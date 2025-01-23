Киты делают крупные инвестиции на Catzilla и 3 криптовалюты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2025, 13:30 Читати українською

Киты делают крупные инвестиции на Catzilla и 3 криптовалюты

Крупные игроки криптовалютного мира активно инвестируют в перспективные цифровые монеты. Среди самых обсуждаемых инвестиций — Catzilla, которая готовится к значительному росту. Наряду с ней внимание инвесторов привлекают еще три криптовалюты. С усилением бычьего тренда эти цифровые активы могут продемонстрировать стремительный рост в ближайший месяц.

Крупные игроки криптовалютного мира активно инвестируют в перспективные цифровые монеты.

Catzilla: Врывается в мир мем-монет с невероятным потенциалом прибыли

В постоянно меняющемся мире мем-монет появляются новые амбициозные игроки, и Catzilla занимает позицию перспективного лидера. Вдохновленная успехами таких токенов, как Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и PEPE, Catzilla сочетает вирусную мем-культуру с мощным финансовым потенциалом.

Изображение выглядит как снимок экрана, мультфильм, Компьютерная игра, АнимацияКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Что отличает Catzilla, так это её уникальная история — огромный кот, похожий на Годзиллу, который устраивает хаос, воплощая энергетику японской культуры кайдзю. Этот сюжет увлекает геймеров и одновременно привлекает криптоинвесторов, ищущих следующий крупный проект.

💣Catzilla готова перевернуть рынок! 💣

В отличие от многих мем-монет, которые быстро угасают, Catzilla пришла надолго, предлагая реальный потенциал инвесторам с возвратом инвестиций (ROI) до 700%. Пресейл Catzilla включает 14 этапов, давая возможность приобрести токены на ранних стадиях. С каждым этапом цена токена будет постепенно расти.

Тройная ценность для максимальной прибыли

Изображение выглядит как кот, в помещении, окно, занавескаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Catzilla основывается на трёх ключевых аспектах:

  • Эпический геймплей;

  • Объединяющая миссия;

  • Активное сообщество.

Игроки могут наслаждаться захватывающим игровым процессом, зарабатывать награды и становиться частью растущего движения, которое соединяет веселье мем-культуры с финансовой свободой.

🚀Присоединяйтесь к революции Catzilla! 🚀

Catzilla — это символ сопротивления жадности и манипуляциям, которые часто встречаются в криптомире. Поддерживая свою дерзкую и мощную личность, проект стремится вернуть мем-монетам их веселую и децентрализованную природу, обеспечивая справедливую экосистему для пользователей.

Присоединяйтесь к революции Catzilla! $CATZILLA уже на подъеме — успейте приобрести свою долю сегодня!

Fantom (FTM): Возможный рост усиливает надежды на бычий тренд

Fantom (FTM) торгуется в диапазоне от $0.92 до $1.23. За последние шесть месяцев монета показала рост на 45.68%. Текущая цена ниже 10-дневной средней, но остаётся выше поддержки на уровне $0.987. Если FTM преодолеет ближайший уровень сопротивления на $1.246, следующая цель — $1.501, что предполагает потенциальный рост на 30%.

Algorand (ALGO): Готов к прорыву на фоне растущего бычьего импульса

Algorand демонстрирует признаки роста. В течение шести месяцев цена выросла более чем на200%. При прохождении критического уровня сопротивления $0.58 монета может достичь $0.75, предлагая прирост около 50% от текущих уровней.

Fetch.ai (FET): Настроен на преодоление сопротивления на фоне бычьего тренда

FET движется в диапазоне от$1.07 до$1.36, приближаясь к уровню сопротивления $1.55. Если FET преодолеет этот уровень, следующая цель — $1.84, что обеспечит значительный рост на двузначные проценты.

Хотя FTM, ALGO и FET демонстрируют умеренный краткосрочный потенциал, Catzilla выделяется как исключительная возможность. С пресейлом, предлагающим ROI до 700%, потройными функциями и миссией объединения криптоэнтузиастов, проект приглашает инвесторов присоединиться к борьбе за финансовую свободу.

Подробнее о Catzilla ($CATZILLA)

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами