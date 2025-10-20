Инвесторы вкладывают в ETF на BTC и ETH, розничные в AgoraLend (AGORA)

Ажиотаж вокруг криптовалютных ETF растет. С одной стороны, институциональные деньги вливаются в ETF на Bitcoin и ETH с рекордной скоростью. Пенсионные фонды, семейные офисы и хедж-фонды наконец-то получают свою «безопасную» долю цифрового пирога.

Это отличная новость для легитимности, и мы ожидаем, что в 2025 году будет одобрено еще больше ETF.

Если большие деньги перемещаются в ETF на биткойны и Ethereum, а также уже ожидаются ETF на XRP и SOL, то где же остаются обычные инвесторы, которые по-прежнему хотят иметь возможности для быстрого роста? Эти возможности лежат в криптовалютах на ранней стадии развития, обладающих высокой полезностью и огромным потенциалом.

AgoraLend (AGORA), новый протокол кредитования DeFi, уже позиционирует себя как один из таких.

AgoraLend: уникальный подход к протоколу кредитования

AgoraLend создает то, что нужно DeFi: платформу кредитования без разрешений, где можно взять в долг или одолжить любой токен ERC-20. Представьте себе открытый рынок, на котором есть все: от стейблкоинов и токенов с полезными функциями до небольших мемкойнов. Все они могут найти ликвидность на этой платформе.

Чем это особенное? Большинство гигантов кредитования в криптовалютном мире, таких как Aave, ограничивают поддерживаемые токены коротким списком устоявшихся токенов с огромной рыночной капитализацией, оставляя менее популярные токены неиспользованными для таких целей.

AgoraLend, однако, разрушает эту стену, позволяя использовать на платформе любой токен ERC-20. Это большое преимущество, поскольку привлекает токены из различных сообществ, увеличивая скорость использования платформы и, как следствие, ее токена.

Платформа позволяет сообществу решать, какие токены будут включены в список, создавая настоящий открытый доступ к ликвидности. Протокол также работает на двух движках. Существует модель peer-to-contract (P2C) для мгновенного автоматического кредитования, которая доступна во многих протоколах кредитования. Пользователи могут получить мгновенный доступ к средствам, как только они выполнят требования рыночного контракта.

Существует также модель peer-to-peer (P2P) для индивидуальных условий между пользователями, которая лучше подходит для проектов, которые не являются популярными или очень ликвидными. Пользователи могут иметь возможность сдавать в аренду или брать в аренду менее популярные токены, если их требования выполняются.

Вместе эти две системы предоставляют заемщикам и кредиторам гибкость, которая редко встречается в DeFi. Если ETF сделали биткойн и ETH доступными для Уолл-стрит, то AgoraLend делает то же самое для DeFi, делая кредитование доступным для всех.

Все займы остаются сверхобеспеченными с динамическими мерами защиты соотношения суммы кредита к стоимости, чтобы обеспечить стабильность даже в условиях волатильных рынков. Такое сочетание гибкости и безопасности встречается редко, особенно для проекта, который еще находится в предпродажной стадии.

Решение реальной проблемы в DeFi: почему AGORA может получить широкое распространение

Именно здесь AgoraLend действительно сияет. Только небольшая часть, примерно 2% всех токенов ERC-20, поддерживается крупными кредитными платформами. Остальные простаивают, будучи заблокированными на рынках заимствований. Это огромная упущенная возможность для ликвидности и роста.

Модель AgoraLend открывает доступ ко многим активам. Она позволяет любому создать рынок кредитования для любого токена ERC-20. Эта идея может легко найти отклик у розничных инвесторов, поскольку она легко отражает их путь. Она также поддерживает инновации, которые крупные учреждения могут легко игнорировать.

Одно это может привлечь на платформу многих держателей криптовалюты. Возможность использовать свои токены для того, что раньше было невозможно, как ожидается, привлечет больше пользователей и, как следствие, увеличит полезность AGORA.

Спрос может обеспечить AGORA широкое распространение по сравнению с тем, что наблюдалось в случае Aave или Compound — потенциал, более интересный, чем-то, что предлагают ETF для уже популярных токенов.

Розничные инвесторы против институтов: почему лучше присоединиться к предпродаже на раннем этапе

Контраст не может быть более явным. Институты покупают ценные бумаги через ETF, а розничные инвесторы гонятся за инновациями через предпродажу. AgoraLend воплощает дух розничной торговли: децентрализованность, отсутствие разрешений и приоритет сообщества.

Есть все шансы, что институциональные инвесторы в конечном итоге тоже обратят внимание на подобные проекты. Но к тому времени первые инвесторы, которые купили токены во время предпродажи, уже могут получить впечатляющую прибыль.

В первых раундах предпродажи было быстро собрано более 480 000 долларов. Ажиотаж вокруг этого нового раунда усиливается.

Инвесторы теперь могут приобрести токен AGORA по цене всего 0,0015 доллара за токен. Это ограниченное предложение закончится 21 октября, когда произойдет очередное повышение цены. Те, кто купит токен до этой даты, могут получить 3,3-кратную прибыль от своих инвестиций к дате листинга на бирже, опередив любые другие скачки цен, вызванные листингом.

Как купить $AGORA со скидкой

Чтобы купить токен, настройте совместимый кошелек, такой как MetaMask или Trust Wallet. Затем перейдите на официальный сайт AgoraLend и подключитесь через виджет предпродажи. Для покупки вы можете использовать ETH, USDT или другие поддерживаемые токены.

Введите сумму, которую вы хотите инвестировать, подтвердите транзакцию, и все — ваше распределение появится на странице предпродажи, связанной с адресом вашего кошелька.

Те, кто заинтересован в крупных частных ассигнованиях, могут обратиться в отдел по связям с инвесторами. Для получения дополнительной информации и помощи обращайтесь по адресу info@agoralend.xyz.

