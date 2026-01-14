Итоги 2025 года от Binance: доверие как инфраструктура и Web3-дискавери

14 января 2026 года, Киев — Binance опубликовала годовой обзор State of the Blockchain: 2025 Year in Review, в котором собрала ключевые темы и метрики прошлого года: регулирование и комплаенс, ликвидность и торговую инфраструктуру, институциональную интеграцию, безопасность пользователей, Web3-дискавери и практические сценарии использования криптовалют.

В центре отчета — два «маркера зрелости» индустрии, которые совпали во времени в конце 2025 года: Binance стала первой глобальной криптобиржей, получившей полную авторизацию в рамках ADGM, и в то же время сообщество платформы превысило 300 млн зарегистрированных пользователей. В отчете подчеркивается, что на следующем этапе развития крипторынка масштаб все чаще оценивают через призму финансовой инфраструктуры — устойчивости, управления рисками, защиты пользователей и регуляторных стандартов — а не только через объемы.

Binance в цифрах за 2025 год

—300 млн+ зарегистрированных пользователей.

—$34 трлн — объем торгов на Binance по всем продуктам за 2025 год; $145 трлн — совокупный объем торгов на платформе за все время.

—$7,1 трлн+ — годовой объем спотовой торговли.

—+18% — рост среднего дневного торгового объема по всем продуктам.

—490 листингов на Spot и 1 889 торговых пар; 584 актива на Futures.

—Alpha 2.0: $1 трлн+ торгового объема и 17 млн пользователей к 2025 году.

—Proof of Reserves: 45 активов в охвате и$162,8 млрд в пользовательских балансах, верифицированных через PoR.

Где живет ликвидность: от ордербука до ончейн-дискавери

В отчете 2025 год описан как период, когда ликвидность осталась главным «якорем» пользовательского опыта (спреды, проскальзывания, качество исполнения), но сам путь пользователя к рынку заметно расширился. По данным отчета, на Binance в 2025 году было проторговано $34 трлн по всем продуктам, а спотовый объем превысил $7,1 трлн.

Отдельно отмечается, что участие в рынке — это не только общий объем, но и структура исполнения. В 2025 году Binance расширила спотовую линейку до 490 активов и 1 889 торговых пар, а покрытие фьючерсов — до 584 активов. В отчете также упоминаются инструменты, которые изменили поведение пользователей в сторону более «структурного» участия: Demo Trading (единственная демо-среда Spot и Futures с виртуальными средствами, которой воспользовались более 300 000 пользователей), а также Smart Money — набор сигналов по фьючерсам, на который подписались более 1,2 млн пользователей.

Web3-дискавери как новый слой рынка: Alpha 2.0

Одна из ключевых линий отчета — смещение центра тяжести «от торговли к экосистемам», где поиск новых проектов, участие в кампаниях и получение ончейн-наград становятся частью одного пользовательского пути. В 2025 году Binance Alpha 2.0 превысила $1 трлн торгового объема и привлекла более 17 млн пользователей.

В рамках Alpha 2.0 за год было распределено $782 млн наград через 254 аирдропа. При этом в отчете отдельно подчеркивается, что рост такого масштаба требует дополнительных мер целостности: риск-контроль заблокировал 270 000 недобросовестных участников, которые пытались манипулировать кампаниями.

Институты в движении: от пилотов к операционным процессам

Отчет фиксирует, что в 2025 году институциональное участие все чаще переходило от экспериментов к интеграции в привычные для TradFi процессы — требования к коллатералу, отчетности, сеттлменту и управлению рисками. На Binance это отражалось в росте институционального торгового объема на 21% год к году, росте VIP-объемов на 18% и скачке OTC fiat trading volume на 210% год к году.

В части продуктов для институциональных клиентов в отчете описаны кейсы токенизированного обеспечения вне биржи (off-exchange collateral), в частности интеграцию BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) как приемлемого вида обеспечения, а также дальнейшее добавление USYC и cUSDO. Также упоминается сотрудничество с Franklin Templeton (AUM $1,6 трлн) по инициативам в сфере цифровых активов. Отдельный блок посвящен модульной инфраструктуре для финансовых компаний — Crypto-as-a-Service (white-label rails), а также институциональным форматам обслуживания через Fund Accounts, Binance Wealth и Binance Prestige.

Доверие как инфраструктура: комплаенс, устойчивость и измеримые результаты

Один из самых «проверяемых» блоков отчета — метрики безопасности и комплаенса. Сообщается, что с 2023 года Binance сократила прямую экспозицию к ключевым категориям нелегитимных средств на 96%. В 2025 году контролями было предотвращено $6,69 млрд потенциальных потерь от мошенничества и скамов для 5,4 млн пользователей.

Также отмечено, что за год было обработано 71 000+ запросов от правоохранительных органов, партнеры по правоохранительной линии конфисковали около $131 млн средств, связанных с нелегитимной активностью, и было проведено 160+ учебных сессий для правоохранителей.

Отчет приводит и «организационные» показатели: около 1 280 специалистов работают в комплаенс- и смежных ролях, что составляет почти 22% глобальной команды. Отдельно отмечается, что антифишинговые тренировки Red Team (15 симуляций за 2025 год) помогли снизить показатель неудач в тестах на фишинг с 3,2% в 2024 году до 0,4% в 2025 году.

В качестве примера снижения «чрезмерного трения» для добросовестных пользователей описан редизайн Enhanced Due Diligence (EDD): шаги подачи были сокращены с 14 до 4, количество Requests for Information (RFIs) снижено более чем на 60%, показатели прохождения с первого раза удвоены, а общий approval rate вырос почти на 50%.

Построено для эпохи AI: интеллект с «ограждениями»

В 2025 году, согласно отчету, AI в Binance стал не «дополнением», а частью базовой инфраструктуры — с акцентом на управление рисками и формальную governance-модель. Отмечено, что было развернуто 24+ AI-инициативы в комплаенсе, а в антифрод/антискам-контролях работают 100+ AI-моделей. Эти системы принимают более 80% решений и помогают примерно в 45% рабочих процессов, связанных с ручной проверкой. Для пользователей отмечается запуск AI token reports и summary-инструментов: ими воспользовались 3,2 млн пользователей в 2025 году.

Крипто в повседневной жизни: фиатные рейки, платежи и «сбережения» через Earn

Отдельная часть отчета посвящена тому, что массовое принятие криптовалют определяется не только торговлей, но и доступом к фиату, платежам и инструментам получения доходности. Сообщается, что объем Fiat & P2P вырос на 38% год к году.

О Binance Pay отмечено: количество пользователей выросло на 30% год к году, а количество мерчантов увеличилось примерно с 12 000 до более чем 20 млн. В совокупности Binance Pay обработал более $280 млрд транзакций с момента запуска в 2021 году; при этом более 98% B2C-платежей в 2025 году были рассчитаны в стейблкоинах.

О Binance Earn сообщается, что в отдельные моменты более 30% всех активов, депонированных на Binance, были размещены в продуктах Earn. За 2025 год Binance Earn распределил $1,2 млрд криптонаград. В отчете также перечислены продуктовые дополнения (RWUSD, Plasma On-Chain Yields, Soft Staking, Discount Buy).

Блок о BNB в отчете представлен через «reward engine»: оценочно, удержание 1 BNB и участие в основных программах в 2025 году давали около $71,50 в вознаграждениях (Launchpool — $18,37; Hodler Airdrop — $43,32; Megadrop — $9,81). В более широком периоде с 1 января 2024 года до конца 2025 года — более $226 в дополнительных токенах (по ценам листинга распределенных токенов).

Сообщество и образование: Beyond the Chart

В 2025 году, согласно отчету, Binance провела 1 026 офлайн- и онлайн-мероприятий с 3,7 млн+ участников. Отдельно приведены детали: 553 офлайн-встречи и мероприятия собрали почти 520 000 участников, 473 виртуальных события — 3,2 млн участников; социальные аккаунты Binance достигли 25 млн подписчиков.

В отчете также упомянут флагманский ивент Binance Blockchain Week Dubai 2025: 5 210 участников из 120 стран, 200 спикеров, 400 отраслевых инфлюенсеров и крупнейший на тот момент сбор Angels (91 участник).

Блок Binance Charity включает накопленные показатели: в общей сложности пожертвовано $43,55 млн на инициативы, затронувшие 4,02 млн человек; в 2025 году пожертвования составили $4,98 млн и охватили 270 257 бенефициаров, а образовательные программы обучили 2 750 человек крипто- и финансовой грамотности. Для Binance Square в отчете зафиксировано 3 млн+ создателей контента, 130 млн пользователей, посетивших Square, и 850 000+ создателей, участвовавших в Write to Earn.

Что важно вынести из 2025 года

Отчет State of the Blockchain: 2025 Year in Review трактует 2025 год как период, когда криптоиндустрия становится более «стандартизированной» и инфраструктурной: регулирование и комплаенс оформляются в измеримые режимы, ликвидность концентрируется там, где качество исполнения и надежность выше, а пользовательский опыт расширяется за пределы ордербука — до ончейн-дискавери, кампанийных механик и продуктов, снижающих барьеры для участия.

Полный отчет State of the Blockchain: 2025 Year in Review доступен по ссылке.

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Экосистема Binance охватывает широкий набор продуктов и сервисов в сфере цифровых активов — от торговли и финансовых решений до образования, исследований, социальных инициатив, платежей, институциональных сервисов и Web3-инструментов.