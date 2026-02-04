Кому будет принадлежать экономика «цифровых долларов»

Еще несколько лет назад стейблкоины казались вспомогательным инструментом для трейдеров: чем-то между «парковкой» ликвидности и временным убежищем от волатильности. Сегодня это уже отдельный слой глобальных денег. Об этом пишет на ЭП региональный глава Binance в Украине Кирилл Хомьяков.

Совокупный объем рынка превысил 300 млрд долл., а по скорректированным ежедневным объемам транзакций стейблкоины опередили Visa и уступают только американской системе ACH. По сути, мы наблюдаем рождение новой платежной инфраструктуры, которая выросла из криптоиндустрии, но давно вышла за ее пределы.

Если посмотреть на поведение пользователей, контраст еще сильнее. По данным Binance Research, только около 12% ежемесячно активных пользователей Binance активно торгуют; подавляющее большинство работают с утилитарными продуктами — Earn, Pay, Convert и другими сервисами накоплений и платежей.

Стейблкоин перестал быть исключительно инструментом спекуляции и постепенно становится базовой единицей расчета в новой цифровой экономике.

Экономика стейблкоинов

Фундаментальная модель проста. Эмитент выпускает токен, привязанный к доллару или другой валюте, держит под ним резервы (прежде всего короткие казначейские облигации США) и зарабатывает на доходности этих резервов, плюс на комиссиях и управлении ликвидностью.

В условиях повышенных ставок по безрисковым активам и рынка, измеряемого сотнями миллиардов долларов, это превращается в высокорентабельный бизнес.

По оценкам Binance Research, Tether — эмитент USDT — за первые девять месяцев 2025 года заработал около 10 млрд долл. прибыли, а в 2024-м его результат достиг примерно 13 млрд долл. При этом это компания без классической филиальной сети и депозитной базы: прибыль формируется прежде всего за счет процентного дохода по резервам.

Неудивительно, что в выпуск стейблкоинов идут уже не только криптокомпании, но и крупные Web2-игроки: PayPal со своим PYUSD, кошельки MetaMask и Phantom, новые эмитенты уровня World Liberty Financial.

Если у вас уже есть аудитория и вы контролируете кошелек пользователя, логика следующего шага очевидна: вы хотите контролировать и «цифровые доллары», которыми он платит.

Четыре слоя стейблкоин-стека

Чтобы понять, за что сегодня идет настоящая борьба, полезно разложить рынок на четыре уровня.

Первый слой — эмитенты. Это Tether, Circle, PayPal и новые игроки. Они отвечают за выпуск токенов, резервы, комплаенс и работу с регуляторами. Здесь сосредоточена основная прибыль: процент с резервов в трежеры, комиссионный доход и премия за доверие.

Второй — сети, на которых «живут» стейблкоины. Это публичные блокчейны типа Ethereum и Solana, а также специализированные решения, которые запускают сами эмитенты и платежные компании: Plasma у Tether, Arc у Circle, Tempo у Stripe. Их задача — сделать расчеты максимально быстрыми и дешевыми, не жертвуя безопасностью.

Третий слой — инфраструктура и платежные сервисы. Здесь работают Stripe, PayPal и новые B2B-платформы типа Bridge и BVNK, которые встраивают стейблкоин-платежи в процессы мерчантов, биллинга и корпоративных расчетов. Именно они делают «цифровые доллары» удобными для бизнеса — от API до отчетности.

Четвертый — пользовательские приложения: криптобиржи, необанки, кошельки и платежные кнопки. Для конечного пользователя это выглядит как привычное банковское приложение, только баланс там хранится в USDT, USDC или другом стейблкоине, а платежи идут не через карточные рейки, а блокчейном.

Монетизировать можно каждый уровень отдельно. Но стратегическое преимущество появляется, когда одна и та же группа компаний контролирует сразу несколько слоев — от эмиссии до кошелька в телефоне.

Эмитенты идут вниз, платежные гиганты идут вверх

В последние годы мы наблюдаем разворот от модели «одна роль — один игрок» к гонке за вертикальной интеграцией. Эмитенты начинают строить собственные сети: Tether развивает Plasma, Circle — Arc, Stripe запускает Tempo как платежный слой на базе стейблкоинов. Целью здесь будет не только выпустить токен, но и контролировать инфраструктуру, по которой он «ходит».

Со стороны платежных и финтех-игроков движение зеркальное. PayPal не ограничивается ролью мерчант-провайдера, а превращает свою экосистему в контур эмиссии, выпуская PYUSD и постепенно «подшивая» его ко всем своим продуктам.

Криптокошельки MetaMask и Phantom используют модель Stablecoin-as-a-Service: выпускают собственные «брендированные» стейблы на базе сторонних платформ, чтобы экономика этих токенов оставалась внутри их бизнеса.

Сделки M&A только ускоряют этот тренд. Stripe покупает инфраструктурного провайдера Bridge за 1,1 млрд долл. и одновременно строит собственный L2-слой Tempo.Coinbase, по данным Binance Research, планирует приобретение BVNK с оценкой около 2 млрд долл., усиливая позиции в инфраструктуре стейблкоин-платежей. Это уже не эксперимент с «еще одним криптопродуктом», а борьба за владение критическим слоем будущих глобальных расчетов.

Концентрация и новые игроки

Структура рынка при этом остается крайне концентрированной. На пару USDT-USDC приходится около 84% всего оборота стейблкоинов; доля Tether — примерно 59%, Circle — около 25%. Это результат и эффекта первого игрока, и сетевых эффектов: эмитент, который раньше всех набрал критическую массу, получает ликвидность, мерчантов и интеграции «по инерции».

Но дуополия уже не выглядит незыблемой. Circle делает ставку на прозрачность и регулирование, адаптирует продукты под европейский режим MiCA и американский GENIUS Act. Tether отвечает за запуск USAT, изначально спроектированного под требования GENIUS в США. Параллельно появляются эмитенты, у которых сильная точка входа — не столько в крипте, сколько в существующей пользовательской базе и финтех-экосистеме: от PayPal до Cloudflare с проектом NET dollar.

Где настоящие деньги: B2B-платежи, а не розница

Интуитивно кажется, что основной спрос на стейблкоины исходит от розничных пользователей. Но данные говорят об обратном. По результатам опроса Ernst&Young, 62% компаний уже использовали стейблкоины для кроссбордер-платежей поставщикам, 53% — для приема международных платежей от клиентов. Для бизнеса это прежде всего инструмент операционных расчетов.

Эту картину подтверждает аналитика Artemis: с начала 2023 года совокупный объем платежей в стейблкоинах вырос примерно в 5,4 раза и превысил 10 млрд долл., а B2B-транзакции здесь увеличились более чем в 50 раз — до 6,4 млрд долл. по состоянию на август 2025 года. Логика проста для любого экспортно-ориентированного бизнеса или IT-компании.

Традиционный сценарий — платеж картой или через банк с комиссией 1,5−4% плюс скрытые сборы, задержки на корреспондентских счетах и отсутствие прозрачности маршрута. Стейблкоины позволяют отправить платеж за минуты: «стейблкоин in — стейблкоин out», а конвертацию в локальную валюту и отчетность берут на себя локальные финтех-провайдеры.

Это особенно заметно в регионах, таких как Центрально-Восточная Европа, Центральная Азия и Африка, где кроссбордер становится нормой даже для среднего бизнеса.

Регуляторный раскол: платежные токены против доходных

Параллельно рынок четко делится на два класса активов. Первый — платежные стейблкоины без доходности, по сути «цифровой кэш». Для регуляторов они все чаще попадают в категорию электронных денег: фокус на резервировании, операционных рисках, защите потребителя.

Второй класс — доходные стейблкоины и токенизированные трежерисы, где процент по базовым активам передается владельцу токена. Для них действует другой надзорный режим: от требований к раскрытию информации до квалификации как инвестиционных продуктов. В ряде юрисдикций платежным стейблкоинам прямо запрещено платить проценты розничным пользователям, чтобы не вымывать депозиты из банковской системы, а доходные продукты постепенно становятся естественным конкурентом фондов денежного рынка.

Для бизнеса и частных инвесторов это означает, что говорить просто «о стейблкоине» скоро станет бессмысленно. Придется различать как минимум две категории: цифровой платежный доллар и доходный токен — с разными рисками, ограничениями и сферами применения.

Ликвидность, политика и AI: три сюжета будущего

Если смотреть вперед, на горизонте ближайших пяти-семи лет вырисовываются три ключевые линии развития.

Первая — ликвидность и открытая эмиссия. Чем больше видов стейблкоинов появляется, тем важнее становится инфраструктура, которая позволяет прозрачно и дешево перемещаться между ними: мульти-стейблкоин-пулы, маршрутизаторы ликвидности, платформы open issuance, позволяющие выпускать white-label-стейбли под конкретный бренд или отрасль.

Вторая — политика и конфиденциальность. Центральные банки продвигают свои цифровые валюты (CBDC), крупные эмитенты развивают решения с использованием ZK-криптографии и частных сетей для институциональных клиентов. Баланс между прозрачностью ончейна и разумной конфиденциальностью становится не академическим вопросом, а фактором конкурентоспособности юрисдикций.

Третья — встраивание стейблкоинов в «агентный интернет». По мере того как AI-модели и программные агенты начинают самостоятельно принимать решения и совершать действия от имени компаний и людей, им требуется нативная платежная среда для микротранзакций: подписок, API-запросов, доступа к данным. Стейблкоины — естественный кандидат на роль такого базового платежного слоя, встроенного в саму ткань интернета.

Региональный ракурс

Для компаний из нашего региона вопрос звучит прагматично: на каком уровне стека вы хотите быть? Быть пользователем чужих стейблкоин-рельсов, просто оптимизируя свои платежи? Интегрировать стейблы в продуктовую линейку — от B2B-сценариев до массовых платежей? Или строить инфраструктуру, через которую будут проходить цифровые доллары в вашем секторе?

Для регуляторов задача зеркальная. Остановить стейблкоины уже невозможно: они решают реальные задачи — от кроссбордер-расчетов до сохранения покупательной способности в волатильных экономиках. Вопрос в другом: как встроить их в существующую финансовую систему так, чтобы сохранить конкуренцию, защиту потребителя и устойчивость банковского сектора, не задушив инновации на корню.

Кому будут принадлежать цифровые доллары

Стейблкоины уже перестали быть нишевой историей для криптотрейдеров. Они становятся базовым слоем глобальных платежей, сбережений и B2B-расчетов. Поэтому главный вопрос на ближайшее десятилетие звучит не «что такое стейблкоин?», а «кто контролирует рейки цифровых денег в вашей отрасли и регионе?».

Экономика цифровых долларов точно появится — она уже формируется на наших глазах. Открытым остается только одно: кто будет владеть ее ключевыми уровнями.

Колонка является видом материала, который отражает исключительно точку зрения автора. Она не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь. Точка зрения редакции «Экономической правды» и «Украинской правды» может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не отвечает за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.