Итоги 2025 года от Binance: доверие как инфраструктура и Web3-дискавери

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 12:30 Читати українською

Итоги 2025 года от Binance: доверие как инфраструктура и Web3-дискавери

14 января 2026 года, Киев Binance опубликовала годовой обзор State of the Blockchain: 2025 Year in Review, в котором собрала ключевые темы и метрики прошлого года: регулирование и комплаенс, ликвидность и торговую инфраструктуру, институциональную интеграцию, безопасность пользователей, Web3-дискавери и практические сценарии использования криптовалют.

14 января 2026 года, Киев — Binance опубликовала годовой обзор State of the Blockchain: 2025 Year in Review, в котором собрала ключевые темы и метрики прошлого года: регулирование и комплаенс, ликвидность и торговую инфраструктуру, институциональную интеграцию, безопасность пользователей, Web3-дискавери и практические сценарии использования криптовалют.

В центре отчета — два «маркера зрелости» индустрии, которые совпали во времени в конце 2025 года: Binance стала первой глобальной криптобиржей, получившей полную авторизацию в рамках ADGM, и в то же время сообщество платформы превысило 300 млн зарегистрированных пользователей. В отчете подчеркивается, что на следующем этапе развития крипторынка масштаб все чаще оценивают через призму финансовой инфраструктуры — устойчивости, управления рисками, защиты пользователей и регуляторных стандартов — а не только через объемы.

Binance в цифрах за 2025 год

300 млн+ зарегистрированных пользователей.
$34 трлн — объем торгов на Binance по всем продуктам за 2025 год; $145 трлн — совокупный объем торгов на платформе за все время.
$7,1 трлн+ — годовой объем спотовой торговли.
+18% — рост среднего дневного торгового объема по всем продуктам.
490 листингов на Spot и 1 889 торговых пар; 584 актива на Futures.

Alpha 2.0: $1 трлн+ торгового объема и 17 млн пользователей к 2025 году.
Proof of Reserves: 45 активов в охвате и$162,8 млрд в пользовательских балансах, верифицированных через PoR.

Где живет ликвидность: от ордербука до ончейн-дискавери

В отчете 2025 год описан как период, когда ликвидность осталась главным «якорем» пользовательского опыта (спреды, проскальзывания, качество исполнения), но сам путь пользователя к рынку заметно расширился. По данным отчета, на Binance в 2025 году было проторговано $34 трлн по всем продуктам, а спотовый объем превысил $7,1 трлн.

Отдельно отмечается, что участие в рынке — это не только общий объем, но и структура исполнения. В 2025 году Binance расширила спотовую линейку до 490 активов и 1 889 торговых пар, а покрытие фьючерсов — до 584 активов. В отчете также упоминаются инструменты, которые изменили поведение пользователей в сторону более «структурного» участия: Demo Trading (единственная демо-среда Spot и Futures с виртуальными средствами, которой воспользовались более 300 000 пользователей), а также Smart Money — набор сигналов по фьючерсам, на который подписались более 1,2 млн пользователей.

Web3-дискавери как новый слой рынка: Alpha 2.0

Одна из ключевых линий отчета — смещение центра тяжести «от торговли к экосистемам», где поиск новых проектов, участие в кампаниях и получение ончейн-наград становятся частью одного пользовательского пути. В 2025 году Binance Alpha 2.0 превысила $1 трлн торгового объема и привлекла более 17 млн пользователей.

В рамках Alpha 2.0 за год было распределено $782 млн наград через 254 аирдропа. При этом в отчете отдельно подчеркивается, что рост такого масштаба требует дополнительных мер целостности: риск-контроль заблокировал 270 000 недобросовестных участников, которые пытались манипулировать кампаниями.

Институты в движении: от пилотов к операционным процессам

Отчет фиксирует, что в 2025 году институциональное участие все чаще переходило от экспериментов к интеграции в привычные для TradFi процессы — требования к коллатералу, отчетности, сеттлменту и управлению рисками. На Binance это отражалось в росте институционального торгового объема на 21% год к году, росте VIP-объемов на 18% и скачке OTC fiat trading volume на 210% год к году.

В части продуктов для институциональных клиентов в отчете описаны кейсы токенизированного обеспечения вне биржи (off-exchange collateral), в частности интеграцию BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) как приемлемого вида обеспечения, а также дальнейшее добавление USYC и cUSDO. Также упоминается сотрудничество с Franklin Templeton (AUM $1,6 трлн) по инициативам в сфере цифровых активов. Отдельный блок посвящен модульной инфраструктуре для финансовых компаний — Crypto-as-a-Service (white-label rails), а также институциональным форматам обслуживания через Fund Accounts, Binance Wealth и Binance Prestige.

Доверие как инфраструктура: комплаенс, устойчивость и измеримые результаты

Один из самых «проверяемых» блоков отчета — метрики безопасности и комплаенса. Сообщается, что с 2023 года Binance сократила прямую экспозицию к ключевым категориям нелегитимных средств на 96%. В 2025 году контролями было предотвращено $6,69 млрд потенциальных потерь от мошенничества и скамов для 5,4 млн пользователей.

Также отмечено, что за год было обработано 71 000+ запросов от правоохранительных органов, партнеры по правоохранительной линии конфисковали около $131 млн средств, связанных с нелегитимной активностью, и было проведено 160+ учебных сессий для правоохранителей.

Отчет приводит и «организационные» показатели: около 1 280 специалистов работают в комплаенс- и смежных ролях, что составляет почти 22% глобальной команды. Отдельно отмечается, что антифишинговые тренировки Red Team (15 симуляций за 2025 год) помогли снизить показатель неудач в тестах на фишинг с 3,2% в 2024 году до 0,4% в 2025 году.

В качестве примера снижения «чрезмерного трения» для добросовестных пользователей описан редизайн Enhanced Due Diligence (EDD): шаги подачи были сокращены с 14 до 4, количество Requests for Information (RFIs) снижено более чем на 60%, показатели прохождения с первого раза удвоены, а общий approval rate вырос почти на 50%.

Построено для эпохи AI: интеллект с «ограждениями»

В 2025 году, согласно отчету, AI в Binance стал не «дополнением», а частью базовой инфраструктуры — с акцентом на управление рисками и формальную governance-модель. Отмечено, что было развернуто 24+ AI-инициативы в комплаенсе, а в антифрод/антискам-контролях работают 100+ AI-моделей. Эти системы принимают более 80% решений и помогают примерно в 45% рабочих процессов, связанных с ручной проверкой. Для пользователей отмечается запуск AI token reports и summary-инструментов: ими воспользовались 3,2 млн пользователей в 2025 году.

Крипто в повседневной жизни: фиатные рейки, платежи и «сбережения» через Earn

Отдельная часть отчета посвящена тому, что массовое принятие криптовалют определяется не только торговлей, но и доступом к фиату, платежам и инструментам получения доходности. Сообщается, что объем Fiat & P2P вырос на 38% год к году.

О Binance Pay отмечено: количество пользователей выросло на 30% год к году, а количество мерчантов увеличилось примерно с 12 000 до более чем 20 млн. В совокупности Binance Pay обработал более $280 млрд транзакций с момента запуска в 2021 году; при этом более 98% B2C-платежей в 2025 году были рассчитаны в стейблкоинах.

О Binance Earn сообщается, что в отдельные моменты более 30% всех активов, депонированных на Binance, были размещены в продуктах Earn. За 2025 год Binance Earn распределил $1,2 млрд криптонаград. В отчете также перечислены продуктовые дополнения (RWUSD, Plasma On-Chain Yields, Soft Staking, Discount Buy).

Блок о BNB в отчете представлен через «reward engine»: оценочно, удержание 1 BNB и участие в основных программах в 2025 году давали около $71,50 в вознаграждениях (Launchpool — $18,37; Hodler Airdrop — $43,32; Megadrop — $9,81). В более широком периоде с 1 января 2024 года до конца 2025 года — более $226 в дополнительных токенах (по ценам листинга распределенных токенов).

Сообщество и образование: Beyond the Chart

В 2025 году, согласно отчету, Binance провела 1 026 офлайн- и онлайн-мероприятий с 3,7 млн+ участников. Отдельно приведены детали: 553 офлайн-встречи и мероприятия собрали почти 520 000 участников, 473 виртуальных события — 3,2 млн участников; социальные аккаунты Binance достигли 25 млн подписчиков.

В отчете также упомянут флагманский ивент Binance Blockchain Week Dubai 2025: 5 210 участников из 120 стран, 200 спикеров, 400 отраслевых инфлюенсеров и крупнейший на тот момент сбор Angels (91 участник).

Блок Binance Charity включает накопленные показатели: в общей сложности пожертвовано $43,55 млн на инициативы, затронувшие 4,02 млн человек; в 2025 году пожертвования составили $4,98 млн и охватили 270 257 бенефициаров, а образовательные программы обучили 2 750 человек крипто- и финансовой грамотности. Для Binance Square в отчете зафиксировано 3 млн+ создателей контента, 130 млн пользователей, посетивших Square, и 850 000+ создателей, участвовавших в Write to Earn.

Что важно вынести из 2025 года

Отчет State of the Blockchain: 2025 Year in Review трактует 2025 год как период, когда криптоиндустрия становится более «стандартизированной» и инфраструктурной: регулирование и комплаенс оформляются в измеримые режимы, ликвидность концентрируется там, где качество исполнения и надежность выше, а пользовательский опыт расширяется за пределы ордербука — до ончейн-дискавери, кампанийных механик и продуктов, снижающих барьеры для участия.

Полный отчет State of the Blockchain: 2025 Year in Review доступен по ссылке.

О Binance

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Экосистема Binance охватывает широкий набор продуктов и сервисов в сфере цифровых активов — от торговли и финансовых решений до образования, исследований, социальных инициатив, платежей, институциональных сервисов и Web3-инструментов.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами