українська
26 ноября 2025, 9:00

Новая версия о личности Сатоши Накамото: им может быть основатель Twitter

Недавний пост BSCNews всколыхнул криптосообщество довольно смелой, но удивительно убедительной идеей: а что, если Джек Дорси — соучредитель соцсети Twitter (теперь X) и финтех-компании Block — и является настоящим Сатоши Накамото, создателем биткоина? Публикация появилась 17 ноября 2025 года и ссылалась на обширную статью, где эту теорию разбирают по пунктам — и некоторые совпадения действительно трудно игнорировать. Об этом сообщает Meme Insider, «Минфин» публикует перевод статьи.

Недавний пост BSCNews всколыхнул криптосообщество довольно смелой, но удивительно убедительной идеей: а что, если Джек Дорси — соучредитель соцсети Twitter (теперь X) и финтех-компании Block — и является настоящим Сатоши Накамото, создателем биткоина?
Фото: Джек Дорси

Для справки: Сатоши Накамото — псевдоним человека или группы, которая в 2008 году создала биткоин, опубликовала whitepaper (техническое описание проекта) и первое программное обеспечение. В 2011 году Сатоши просто исчез из сети, оставив после себя одну из самых больших загадок в технологическом мире.

Новый виток интереса к теории личности Сатоши Накамото дал Мэттью Сигел, руководитель направления цифровых активов VanEck, который в своем сообщении назвал совпадения «убедительными». Он сослался на исследователя Шона Мюррея, собравшего серию удивительных параллелей между жизнью Дорси и действиями Сатоши.

Ключевые аргументы, связывающие Дорси с Сатоши

Давайте разберем некоторые важные моменты статьи. Хотя каждый из них в отдельности может показаться преувеличенным, вместе они составляют интересную картину:

Шифропанк-корни: В 1996 году Дорси был в списке рассылки от движения шифропанк (cypherpunk), группы защитников конфиденциальности, которые использовали криптографию для продвижения социальных изменений. В этом сообществе, насчитывавшем около 1 300 членов, зародилось много ранних идей относительно криптовалюты.

Желание действовать анонимно: В 2001 году Дорси написал в своем блоге о желании осуществить большие изменения, не раскрывая своей личности — это идеально соответствует анонимному стилю Сатоши.

Криптография и ночное программирование: В биографии Дорси 2003 года подчеркивался его интерес к криптографии и псевдонимам, а также его привычка писать код в 4 утра. Интересно, что именно в 4 утра были созданы первые файлы биткоина.

Критика доллара: Также в 2003 году он выступал за отказ от доллара США в пользу бартерных или торговых систем, перекликающийся с целью биткоина по децентрализации денег.

Морская символика: Дорси часто называет себя моряком, а первый код биткоина содержит цитату о моряках и устройствах для измерения времени.

Совпадение места и времени: 10 января 2009 года IP-адрес Сатоши вел в Калифорнию, где проживал Дорси. Кроме того, ключевые вехи в истории биткоина совпадают с днями рождения членов семьи Дорси: первая транзакция — с днем рождения его матери, регистрация Сатоши на форуме — с днем рождения его отца, а последний добытый блок — с днем рождения его отца.

Связь с Wikileaks: В 2010 году Сатоши предостерег от пожертвования биткоинов Wikileaks — международной организации, занимающейся утечками тайной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Вскоре после этого суд обязал Twitter (компанию Дорси) передать данные Wikileaks, а Сатоши прекратил публиковать сообщения за день до этого.

Культурные ссылки: в 2013 году подруга Дорси американская актриса Алисса Милано написала книгу «Хактивист» (Hacktivist), в которой описала его двойную жизнь под псевдонимом. Сам Дорси был замечен в футболках с изображением Сатоши и часто выражает похвалу создателю биткоина.

Почему это важно для мира крипты и мем-токенов

В криптокультуре теории о Сатоше — это почти отдельный жанр. Каждая новая версия рождает мемы, шутки и даже новые токены. Если «версия Дорси» наберет обороты, на рынке могут появиться новые мем-монеты типа $DORSEY или $SATOSHIJACK.

Но есть и более серьезное измерение: если бы личность Сатоши подтвердили, это могло бы сильно повлиять на биткоин. В частности, инвесторы могут бояться массовой продажи монет. Для создателей мем-токенов это еще одно напоминание, что нарративы двигают рынок — достаточно одной громкой истории, чтобы на Solana или Base родился новый хайповый проект.

Итог: Дорси — это Сатоши?

Доказательства косвенные, но их много — и вместе они формируют интригующую версию. Эта теория отличается от предыдущих тем, что имеет множество личных и биографических совпадений. Дорси давно известен как поклонник биткоина, интегрировал BTC в продукты Block и даже покинул Twitter, чтобы сосредоточиться на крипте.

Но пока все это только предположение. Хотя в мире криптовалют предположения часто весят не меньше фактов.

Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Я. ..
Я. ..
26 ноября 2025, 9:54
#
Теорія безумовно цікава, як і стаття, дякую)

Пару думок щодо вищевикладеного, по-перше, Сатоши Накамото, створив код, котрий вже понад 15 років ніхто не зламав і не обійшов, хіба така людина не знала як подбати про власну анонімність?

Шифропанк-коріння — там було 1300 членів учасників і ніхто не може з впевненістю підтвердити, що Сатоши був один з учасників цієї спільноти.

Бажання діяти анонімно — дуже багато людей в світі, програмісти різних рангів не виключення, діють анонімно, це база)

Криптографія і нічне програмування — псевдоніми в інеті використовує напевно 99% людей, а щодо програмування, думаю в світі дуже багато людей, хто програмує вранці, це не новинка, як і сови, котрі продуктивніше працюють вночі, коли всі сплять, таких людей теж дуже багато)

Критика долара — озирніться, хіба з 2003 року критиків долара не стало більше?)) Зараз можна і Кійосакі назвати тоді Сатоши))

Морська символіка — людина котра слідкує за своєю інтернет гігієною та вміє створювати щось, що хакери не можуть зламати понад 15 років — явно може додуматися додати пару деталей, для відведення очей, з таким же успіхом він міг би додати, що любить робо-таксі і електромобілі, тоді б всі думали, що Сатоши — це Ілон Маск)

+
0
Я. ..
Я. ..
26 ноября 2025, 9:59
#
Збіги місця та часу — ip в сучасному світі не має якоїсь користі, бо існує впн, а щодо «збігів часу», в інеті є стаття про «число 23» і там купа різних збігів, пов`язаних з цим числом, це до чого, якщо довго хотіти побачити якийсь «знак» — то ти його побачиш, просто психіка людини так влаштована, тому шукаючи подібні збіги, можна з 8 лярдів людей знайти ще мінімум тисяч 100 з подібним збігом)

Зв’язок із Wikileaks — ніхто точно не знає реальні причини зникнення з мережі Сатоши Накамото, тому якщо постаратися, то можна пов`язати зникнення Сатоши і з 11 вересня, і з інопланетянами, пошук збігів має парадоксальну суть часто. Тим паче, Сатоши хіба вів твіттер? Ні, він використовував інші канали зв`язку, тож сенс йому зникати через події пов`язані з твіттером? Тим паче, існує безліч інших соц.мереж, котрими Сатоши також не користувався)

Культурні відсилання — багато хто підтримує починання Сатоши і любить біткоін та крипту загалом, а щодо псевдонімів, в реальному житті багато хто живе подвійним життям під псевдонімами, тож тут також під образ Сатоши багато кого можна підставити. І було б максимально тупо, щоб особу рівня Сатоши Накамото розкрила якась там подруга в своїй книзі, Сатоши не міг би бути настільки тупим, щоб не врахувати цей момент)

+
0
Я. ..
Я. ..
26 ноября 2025, 10:00
#
Але як я і сказав, теорія про Сатоши Накамото в статті викладена цікава достатньо, дякую)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
