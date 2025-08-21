Майнинг будущего: как изменится индустрия в ближайшие годы

Майнинг прошлого сильно отличается от того, какой сегодня, и еще больше будет отличаться от того, какой будет в будущем. О перспективах и вызовах ожидающих индустрию завтра рассказал в колонке для ЭП CEO криптомедиа Incrypted Иван Павловский. «Минфин» выбрал главное.

Сезон дождей

Ранее в криптообразовании было явление, известное как «сезон дождей» — период года, когда весомая доля мирового майнинга зависела от климата на юго-западе Китая.

В провинциях Сычуань и Юньнань, где в горах строились гидроэлектростанции, весной и летом реки наполнялись талыми водами, производя избыток дешевой энергии. Майнеры массово перевозили оборудование в эти регионы, чтобы несколько месяцев работать на минимальной себестоимости — в результате колебания хешрейта (показатель скорости, с которой компьютер может выполнять хэш-вычисление) сети Bitcoin.

С исчезновением китайского доминирования в майнинге из-за жестких ограничений внутри страны «сезон дождей» остался частью истории индустрии — напоминанием о том, как география и климат оказывали непосредственное влияние на добычу BTC и экономику блокчейна.

Сегодня майнинг уже не привязан к одному региону и не зависит от капризов погоды, но его роль и будущее по-прежнему вызывают споры. В начале он был уделом гиков с домашними компьютерами, сейчас — это многомиллиардная индустрия. Когда-то на его добычу шли крошки энергии, сегодня как на обеспечение целых стран.

Прошлое

В 2009 году анонимный разработчик Сатоши Накамото запустил первый в мире блокчейн — Bitcoin. Это была база данных, главная особенность которой — децентрализация, то есть автономная работа в условиях независимости от любых центров принятия решений. Механизм, позволивший достичь этого — алгоритм консенсуса.

Этим алгоритмом для Bitcoin стал Proof-of-Work или «доказательство работы» — метод, предложивший участникам сети соревноваться в решении сложных математических задач, требующих значительных вычислительных ресурсов, для получения шанса на вознаграждение — чем выше хешрейт узла, тем выше шанс на «добычу» — имуществе.

И здесь хотелось бы развеять один из основных мифов об майнинге криптовалют.

С первого взгляда, может показаться, что расход мощностей на добычу бессмыслен. Особенно на фоне растущих объемов энергозатрат и сложности. Но важно понимать:

Вычислительная мощность — это условность, требуемая для обеспечения безопасности и честности сети. Она превращает попытку атак на экономически и технически невыгодное предприятие: чем больше ресурсов тратится на майнинг, тем сложнее перехватить контроль над блокчейном.

Майнеры не добывают монету напрямую, как бы о том ни говорило значение слова — их главная задача подтверждать и записывать в блокчейн транзакции, получая в качестве вознаграждения за работу комиссии и новые монеты.

В те годы это был скорее экспериментальный процесс, когда энтузиасты запускали ноды, проверяли жизнеспособность сети. Различали те времена и серьезные риски:

С ростом сложности майнинга начали появляться первые крупные пулы, что вызвало опасения о концентрации хешрейта в «одних руках» и возможном влиянии на децентрализацию — вплоть до гипотетической угрозы атаки 51%. Чем выше становилась стоимость оборудования, тем меньше людей могли стать майнерами с минимумом затрат. Для Bitcoin это стало постоянной темой дискуссий, а для новых сетей сигналом искать новые модели консенсуса. Высокая волатильность курса Bitcoin в ранние годы, неопределенность в правовом поле создавали высокие барьеры и неуверенность в новом дне.

Но, несмотря на риски, этот дикий период становления заложил фундамент индустрии. Майнинг доказал свою жизнеспособность, выдержал первые кризисы и стал ядром системы Bitcoin. Впоследствии он перестал быть просто хобби — началась новая эра.

Настоящее время

Сегодня майнинг — это высококонцентрированная и капиталоемкая индустрия, где доминируют крупные пулы и дата-центры. Доступ к дешевой энергии, современному оборудованию и масштабированию делает позиции отдельных майнеров все более уязвимыми: майнинг без объединения с пулом и вложений становится невыгодным.

Энергопотребление Bitcoin уже сравнимо с целыми странами. Все большее количество проектов и компаний ищут способы интеграции возобновляемых источников энергии (от гидростанций до вулканических ферм), снижая экологический след. География тоже изменилась: после запрета в Китае мощности распределились между странами с дешевой энергией. Самые крупные доли в 2025 году приходятся на США (37%), Казахстан (13%) и, несмотря на все законы, все еще Китай (21%). При этом майнинг не ограничивается Bitcoin. Майнеры, которые больше не могут добывать BTC, переключаются на новые проекты с похожими алгоритмами — например, в 2024 году популярность приобрел проект Kaspa, запущенный в 2022 году.

Сегодня майнинг выходит за рамки компаний и пулов — теперь его воспринимают в качестве стратегического ресурса даже целые страны. К примеру, в Сальвадоре используют геотермальную энергию вулкана для майнинга Bitcoin, а в Бутане развивают проекты по добыче криптовалют с применением чистой гидроэнергии. Это показывает, как майнинг становится частью национальных энергетических и экономических стратегий.

Вместе с этим индустрия сталкивается с новыми вызовами — дефицитом энергии в некоторых странах, регуляторным давлением и технологическими инновациями, такими как квантовые вычисления. Эти вопросы и формируют повестку дня будущего этапа развития.

Будущее

Начнем с очевидного вопроса: эмиссия новых BTC закончится примерно в 2140 году, когда будет добыт последний из 21 млн монет. Однако майнинг как процесс не прекратится — ведь, как уже отмечалось, майнеры не просто «добывают» монеты, а обеспечивают безопасность и работу, подтверждая транзакции и защищая блокчейн.

Согласно идее, с ростом сети доход майнеров все больше будет формироваться за счет комиссий, что позволит сохранять стимул к поддержке и после окончания эмиссии. Способствует этому и халвинг — уменьшение новых монет в блоке в два раза в примерно четыре года.

К тому дню отделяет более сотни лет. Но что ждать в ближайшем будущем?

Уже в скором времени можно ожидать снижения доли сетей, использующих Proof-of-Work, в пользу более энергоэффективных моделей консенсуса. Яркий пример: переход Ethereum на Proof-of-Stake значительно снизил энергозатраты сети. Однако PoW сохранит свою нишу для «цифрового золота» — Bitcoin, Monero — где надежность алгоритма остается приоритетом.

Также можно ожидать и появления гибридных алгоритмов, сочетающих преимущества разных моделей. Одной из самых перспективных инноваций является концепция Proof-of-Useful-Work, или «доказательство полезной работы» — замена бессмысленных вычислений на полезные задачи, например, обучение AI, моделирование климатических изменений или научные расчеты. Это позволит использовать мощности майнеров не только для безопасности блокчейна, но и для реального прогресса в науке и технике.

Несмотря на условный «вред», майнинг будет все больше использовать энергию из возобновляемых источников (солнечные панели, ветровые турбины и любые формы избыточной энергии). И при этом будет выступать как «гибкий потребитель» — подключаясь за избыток и снижая нагрузку за дефицит в регионе. Регулирование майнинга будет усиливаться: от экологических квот и лимитов по энергопотреблению до обязательной регистрации майнинговых ферм. В некоторых странах это может привести к полулегальному или подпольному майнинговому статусу, что создаст дополнительные риски и вызовы для индустрии.

В скором будущем майнинг может столкнуться с новым вызовом — квантовыми вычислениями. Для его решения потребуется адаптация алгоритмов, которая откроет новую главу в развитии криптографической защиты. Команда Ethereum уже начала разработку модификаций, которые сделают сеть устойчивой к квантовым атакам, которые, по мнению основателя Ethereum, станут возможны уже в 2030—2035 годах.

Майнинг, прошедший путь от хобби энтузиастов к масштабной сфере с глобальным влиянием, стоит на пороге новой эпохи трансформаций. Технологические инновации, экологические вызовы и усиление регулирования изменяют правила игры, заставляя индустрию адаптироваться и находить баланс между эффективностью и устойчивостью.

Понимание этих процессов и вызовов — ключ к осознанному участию в криптообразовании.