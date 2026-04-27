Как слить депозит: трейдеры рассказали о главных ошибках новичков

Первые месяцы в трейдинге — самый жесткий фильтр для новичков. По данным исследований и регуляторов, от 74% до 97% розничных трейдеров теряют деньги именно на старте. Часть проигрывает из-за нехватки технических знаний, но депозит часто сливают даже те, кто серьезно изучает анализ и пытается торговать по системе. «Минфин» поговорил с реальными трейдерами и собрал самые распространенные ошибки, из-за которых они теряли свои первые депозиты.

Ловушка избыточного анализа

Многим новичкам кажется, что чем больше инструментов они освоят, тем точнее будут их сделки. График постепенно обрастает индикаторами, уровнями, паттернами, таймфреймами и сигналами из разных стратегий. Но в какой-то момент дополнительная информация перестает давать ясность и начинает создавать противоречия. Один индикатор показывает покупку, второй — продажу, визуальная картина намекает на разворот, а трейдер стоит и не понимает, что делать. В трейдинге это явление называют analysis paralysis — состоянием, когда избыток данных не помогает принять решение, а блокирует его.

«Моя стратегия была очень простой. И хотя она работала, мне в какой-то момент показалось, что можно зарабатывать больше, если ее улучшить. Я начала общаться с другими трейдерами, смотреть сотни видео и добавлять к анализу чужие советы. В результате почти каждая сделка шла в минус, и за две недели я впервые слила депозит после трех успешных месяцев. Хуже всего, что я не сразу поняла причину и была уверена: проблема в рынке, а не во мне», — розничная трейдерка, пожелавшая остаться анонимной.

Четкая стратегия — это почти всегда простота. У нее должны быть понятные и ясные условия входа, выхода и отмены сценария. Если трейдер постоянно смешивает разные подходы или после нескольких неудачных сделок бросается к новой системе, он не тестирует стратегию, а каждый раз начинает с нуля. В итоге человек с большим багажом знаний часто теряет депозит даже быстрее, чем тот, кто торгует по простой ценовой динамике с минимальным набором инструментов.

Торговля слишком большой частью депозита

Вторая ошибка многих новичков — заходить в сделку слишком большой частью депозита. Ларри Хайт, один из самых известных системных трейдеров, когда-то сказал, что к рынку нужно подходить с конца: сначала спрашивать не сколько можно заработать, а сколько можно потерять. Именно этого подхода часто не хватает начинающим.

Парадокс в том, что опытные трейдеры с большим капиталом обычно действуют очень осторожно: 1−2% депозита в одной сделке для них часто являются верхней границей допустимой потери. А новичок с небольшим счетом может легко поставить 30%, 40% или почти весь депозит, потому что хочет быстро превратить небольшую сумму в ощутимую прибыль. Но рынок не делает скидку на размер счета. Если позиция слишком большая, даже одна неудачная сделка вместе с комиссиями, спредом и проскальзыванием может забрать значительную часть депозита или полностью выбить трейдера с рынка.

Стратегия без права на ошибку

Многим новичкам после просмотра видео об успешном успехе может казаться, будто почти каждая сделка должна приносить прибыль. Но рынок устроен иначе. Даже для профессионала нормальным считается win rate около 35−40%. То есть из 10 сделок 6, а то и 7 могут быть неудачными. Как же такие трейдеры остаются в плюсе? Очень просто: важно не то, насколько часто вы угадываете направление, а то, насколько большой оказывается прибыль в удачных сделках по сравнению с убытком в неудачных. Это и есть соотношение риска к прибыли, или risk-reward ratio (RRR).

Если сильно упростить, то успешный RRR означает, что каждый убыток должен быть относительно небольшим, а прибыльная сделка — достаточно крупной, чтобы перекрыть несколько неудачных. При этом пять или шесть убыточных сделок подряд — вполне нормальная ситуация для многих стратегий. И если счет не выдержит такой полосы неудач, то даже лучший анализ рынка не спасет депозит. Поэтому полноценная стратегия начинается не с вопроса «сколько я могу заработать», а с вопроса «сколько я могу потерять, если ошибусь, и выдержит ли счет несколько таких ошибок подряд».

Завышенные цели

Еще одна распространенная ошибка новичков — вера в то, что трейдинг — это быстрые и большие деньги. В соцсетях часто показывают яркие исключения: одну сделку, которая якобы принесла х100, после чего трейдер купил Lamborghini или виллу в Лос-Анджелесе. Из-за этого многие начинают думать, что чем дальше стоит тейк-профит, тем лучше.

На самом деле все наоборот. Чем дальше цель, тем реже рынок до нее доходит. Поэтому тейк-профит должен опираться не на желаемую прибыль, а на реальное поведение цены: волатильность, ключевые уровни, объемы, ликвидность и общее состояние рынка. Если актив обычно проходит 1−2% за ваш таймфрейм, а вы без сильного сетапа ждете +10%, это уже не стратегия, а ставка на аномалию.

Здесь полезно мыслить через R: если ваш стоп-лосс равен 1R, то есть одной запланированной единице риска, тейк в 2R означает прибыль вдвое больше возможного убытка, а 3R — втрое больше. Но даже хорошую цель не стоит ставить вплотную к очевидному уровню. Возле таких зон часто растет волатильность и риск проскальзывания (slippage), поэтому практичнее забирать прибыль немного раньше, чем надеяться на идеальное закрытие.

«Я понимал, что гонка за 10R — плохая идея, но все равно завышал ожидания. Ставил тейк-профит прямо на уровне, без запаса. Часто цена не доходила до него или лишь немного касалась уровня, ордер не исполнялся, а я не успевал даже выйти в брейк-ивен. Комиссии и проскальзывание дополнительно съедали результат, поэтому после нескольких таких недель я потерял почти половину депозита. Хотя я торгую на пробой, где цена иногда проходит немало процентов, сейчас уже не пытаюсь забрать все движение», — анонимный трейдер.

Проще говоря: лучше иметь 45 сделок по +2R и 55 по -1R, чем 12 сделок по +5R и 88 по -1R. В первом случае счет растет, во втором — падает.

Недооценка разницы между демо и реальными деньгами

Еще одна ошибка, которая часто выглядит безопасной, но дорого обходится, — резкий переход от пейпер-трейдинга к реальным крупным деньгам. На демосчете все работает идеально: стратегия дает плюс, стопы дисциплинированно исполняются, тейки достигаются. В какой-то момент появляется ощущение, что система уже проверена, значит, можно сразу заходить «по-взрослому». Но проблема в том, что пейпер-трейдинг тестирует только одну часть стратегии — логику входов и выходов, а не поведение трейдера.

Как только появляются реальные деньги, меняется все. Те же самые сделки начинают восприниматься иначе: стоп хочется передвинуть «еще чуть дальше», тейк — подержать дольше («а вдруг вырастет на 10R?»), а после убытка возникает желание быстрее отыграться. То есть стратегия остается той же, но ее исполнение — уже нет. И именно здесь большинство новичков теряет контроль, потому что переходит не просто на реальный рынок, а сразу на риск, к которому психологически не готово.

Поэтому нормальный переход предполагает не резкий скачок, а постепенное увеличение нагрузки. Сначала — минимальные объемы, где ошибка стоит недорого. Затем — медленное масштабирование, когда статистика подтверждается уже на реальных деньгах.

Неумение анализировать собственные эмоции

Большинство психологических советов крутится вокруг FOMO, страха, жадности и дисциплины, поэтому легко сделать вывод, будто хороший трейдер должен быть безэмоциональным. Но это не совсем так.

Депозит теряется тогда, когда эмоции автоматически превращают в сделку. Именно в такие моменты появляются паник-сейлы на дне рынка или, наоборот, запоздалые покупки, когда цена уже на пороге отката. Опытные трейдеры не игнорируют эмоции, но и не выполняют их слепо. Они их анализируют — как собственные, так и общерыночные, в частности через индикаторы рыночного сентимента, потому что рынком движут не только цифры, но и коллективная психология.

Поэтому задача трейдера — не выключить эмоции, а поставить между ними и сделкой паузу. Страх, эйфория или желание срочно действовать должны сначала вернуть к плану: есть ли реальный сетап, не запоздал ли вход, не управляет ли решением FOMO. А злость или раздражение после убытка — отдельный красный флаг, потому что именно с них часто начинается revenge trading. Эмоции могут быть полезной подсказкой, но только тогда, когда трейдер наблюдает за ними, а не позволяет нажимать кнопку вместо себя.

«Я не очень эмоциональный и не азартный, всегда любил математический подход. На демо и на маленьких суммах торговля для меня была просто как задачки решать. А когда после нескольких успешных месяцев я начал рисковать в каждой сделке уже крупной суммой — быстро начал сливать депозит, пытаясь отбиться после каждой потери. Признаться себе, что это был revenge trading, было очень стыдно. Я понял это только тогда, когда от трехзначного депозита осталось всего $5», — частный трейдер.

Игнорирование рыночного контекста

Когда технический анализ занимает много внимания, новички часто забывают, что цена никогда не движется в вакууме. Даже идеальный сетап на графике может быстро разрушиться, если в этот момент выходят важные макроэкономические данные или серьезные новости по выбранному активу. Цена в таком случае может резко развернуться вопреки технической картине.

Не менее важен и внутридневной ритм рынка. Даже если он работает 24/7, в разные торговые сессии — азиатскую, европейскую, американскую — ликвидность, волатильность и поведение участников могут заметно отличаться. Кроме того, на открытии крупных сессий, особенно американской, рынок в первые минуты часто движется рвано и хаотично, из-за чего даже хорошую позицию может выбить случайным импульсом.

«Когда-то я потерял весь депозит, потому что пропустил скандал с FTX, поэтому важность новостей хорошо понимаю. Но иногда так залипаешь в график, особенно когда видишь идеальный сетап, что все равно забываешь про открытие Нью-Йорка или выступление Пауэлла [глава ФРС США]. Меня немало раз выбивало из позиций именно из-за таких вещей, поэтому сейчас у меня на графике в TradingView отдельно отмечены торговые сессии, а перед торговлей я всегда проверяю рыночный контекст», — частный трейдер.

Поэтому полноценная стратегия должна учитывать не только то, где входить в сделку, но и когда это делать. А выбирая актив для торговли, стоит заранее понимать, какие новости могут на него влиять и где их отслеживать, чтобы не пропустить событие, которое меняет весь контекст сделки.

Слепая вера в актив

Еще одна популярная ошибка — верить в актив вместо того, чтобы его анализировать. Часто это происходит после нескольких удачных сделок: трейдер заработал на определенной монете, акции или валютной паре и начинает воспринимать ее как «свою».

Проблема в том, что такая симпатия быстро подменяет анализ. Трейдер начинает игнорировать слабость на графике, плохие новости или изменение рыночного контекста, потому что в голове уже есть готовый сценарий: актив должен расти до луны. Так легко превратиться не в трейдера, а в фаната идеи. А рынку все равно, сколько раз этот актив приносил вам прибыль. Если сетап сломался, задача не верить в него до конца, а вовремя выйти и сохранить депозит.

«Мои первые месяцы в трейдинге пришлись на бычий рынок. Я выбрала Lido DAO и несколько месяцев подряд в основном открывала лонги. В какой-то момент восходящий тренд начал ломаться, но я уже настолько поверила в „to the moon“ любимой монеты, что все равно зашла в длинную позицию. График показывал слабость, но вместо того чтобы признать ошибку, я искала в соцсетях аналитиков и фанатов монеты, которые подтверждали, что рост все еще будет. Потом просто передвигала стоп все ниже и ниже, пока не потеряла почти весь депозит», — частная трейдерка.

Чрезмерное количество сделок

Многим новичкам кажется, что чем больше сделок они открывают, тем больше шансов заработать. На самом деле чаще это ведет к overtrading: трейдер входит не по стратегии, а от скуки, FOMO или желания быстрее получить результат. В итоге растет не количество прибылей, а количество комиссий и ошибок.

У каждого актива и таймфрейма есть свой реальный лимит возможностей. Если стратегия ищет конкретный сетап на 1H-графике, он не обязан появляться десять раз в день. Иногда качественная возможность будет одна. Иногда ее не будет вообще. Поэтому стоит заранее понимать, сколько сигналов в среднем дает выбранный актив, в какое время вы реально можете следить за графиком и сколько сделок способны качественно сопровождать без потери концентрации.

Если правильного входа нет, это не потерянный день, а часть дисциплины. Иногда лучшая сделка — та, которую вы не открыли, потому что рынок не дал для нее нормальной причины.

Иллюзия, будто рынок можно подчинить

Конечно, это не все ошибки, из-за которых трейдеры теряют деньги. Иногда депозит страдает из-за обычной невнимательности: трейдер путает кнопку, открывает лонг вместо шорта, неправильно выставляет объем или цену входа. Иногда — из-за спешки: не успевает зайти вовремя, а потом пытается догнать движение, хотя нормальная точка входа уже давно прошла. Бывает и из-за чрезмерной уверенности в своей правоте: трейдер игнорирует стоп-лосс, «пересиживает» убыток в надежде, что рынок «должен» развернуться, или увеличивает позицию, чтобы быстрее отбить потери.

Но в основе большинства ошибок лежит одна иллюзия — будто рынок можно укротить и контролировать. На самом деле рынок больше похож на океан. Крупные игроки, киты, могут сами создавать волны и выдерживать штормы, а розничный трейдер — всего лишь серфер. Его задача — подстраиваться: дождаться правильной волны, зайти в нужном месте, удержать равновесие и вовремя сойти с нее.

Если волну не удалось удержать, нет смысла злиться на океан или верить, будто он специально действует против вас. Это только забирает силы и мешает трезво увидеть следующую возможность. Рынок не нужно побеждать. Его нужно анализировать, уважать и не путать собственное желание быстрого обогащения с реальной волной, которую он готов дать.