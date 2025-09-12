Multi от Минфин
12 сентября 2025, 16:30 Читати українською

Новые криптовалюты, которые взорвут рынок до конца 2025 года

К середине сентября 2025 года совокупная капитализация мем-сегмента превысила $82,5 млрд по данным CoinGecko. Пока курсы Bitcoin и Ethereum колеблются без ярко выраженного тренда, инвесторы все чаще переключают внимание на новые криптовалюты. Эти активы постепенно выходят на первый план и становятся одной из главных тем для рынка во второй половине года.

К середине сентября 2025 года совокупная капитализация мем-сегмента превысила $82,5 млрд по данным CoinGecko.

Рост интереса объясняется несколькими факторами. У инвесторов появляется больше открытых данных, чем раньше: регулярно публикуются результаты аудитов, раскрываются графики разлоков и условия эмиссии. Это позволяет заранее оценить риски и перспективы. Дополнительно команды все чаще представляют готовые продукты, а не ограничиваются концепцией. Уже на стадии пресейла можно протестировать кошельки, торговых ботов или AI-сервисы. Если у стартапа есть удобное приложение, это всегда становится аргументом в пользу проекта и говорит о том, что идея реально воплощается, а не остается в обещаниях. Такие шаги укрепляют доверие к сегменту и снижают барьеры для ранних инвесторов.

Немалую роль играет также информационная среда. Поток свежих новостей о пресейлах и первых интеграциях быстро формирует ожидания. В социальных сетях новые токены распространяются стремительно: мемы, посты и трейдерские обзоры способны за считанные часы создать ажиотаж. Для инвесторов это означает рост волатильности, но одновременно и новые возможности. Здесь важно правильно оценивать источники, отделять органический интерес от искусственно разогнанного и следить за динамикой вовлеченности сообщества.

Не менее значимым стало упрощение участия. Раньше доступ к пресейлам требовал работы со смарт-контрактами вручную и повышал риск ошибок. Теперь механика получения токенов стала стандартной: подключить кошелек, подтвердить адрес и провести транзакцию. Такой формат понятен даже новичкам, расширяя аудиторию и увеличивая масштабы размещений. Чем проще доступ, тем выше шанс привлечь массового инвестора, а это напрямую влияет на ликвидность и развитие экосистемы проекта.

Все эти факторы объясняют, почему во второй половине 2025 года акцент смещается именно на новые инициативы. В обзоре далее мы разберем шесть мемкоинов, показывающих, как новые криптовалюты формируют повестку и становятся важным направлением для инвесторов.

Новые криптовалюты с потенциалом роста: от креативных платформ до геймифицированного майнинга

В 2025 году инвесторам доступны совершенно разные форматы криптовалюты. Одни проекты представляют собой сервисы для хранения и обмена активов, другие — яркие мемкоины с активным сообществом, третьи выделяются необычными игровыми механиками. Далее мы расскажем о нескольких вариантах, которые стоит рассмотреть для диверсификации портфеля.

  • Maxi Doge — мемкоин, который делает ставку на сообщество и вирусный эффект, используя агрессивный маркетинг и культовый образ Doge для продвижения и повышения узнаваемости бренда.

  • Snorter — Telegram-бот для торговли с функцией копи-трейдинга. Поддерживает сети Ethereum и Solana, обеспечивает быстрый доступ к новым токенам.

  • SUBBD — AI-платформа для авторов. Здесь можно публиковать собственные материалы, выпускать NFT и зарабатывать на подписках. Доход формируется в криптовалюте.

  • PepeNode — платформа для виртуального майнинга. Пользователи управляют узлами через дашборд и зарабатывают в $PEPENODE, при этом часть токенов сжигается для поддержания дефицита.

  • Bitcoin Hyper — Layer-2 решение для Биткоина на базе Solana Virtual Machine. Ускоряет транзакции, снижает комиссии и имеет возможности для стейкинга.

Maxi Doge

Maxi Doge стал одним из самых ярких мем-проектов года. Вдохновленный образом Doge, он использует культовый мем как основу бренда и развивает вокруг него активное комьюнити. В отличие от множества однотипных токенов, здесь создан полноценный маркетинговый фонд, на который выделено 25% эмиссии для поддержки кампаний в медиа и привлечения дополнительного внимания.

Концепция проекта основана на идее «финальной формы» узнаваемого образа Doge, превращенного в символ максимальной силы и амбиций. Такой образ органично вписался в культуру мем-криптовалют, где важно умение создать узнаваемый нарратив.

Успех не заставил себя ждать: в первые минуты пресейла проект собрал более $100 тыс., а сейчас общая сумма вкладов достигла $2 млн. На момент создания текста стоимость токена составляет $0,0002565, что делает его доступным для широкой аудитории.

Несмотря на спекулятивный характер, в экосистеме также предусмотрен стейкинг с доходностью до 157% APY, что позволяет держателям $MAXI получать вознаграждения в ожидании роста курса. Кроме того, команда заявила о планах вывести актив на платформы деривативов. Это откроет доступ к торговле с плечом до 1000х, а значит, инвесторы смогут использовать $MAXI в рискованных стратегиях.

Maxi Doge не предлагает сложных сервисов или длинной дорожной карты. Его сила в другом: харизматичный образ, живое комьюнити и высокие риски ради шанса многократно приумножить доход.

Snorter Bot

Snorter — это Telegram-бот, который упрощает торговлю криптовалютой и делает ее понятной даже для новичков. В отличие от бирж со сложными интерфейсами, на освоение которых требуется время, все операции проходят прямо в привычном чате мессенджера без необходимости установки дополнительных приложений.

Самая интересная функция Snorter — копи-трейдинг. Пользователи могут автоматически повторять сделки успешных трейдеров и получать аналогичный результат без детального анализа графиков. Это удобно для тех, кто хочет быстро освоиться на рынке, при этом максимально снизив риски ошибок и финансовых потерь. Кроме того, бот позволяет подписываться на новые токены и участвовать в их пресейлах на ранних этапах.

Отличительной чертой бота также является безопасность. Команда проекта заявляет, что транзакции защищены от MEV-атак, а смарт-контракты прошли аудит SolidProof и Coinsult. По открытым данным пресейла, Snorter привлек $3,8 млн. Текущая стоимость $SNORT составляет $0,1041. Владельцы получают скидки на комиссии до 0,85% и могут участвовать в стейкинге с доходностью до 120% годовых. Эти показатели подтверждают интерес к проекту и закрепляют его позиции на рынке.

Встроенный набор инструментов — статистика, сигналы и расширенная аналитика — помогает инвесторам оперативно реагировать на поток новостей и молниеносно принимать решения. Таким образом, Snorter превращает мессенджер в полноценную торговую платформу. Простота интерфейса, интеграция с крупными сетями и наличие копи-трейдинга делают его востребованным инструментом.

SUBBD

SUBBD — децентрализованная AI-платформа, где авторы могут монетизировать свое творчество с помощью криптовалют. В экосистеме можно публиковать разные форматы материалов: статьи, изображения или видео, а также выпускать NFT или продавать подписки. Такой подход позволяет авторам напрямую получать доход от активной аудитории, без посредников и комиссий сторонних сервисов.

Платформа имеет встроенные ИИ-сервисы: Whisper для распознавания речи и Tag2Text для генерации описаний. Эти инструменты помогают ускорять создание контента и сокращать расходы на его подготовку. Для пользователей также доступен стейкинг токена $SUBBD с доходностью до 20% годовых, что формирует дополнительный стимул удерживать актив.

По последним данным, проект собрал $1,2 млн на стадии пресейла, а стоимость токена $SUBBD держится на уровне $0,0564. В экосистеме уже участвуют более 2000 авторов и инфлюенсеров, что подтверждает устойчивый рост интереса. Использование токена для оплаты комиссий, подписок и стейкинга поддерживает спрос на монету и делает модель устойчивой.

В отличие от централизованных площадок и сайтов подобного формата, здесь все управление строится на блокчейне, а аудитория напрямую поддерживает любимых креаторов. Эксперты отмечают, что у проекта есть потенциал роста: платформа объединяет тренды на AI и децентрализацию, пока рынок цифрового контента активно развивается. Благодаря удобной монетизации и прозрачным условиям SUBBD способен занять место среди ключевых решений для создателей контента.

PepeNode

PepeNode — необычный проект в сегменте мем-криптовалют, объединяющий геймификацию и майнинг. Вместо покупки оборудования и оплаты электричества пользователи работают с виртуальными узлами: их можно настраивать и улучшать через дашборд, получая вознаграждения в $PEPENODE и бонусы в других токенах, например $PEPE и $FARTCOIN. Аудит смарт-контрактов, проведенный Coinsult, подтверждает безопасность проекта.

Важный механизм экономической модели — сжигание токенов. 70% средств, которые тратятся на апгрейды, безвозвратно удаляются из обращения. Это создает дефицит и повышает ценность монеты. По последним данным, проект собрал более $994 тыс. на стадии пресейла, а текущая стоимость $PEPENODE составляет $0,0010533. При сохранении интереса к игровым механикам капитализация PepeNode может заметно увеличиться к концу года.

В экосистеме также предусмотрена доходность от стейкинга с APY, достигающим 1389%. Это может быть интересно для инвесторов, ищущих проекты с возможностью пассивного заработка.

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper — еще один заметный мем-проект этого года, решающий серьезную технологическую задачу: масштабирование сети Биткоина. В основе решения лежит Solana Virtual Machine, благодаря чему Layer-2 совместим с экосистемами Solana и Ethereum. Такой выбор архитектуры позволяет проводить быстрые и дешевые транзакции, решая проблемы сети BTC, а также подключать разработчиков и существующие dApp к новой инфраструктуре.

Ключевой элемент экосистемы — мост между Биткоином и Layer-2 сетью. Он обеспечивает прямой перевод активов без посредников и банковских шлюзов. Все комиссии оплачиваются в токене $HYPER, который используется также для стейкинга и голосований. По последним данным, стоимость токена составляет $0,012895, а сборы на пресейле превысили $15 млн. Это подтверждает интерес аудитории и формирует ожидания дальнейшего роста.

Особенность Bitcoin Hyper в том, что он позиционируется не как очередной хайповый мем-токен, а как серьезное прикладное решение. В приложении можно будет проводить переводы, участвовать в стейкинге с доходностью 74% годовых и подключаться к дополнительным сервисам. Для разработчиков открыта возможность интеграции новых инструментов, что делает экосистему гибкой и расширяемой.

Проект может быть полезен не только розничным инвесторам, но и крупным компаниям, которые ищут способы снизить транзакционные издержки и использовать Layer-2 в корпоративных процессах.

Сочетание инвестиционного потенциала мем-монет с практическими функциями решения второго уровня делают Bitcoin Hyper перспективным проектом со значительным потенциалом роста.

Заключение

Интерес инвесторов все чаще привлекают новые криптовалюты, которые предлагают разнообразные механики: например, боты для торговли, AI-платформы, виртуальный майнинг и Layer-2 решения.

Яркие примеры из этого сегмента — Maxi Doge, Snorter, SUBBD, PepeNode и Bitcoin Hyper — уже привлекли миллионы долларов на пресейлах и нашли свою аудиторию еще до выхода на биржи.

FAQ

  1. Как купить токены на пресейле?

Для безопасной покупки стоит использовать только официальные сайты проектов, либо встроенную вкладку «Upcoming Tokens» в Best Wallet. Оплатить токены чаще всего можно популярными криптоваютами, такими как USDT, ETH, SOL, BNB или банковской картой. После подтверждения транзакции монеты закрепляются за адресом пользователя и становятся доступными для получения после окончания пресейла.

  1. Как проверить надежность проекта?

Важно смотреть на наличие аудита смарт-контрактов и искать открытые данных о токеномике и сборах. Дополнительно стоит изучать дорожную карту проекта, активность разработчиков и сообщества в социальных сетях, а также упоминания на профильных сайтах и сводках новостей. Если команда выполняет заявленные обещания и в целом ее поведение прозрачно, риски минимальны.

  1. Что делать после покупки токенов?

Чаще всего их можно отправить в стейкинг и получать пассивный доход еще до выхода на биржи. Если такая механика не предусмотрена, инвесторы ждут листинга: рост стоимости на старте часто приносит дополнительную прибыль.

