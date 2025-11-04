Крипторынок: итоги октября и сценарии ноября

Октябрь для крипторынка стал месяцем турбулентности: после нового исторического максимума биткоин быстро перешел в фазу коррекции. Рынок взял паузу после нескольких месяцев роста, и теперь перед инвесторами стоит вопрос: будет ли ноябрь месяцем стабилизации, или динамика роста столкнется с новыми препятствиями? В этой статье проанализируем главные факторы, которые влияли на цену биткоина в октябре, и попытаемся понять, какие из них будут определять движение в ноябре — когда рынок будет снова балансировать между осторожностью и жаждой прибыли, и как инвесторам действовать, чтобы не потерять позиции.

Что произошло в октябре: фиксация прибыли, ETF-оттоки и проверка на прочность

После нескольких месяцев непрерывного роста биткоин столкнулся с первым заметным охлаждением. В начале октября волна притоков в споте ETF подтолкнула актив к историческому максимуму — по данным CoinShares, только за первую неделю месяца инвесторы вложили более $6 млрд, что стало самым высоким показателем с начала года.

Источник: Glassnode. Чистые потоки спотовых BTC-ETF в октябре 2025 года: притоки в начале месяца сменились оттоками внутри, что совпало с коррекцией рынка.

В середине месяца динамика изменилась — чистые притоки переросли в оттоки, а объемы торгов снизились. Цена BTC резко опустилась до $108−110 тыс., и именно этот момент стал тестом на устойчивость рынка: часть инвесторов успели выйти с прибылью, другие — потеряли часть позиций, а рынок впервые за месяцы роста испытал настоящее напряжение. Информация о более чем $19 млрд ликвидаций и около 14% падения с максимума добавила давления и ускорила переход рынка к режиму повышенной осторожности.

По словам аналитика и трейдера Виктораса Карапетьянца, эта коррекция стала следствием сочетания нескольких факторов — фиксации прибыли на фоне разворота потоков в спотовых ETF и повышенной нервозности накануне публикации инфляционного отчета CPI в США.

«Это была комбинация внешнего фона (инфляции, монетарной политики и колебаний ETF-притоков) и технического перегрева после длительного роста, а не чисто „внешнее“ или „техническое“ движение», — объясняет Карапетьянц.

Коррекция биткоина быстро перекинулась на более широкий рынок: альткоины отреагировали еще более глубоким падением. Карапетьянц объясняет это особенностями рыночной микроструктуры — тонкими книгами ордеров, высоким плечом и скоплением стопов в одних и тех же зонах.

«Причина не в каких-то „таинственных продажах“, а в самом строении рынка, — отмечает эксперт. — Когда сработали первые стопы, ниже просто не оказалось встречной ликвидности, и запустился каскад: сработали следующие стопы, ликвидации усилили движение, образовались воздушные ямы в ордербуках. Из-за этого многие альты получили непропорционально резкие проседания».

По мнению Карапетьянца, такая динамика — результат двойного давления: внешнего (макрофакторы, таких как инфляция, риторика ФРС и сильный доллар, а также уменьшившее спрос охлаждение ETF-притоков) и внутреннего, технического (позиционирование, избыток лонгов, неглубокие книги заявок).

Когда рынок начал постепенно приходить в себя, ключевым сигналом для разворота настроений стал индекс потребительских цен (CPI) от 24 октября, подтвердивший снижение инфляционного давления в США. Вместо ожидаемых 3,2% г/г базовый индекс потребительских цен вышел на уровне 3,0%, а месячный прирост составил лишь 0,2%, против прогнозируемых 0,3%.

Это стало неожиданно мягким результатом и снизило давление на ФРС, которая получила пространство для сохранения паузы в повышении ставок. На этом фоне доллар снизился, прибыльность гособлигаций сократилась, а интерес к рисковым активам заметно вырос — от фондовых индексов до криптовалют.

Для биткоина это стало первым сигналом стабилизации после октябрьского спада. В конце месяца актив закрепился в диапазоне $113−115 тыс., завершив октябрь без потери общей восходящей структуры, но с явно замедленным темпом движения.

Главные факторы ноября: что следует учитывать инвесторам

Октябрьская турбулентность изменила тон рынка: теперь внимание инвесторов сосредоточено на глобальных факторах, влияющих на динамику биткоина в ноябре.

Как отмечает Викторас Карапетьянц, в ноябре рынок будет оставаться под влиянием трех основных линий — монетарной, фискальной и геополитической.

Определяющим фактором останется денежно-кредитная политика США: ожидания в части действий Федеральной резервной системы (ФРС) после октябрьского заседания и тон ее дальнейшей коммуникации будут непосредственно влиять на доллар и криптоактивы.

Второе направление — фискальная политика администрации Трампа, в частности, последствия принятого летом пакета OBBB и сопутствующих бюджетных решений, формирующих ожидания дефицита и динамики государственных заимствований.

Рынок внимательно следит, сможет ли правительство США удержать баланс между фискальными стимулами и долговой нагрузкой: рост дефицита будет означать больший объем выпуска облигаций, а значит, повышенное давление на доходность трежерис и доллар. Для криптовалют такой сценарий традиционно двусмысленный: краткосрочно он укрепляет доллар, но в среднесрочной перспективе подпитывает спрос на альтернативные активы, в частности, биткоин, который воспринимают как страховку от чрезмерного долга.

Третий — регуляторика и геополитика: санкционная политика, торговые риски и цены на энергоносители остаются источниками краткосрочных колебаний настроений инвесторов. Новые ограничения США и ЕС против российского энергосектора повышают волатильность на рынке нефти, а вместе с ней и инфляционные ожидания, оказывающие непосредственное влияние на позицию ФРС.

«На практике в ноябре, так же как и в октябре, рынок будет быстро „переваривать“ новые данные CPI/PCE и реакцию долларовых активов — через призму потоков в спотовые BTC-ETF», — заключает Викторас Карапетьянц.

Прогноз на ноябрь: базовые сценарии движения BTC

По мнению Виктораса Карапетьянца, в ноябре биткоин может колебаться в пределах нескольких сценариев — в зависимости от силы макрофакторов и поведения институционного капитала.

Базовый сценарий: $100−120 тыс. — при нейтральных макроданных и умеренных притоках в споте BTC-ETF.

Оптимистический сценарий: $120−135 тыс. — при мягком инфляционном фоне, спокойной позиции ФРС и постоянной серии чистых притоков.

Мощный бычий сценарий: $138−145 тыс. — в случае «идеального стека»: мягкая инфляция, более слабый доллар, сильные притоки 5−7 сессий подряд и стабильная цена на нефть.

Стресс-сценарий: $90−100 тыс. — при жестком макрофоне, оттоках из ETF и снижении ликвидности (короткий «прокол» ниже $100 тыс. не исключен для сбора ликвидности).

Ключевые ориентиры для трейдеров — поддержки на $100 тыс. и $108−110 тыс., а также зоны сопротивления $112−115 тыс. и $120+ тыс.

В случае благоприятного новостного фона возможно расширение движения до $128−145 тыс.

По мнению трейдера, драйвером «положительного перелома» может стать сочетание всех трех факторов: мягкого инфляционного отчета без «сюрприза вверх», нейтральных сигналов ФРС по поводу монетарной политики и восстановления чистых притоков в спотовые ETF.

«Серия чистых притоков несколько сессий подряд часто разворачивает инерцию вверх», — отмечает эксперт.

Впрочем, даже при благоприятном макрофоне рынок нуждается в подтверждении того, что краткосрочное давление исчерпано.

«Сигналы стоит искать в комплексе: несколько сессий подряд с чистыми притоками в BTC-ETF, снижение внутридневной волатильности и сужение спредов, удержание ключевых поддержек в районе $108−110 тыс. и круглого уровня $100 тыс., а также закрепление выше зоны предложения $112−115 тыс. возвращаются на рынок», — объясняет Виктор Карапетьянц.

В таком случае, по его оценке, биткоин сможет вернуться к тесту верхних диапазонов осени. Среди технических признаков стабилизации аналитик называет снижение внутридневной волатильности, сужение спредов и удержание ключевых поддержек в зоне $108−110 тыс .

Закрепление выше уровня $112−115 тыс. станет сигналом, что краткосрочные продавцы исчерпали себя, а покупатели возвращаются на рынок.

Как действовать инвесторам в ноябре: стратегия осторожного рынка

После турбулентности инвесторы все больше склоняются к осторожным стратегиям. Резкие колебания курса, изменения в потоках ETF и неоднозначные сигналы макрофронта показали, что сейчас важны не быстрые решения, а контроль риска и дисциплина.

«В период турбулентности стоит держать „две корзины“. Первая — стейблкоины или кеш для плановых покупок частями (DCA, или dollar-cost averaging — стратегия постепенных регулярных инвестиций независимо от цены; несколько мелких лимитных ордеров, выставленных заранее). Вторая — базовая долгосрочная позиция, которую не стоит трогать из-за новостей. Плечо — только со стопом и заранее определенным лимитом убытков. Небольшой хедж на часть портфеля помогает спать спокойнее», — советует Виктор Карапетьянц.

Позиции, как отмечает эксперт, следует открывать через лимитные ордера с Post-Only чуть ниже психологических уровней и зон предварительных ликвидаций. Риск целесообразно увеличивать только тогда, когда совпадают три сигнала: мягкая инфляция, спокойная риторика ФРС и стабильные притоки в спотовом ETF в течение нескольких дней подряд. Если ситуация противоположная — лучше сократить риск и действовать от поддержек.

Часть позиции аналитик советует держать через спотовые BTC-ETF в брокерском счете — это удобно для отчетности и управления портфелем. Остальные — в собственном кошельке под личными ключами, что гарантирует полный контроль над активами: никто не сможет ограничить или изменить доступ без владельца.

В конце концов, самая лучшая стратегия ноября звучит довольно просто: в волатильном рынке дисциплина важнее любого прогноза.