НБУ, страхи клиентов и военная реальность: кто и что двигает курс на межбанке и наличном рынке

Завершающая рабочая неделя на валютном рынке Украины выдалась сложной и противоречивой. Что именно происходило на рынке за неделю и какого ждать курса на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

С одной стороны, ситуация на межбанке оставалась полностью под контролем Нацбанка. Он почти ежедневно продавал недостающий доллар на торгах, и таким образом не только направлял своими ценниками тренд по курсу в нужную ему сторону, но и формировал официальный курс. В итоге, за неделю официальный курс доллара вырос почти на 25 копеек — с 36,3688 гривен по состоянию на 16.10.2023 до 36,6118 гривен на 20.10.2023 года.

С другой стороны, стоило Нацбанку хоть на время уйти с межбанка, курс сделок начинал расти. И периодически НБУ на небольшое время, похоже, специально, «пропадал с радаров», что приводило к росту котировок до нужного ему уровня.

Причем, если эти «пропадания» ставили себе целью простимулировать экспортеров к продаже валютной выручки с соблазном сделать это по более высокому курсу, то выполнить эту задачу регулятору полностью не удалось. Аграрии и часть других экспортеров, конечно, активизировали свои продажи под расчеты с бюджетом, но достаточно вяло.

Во-первых, они сливали валюту только в необходимых им объемах для расчетов по налогам и по хозяйственным операциям, и ни доллара больше. А во-вторых, наши экспортеры «як Галя, балувані», и им лишние 3−5 копеек на долларе мало, вот если бы 30−50 копеек на долларе — они бы еще подумали. То есть пока в условиях войны компании -владельцы валюты не спешат с ней расставаться, хотя именно на это так рассчитывал Нацбанк.

Почему экспортеры «тормозили» и как покупали валюту другие

Причина — явно действуют «серые» и «полусерые» схемы оставления значительной доли валютной выручки за границей. Они работали и до войны, но сейчас, на достаточно низких объемах работы всей украинской экономики, это особенно заметно. О чем уже неоднократно намекал и сам НБУ, требуя от подчиненных банков более жесткого валютного контроля за возвратом валюты за поставленные товары и услуги в страну. То есть пока это «домашнее задание» Нацбанком и банками выполняется где-то на «троечку» по пятибалльной системе.

Кроме этого, хотя ситуация вокруг покупки населением валюты стабилизировалась — тем не менее, в целом, народ пока больше покупает валюты на карты, валютные депозиты и наличкой, чем сдает ее в банки и в финкомпании.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Активно покупают валюту и компании-импортеры, и сами банки на валютную позицию, что неудивительно, если понаблюдать за быстрым ростом негативного сальдо торговли и объемами операций банков по покупке валюты для обеспечения операций по валютным картам клиентов. Это тоже хорошо видно по данным НБУ за последнее время:

Безналичный валютный рынок (30 дней)

То есть валютные резервы позволяют Нацбанку пока спокойно гасить все эти «лишние» объемы дефицита доллара на рынке.

Но подобная ситуация делает при этом критически зависимым правительство, Минфин и Нацбанк от объемов и графиков поступления международной помощи.

Ведь практически значительная часть «социалки» бюджетных расходов напрямую привязана именно к международным валютным поступлениям. И до сих пор Минфин и НБУ закрывали вопросы финансирования дыр расходов бюджета 2023 года неэмиссионным путем (в основном, за счет международной помощи, продажи ОВГЗ и частично — сбора налогов), но вопрос по этой ситуации в 2024 году пока остается сложным, хотя и решаемым.

Как выкручиваются украинцы побогаче

В итоге, более зажиточная часть населения, учитывая все военные риски на подсознательном уровне, пока диверсифицирует свои риски, обычно, тремя путями:

1) покупает валюту на карты, конверсионные депозиты или наличные доллары и евро в обменниках;

2) частично «играется» с депозитами, с военными облигациями и ОВГЗ;

3) по старинке — вкладывает кровно заработанное в покупку недвижимости, хотя и с опаской «влететь» в недострой, или остаться без этой недвижимости после прилетов дронов, ракет или обстрелов рашистами.

Не имея сейчас законной возможности инвестировать за границу, часть богатых граждан начинает вкладываться и в дорогие машины, что выглядит достаточно дико в условиях войны.

Или применять «серые» схемы по покупке недвижимости и ценных бумаг за границей. А самые рисковые лезут еще и на рынок криптовалют. Причем кто-то из них использует крипту просто, как способ обхода валютных запретов Нацбанка, и затем выходит все равно «в живую» валюту (обычно, доллар США). А кто-то начинает играть на курсе той или иной криптовалюты, периодически еще и «влетая» на немалые суммы.

Основная проблема тут даже не в том, что они покупают престижные машины или крипту, — в конце концов, каждый решает самостоятельно, что делать со своими деньгами, а в том, что только незначительную часть имеющихся средств граждане вкладывают в реальный сектор экономики. А ведь именно он и обеспечивает рост ВВП, рабочие места, генерирует налоги и т. д.

При сохранении и в дальнейшем подобной ситуации владельцы обменников никогда не останутся без работы, так как значительная часть населения покупает валюту, не имея особого выбора среди других инвестиционных инструментов.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 21−22 октября

Обменники в эти субботу и воскресенье продолжат работать в формате «с оборота» с достаточно средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару — в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20−25 копеек до 1 гривны. Причем наиболее «жадные» обменники в районах с низкой конкуренцией продолжат выставлять спреды по доллару в пределах и до 70 копеек, а по евро — в пределах и до 1 гривны.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,85 гривен и продажа от 38,05 до 38,20 гривен.

А курс евро 21−22 октября в обменниках финкомпаний будет в пределах: прием от 39,50 до 40,25 гривен и продажа от 40,30 до 40,60 гривен.

В этих условиях глобальной угрозы для курса гривны относительно доллара и евро в ближайшее время ожидать не стоит, но определенные попытки крупных сетей обменников при малейшей возможности «качнуть» курс на страхах граждан продолжатся.