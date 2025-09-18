Криптокошелек как способ потерять все: ошибки при выборе в 2025

На первый взгляд в выборе криптокошелька нет ничего сложного. На практике же именно здесь находится одна из самых уязвимых точек в работе с цифровыми активами.

По данным Chainalysis, в 2024 году хакеры похитили криптовалюту на сумму более $2,2 млрд. Это на 21 % больше, чем годом ранее. Аналитики зафиксировали 303 успешных атаки, и в каждом пятом случае уязвимость была связана с пользовательскими криптокошельками: фишинг, вредоносные расширения, фейковые приложения, ошибки в хранении seed-фраз.

Многие из этих атак происходят не из-за сложных технических схем, а из-за базовых ошибок: использование первого попавшегося приложения, отсутствие двухфакторной защиты, копирование seed-фразы в заметки на телефоне.

В этой статье разберем основные ошибки при выборе криптокошелька и работе с ним в 2025 году. Расскажем, как не потерять доступ к активам, и объясним, на какие детали стоит обратить внимание, если работаете с Web3.

Если вы только входите в крипторынок, этот текст убережет от критичных потерь. Если разбираетесь в основах — поможет пересобрать защиту данных.

Какой криптокошелек выбрать в 2025 году

По данным Gate.io Research, в мире насчитывается более 400 миллионов активных криптокошельков. Большинство пользователей выбирают кошелек по интерфейсу или рейтингу в магазине приложений, не задумываясь, как именно устроено хранение активов и кто в итоге контролирует ключи.

Есть кошельки, где все работает через биржу. Например,Coinbase,Binance или Crypto.com. Это кастодиальные решения: криптовалюта хранится на платформе, а пользователь лишь получает к ней доступ. Если аккаунт заблокируют или сервис временно отключится, активы могут оказаться недоступны.

Другая крайность — псевдодецентрализованные приложения. Они не управляют средствами напрямую, но сохраняют сид-фразы в облаке, не используют базовую защиту и не фильтруют доступ к Web3-сервисам. С виду это защищенный кошелек, но на самом деле — окно для фишинга.

На этом фоне все больше внимания получают решения, где контроль действительно остается у пользователя. Такие кошельки не хранят ключи на своих серверах, не просят создавать аккаунт и не имеют доступа к вашим активам. Все данные остаются только у владельца устройства.

Один из таких вариантов — Best Wallet. Это некастодиальный криптокошелек, в котором все ключи и доступы хранятся только у владельца. Никто, кроме самого пользователя, не может повлиять на операции, восстановить доступ или узнать баланс. Безопасность усиливают двухфакторная аутентификация, локальное шифрование и биометрия. При этом интерфейс не перегружен. Перевести активы, подключиться к децентрализированному приложению или переключиться между сетями можно за пару кликов.

Но дело не только в безопасности. Best Wallet — это еще и полноценный инструмент для инвестора. В нем можно:

Покупать криптовалюту за фиат, то есть за обычные деньги, через банковские карты и локальные платежные системы. Все работает прямо в приложении через проверенные шлюзы. Поддерживается более 80 валют.

Обменивать токены между разными сетями. Для этого в приложение встроен агрегатор Rubic. Он сам подбирает лучший алгоритм и минимальные комиссии. Это удобно, если вы хотите, например, быстро обменять USDT в сети Ethereum на SOL в Solana без ручной пересылки.

Безопасно хранить активы: помимо локального доступа и шифрования, кошелек интегрирован с Fireblocks, одним из лидеров в области защиты криптосредств. Аудит от Coinsult подтвердил надежность смарт-контрактов.

Помимо этого, Best Wallet дает возможность зарабатывать, а не только управлять средствами. Уже сейчас доступны внутренняя система кроссчейн-обменов, участие в Web3-проектах и подключение к DeFi-инструментам. А в ближайших обновлениях команда обещает добавить стейкинг, криптокарту с поддержкой Google и Apple Pay, NFT-галерею, агрегатор доходности и встроенный новостной блок.

По сути, кошелек превращается в рабочую среду для тех, кто активно взаимодействует с криптой и хочет все держать в одном месте и не рисковать.

Токен BEST уже на пресейле, и на него стоит обратить внимание

Собственный токен $BEST — это основа экосистемы Best Wallet. Он выпущен на блокчейне (независимой сети со своими токенами, правилами и приложениями) Ethereum, работает по стандарту ERC-20, то есть является полноценной цифровой монетой, которую можно хранить в кошельке, передавать, использовать для оплаты комиссий или получать за активность.

$BEST встроен в экосистему Best Wallet и открывает доступ к дополнительным возможностям: сниженным комиссиям при обмене, бонусам за использование кошелька и эксклюзивным функциям вроде участия в управлении проектом.

Сейчас $BEST можно получить только в рамках пресейла. Это предварительная продажа токена до его выхода на биржи. Участники покупают $BEST по фиксированной стоимости — $0,025655, пока он еще не торгуется на открытом рынке. На момент публикации собрано уже более $15,9 млн, и интерес к проекту продолжает расти. Один из главных поводов для этого — настоящая польза токена, а не просто спекулятивный интерес. Покупатели не только ждут рост стоимости, а получают доступ к функциям, которые действительно пригодятся.

Например, держатели $BEST смогут первыми участвовать в новых токенсейлах, еще до того, как монеты появятся на биржах. Это полезно для тех, кто следит за перспективными проектами и хочет зайти на ранних этапах. Кроме того, в будущем обещаны ежедневные задания с наградами, доступ к игровым механикам внутри кошелька, стейкинг с повышенной доходностью и участие в принятии решений по развитию продукта.

Эмиссия токена ограничена: всего 10 миллиардов $BEST, из которых большая часть направлена на развитие продукта, поддержку сообщества и запуск партнерских программ. Прозрачная структура распределения и уже работающий продукт — редкость для криптопроектов на стадии пресейла. Это делает Best Wallet и его токен заметными игроками на фоне сотен проектов, где за громкими обещаниями пока ничего не стоит.

Как выбрать криптокошелек под свои задачи

Выбор кошелька зависит от того, как вы используете криптовалюту и что хотите от приложения: надежности, удобства, скорости, Web3-функций или конфиденциальности. Один универсальный кошелек вряд ли подойдет для всех задач сразу.

Если вы храните криптовалюту как долгосрочный актив без частых операций и Web3-сервисов, стоит обратить внимание на холодные криптокошельки. Это устройства, где приватные ключи хранятся локально, без подключения к интернету. По уровню безопасности они выигрывают у горячих решений, но не подойдут тем, кто активно участвует в DeFi, фарминге или собирает NFT.

Если вы активно взаимодействуете с децентрализованными приложениями, участвуете в дропах, обмениваете токены или просто часто заходите в криптокошелек, вам подойдет горячий вариант. Это кошелек, который работает через интернет и всегда на связи с блокчейном. Например, в виде мобильного приложения, расширения браузера или Web3-сервиса. В отличие от холодных решений, где ключи хранятся на отдельном физическом устройстве и не уходят в сеть, горячие кошельки позволяют быстро проводить операции и подключаться к протоколам. Зато риски здесь выше, особенно если у кошелька слабая защита или приватные ключи хранятся в облаке.

Если у вас некастодиальный кошелек, ваши приватные ключи принадлежат только вам. Ни биржа, ни разработчики не смогут заблокировать доступ или вмешаться в операции.

Если вы работаете сразу с несколькими блокчейнами, стоит искать мультичейн криптокошелек. Такая программа поддерживает не только Ethereum, но и другие сети: например, Solana, Polygon, Arbitrum или BNB Chain. Это удобно, когда вы участвуете в дропах, переводите активы между сетями или подключаетесь к Web3-приложениям в разных экосистемах. Вместо того чтобы заводить отдельный кошелек под каждую сеть, все можно делать через одно приложение, быстро и без переключений.

Важно, чтобы приложение поддерживало не только основные блокчейны, но и взаимодействие с Web3. Иначе вы просто не сможете подключиться к нужным сервисам или участвовать в сейлах.

При выборе важно учитывать и уровень безопасности: как хранится seed-фраза, где лежат приватные ключи, поддерживается ли PIN-код, есть ли биометрическая защита и как обрабатываются IP-адреса при авторизации. Некоторые кошельки по умолчанию синхронизируют данные в облаке — а это уже компромисс между удобством и рисками.

Появляются и гибридные решения: Best Wallet, Trust Wallet,Bybit Wallet, а также подобные кошельки, которые предлагают не только хранение, но и стейкинг, покупки с карты, p2p-торговлю, NFT, участие в распродажах токенов и поддержку нескольких аккаунтов. Такие приложения выходят за рамки обычного кошелька — это полноценная точка входа в Web3.

Если перед вами стоит вопрос, какой криптокошелек выбрать, отталкивайтесь от своих целей. Для длительного хранения криптовалюты подойдет надежный холодный кошелек. Для работы с DeFi и NFT — горячий мультичейн с полной поддержкой Web3-приложений. А если вы не хотите думать о том, как и где хранятся ключи, лучше остановиться на решениях с прозрачной архитектурой, которые не зависят от централизованных компаний.

Заключение

Мы привыкли, что приложения должны быть удобными. И с криптокошельками то же самое: хочется, чтобы все было просто, понятно, быстро. Но в Web3 удобство без безопасности — это ловушка. Здесь пользователь сам отвечает за доступ к своим активам, а одна ошибка может стоить дорого.

Многие из кошельков до сих пор хранят seed-фразы в облаке, не используют базовую защиту, работают через централизованные точки входа или просто перегружены функциями без реальной пользы. Такие кошельки не дают ни уверенности, ни спокойствия.

На этом фоне особенно ценятся решения, где полный контроль остается у пользователя. Где приватные ключи хранятся только на устройстве, где есть биометрия, двухфакторная аутентификация и простая, но продуманная архитектура.

Best Wallet — один из немногих, кто соответствует этим требованиям. Он не только дает доступ к активам, но делает все, чтобы этот доступ был только у вас. И при этом не требует KYC и регистрации, не сохраняет данные, не вмешивается в работу с dApps и не навязывает лишнего.

Если вы ищете криптокошелек для хранения, обмена, участия в дропах, подключения к Web3-сервисам, Best Wallet будет работать на вас.

​​Частые вопросы

Зачем вообще нужен криптокошелек, если есть биржи?

Биржи удобны, но у них есть один нюанс: вы не владеете активами напрямую. Кошелек на бирже — это не ваш личный криптокошелек, а просто аккаунт на платформе. Биржа контролирует приватные ключи, может заморозить счет или сама попасть под блокировку. Если вы хотите полный контроль над криптовалютой, нужен некастодиальный кошелек.

Что значит «некастодиальный криптокошелек»?

Это приложение, в котором все приватные ключи и seed-фразы хранятся только у пользователя. Ни биржа, ни компания-разработчик не могут получить к ним доступ. Такие криптокошельки обеспечивают независимость и позволяют подключаться к Web3-приложениям напрямую.

Горячий или холодный кошелек — в чем разница?

Горячие кошельки — это приложения, которые работают на устройствах с доступом к интернету. Они удобны для активных действий: переводы, трейдинг, участие в дропах.

Холодные кошельки — устройства без постоянного подключения к сети (например, Ledger или Trezor). Их выбирают для долгосрочного хранения крупных сумм. Один не лучше другого, все зависит от задач.

Насколько безопасны горячие криптокошельки?

Все зависит от реализации. Если приложение хранит сид-фразы в облаке, не требует PIN-код или биометрию, не защищает от фишинга, риски высокие. У надежных кошельков вроде Best Wallet используется локальное шифрование, двухфакторная аутентификация, биометрия и защита при подключении к Web3-приложениям. Это снижает риски и защищает от большинства распространенных атак.

Что будет, если я потеряю доступ к своему криптокошельку?

Если вы потеряете приватные ключи или seed-фразу, восстановить доступ будет невозможно. Это особенность децентрализации: никто, кроме вас, не имеет контроля над кошельком. Поэтому запишите фразу восстановления в безопасное место и не храните ее в облаке или на скриншоте.

Можно ли использовать один криптокошелек на нескольких устройствах?

Да, но только если вы импортируете кошелек вручную с помощью seed-фразы. Надежные криптокошельки не хранят данные на сервере, поэтому синхронизация возможна только вручную. Никогда не вводите фразу восстановления на подозрительных сайтах или в расширениях.

Какой криптокошелек выбрать новичку в 2025 году?

Выбирайте то, что сочетает безопасность, простоту и мультифункциональность. Например, Best Wallet поддерживает более 60 блокчейнов, работает без регистрации, защищен на всех уровнях и при этом остается удобным даже для новичков. Убедитесь, что выбранный кошелек: