшие в этой ситуации — акционеры, которые платят премию за владение прокси-активами вместо самих токенов.

«Убыток BitMine почти в $7 млрд выглядит поразительно, учитывая, что компания по сути напоминает закрытый инвестиционный фонд», — сказал Маркус Тилен, генеральный директор исследовательской фирмы 10x Research.