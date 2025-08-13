Freedx CEX — без границ «Биржа создана трейдерами — для трейдеров»

А что если платформа вознаграждала тебя просто за то, что ты пришел раньше всех? Где все твои любимые инструменты торговли и продвинутые метрики объединены с высокой ликвидностью и удобством?

Это Freedx, и он только что запустился вчера!

История Freedx

Freedx появился из желания решить ключевые проблемы криптобирж: запутанные интерфейсы, плохой пользовательский опыт и недостаточный уровень безопасности. Команда учредителей — ветераны Binance, Deutsche Bank и Upbit — увидела явную потребность в более интуитивной, профессиональной платформе для торговли.

Кто поддерживает Freedx?

Freedx привлек более 50 миллионов частных инвестиций, подтверждая свою миссию трансформировать централизованную торговлю для нового поколения пользователей.

Почему рынку до сих пор нужен лучший CEX?

Потому что даже самые большие игроки не решили фундаментальные проблемы пользовательского опыта.

Возьмем одну крупную биржу, например. Она разделяет «о» и «лайте» версии в две отдельные апки. Хочешь переключиться? Нужно загружать и заходить в несколько приложений. Нужно перевести средства между аккаунтами на той же бирже? Для этого есть отдельное приложение — а вернуть деньги обратно можно только через одно из трех приложений, не через другие.

Это фрагментированный хаос, усложняющий простые операции.

Еще одна известная биржа, если откроешь чат поддержки с вопросом, отвечает, что ответ может занять от 25 минут до часа, а часто несколько часов или вообще не отвечают.

Freedx создан, чтобы избавить нас от этих проблем. Одна единственная платформа. Единственный бесшовный опыт. Поддержка в реальном времени, без догадок. Мы верим, что торговля криптой должна ощущаться так же просто и надежно, как использование лучших финтех-продуктов мира. Без замятия в устаревших системах 2013 года.

Почему юрисдикция Эль-Сальвадора?

Эль-Сальвадор избран с учетом стратегических причин. Freedx лицензировано CNAD (Национальная комиссия по цифровым активам) и работает легально в рамках криптодружественного регуляторного поля страны. Юрисдикция позволяет предоставлять соответствующие услуги с первого дня одновременно поддерживая политику Bitcoin-first и закон о цифровых активах 2023 года. Большие игроки как Tether, Binance, Bitfinex, Bitget выбирают эту регуляцию.

Чем Freedx отличается?

Freedx — это централизованная биржа, ориентированная на пользователя, а не на токены, локауты или торговые ловушки.

В то время как другие биржи блокируют функции по стейкингу собственного коина или большим объемам, Freedx дает доступ к низким комиссиям, высокой ликвидности и реальным вознаграждениям с момента регистрации.

Каждый элемент — от многоязычного интерфейса до интеграции фиата, глубины рынка и круглосуточной поддержки — создан для удобства и доступности.

Независимо от того, вы новичок или активный трейдер, Freedx поддерживает вас и растет вместе с вами.

Ключевые функции Freedx на старте:

* Торгуйте более 300 активами через Spot и Perpetual Futures

* Мгновенный обмен токенов через функцию Convert

* Зарабатывайте прибыль через стейкинг, гибкие накопления и будущие DeFi интеграции

* Используйте OTC для крупных сделок с персонализированными ценами и расчетами

* Фиатные депозиты и выводы через кредитные карты, банковские переводы и P2P (с эскроу-защитой) — уже в сентябре!

Все функции доступны с первого дня через чистый веб-интерфейс, а мобильное приложение выйдет в сентябре.

Что делает пользовательский опыт Freedx особенным?

Freedx имеет чистый, многоязычный интерфейс (английский, испанский, французский, китайский, украинский) и оптимизирован как для начинающих, так и для профи. Глобальные команды поддержки и обучающий контент помогают легко начать новым пользователям.

Как Freedx работает на безопасность?

Безопасность — один из приоритетов Freedx. Среди инструментов защиты:

* Многоуровневое шифрование

* Протоколы холодных кошельков

* Мониторинг угроз в реальном времени

* Полное соответствие KYC/AML

* Партнерства с третьими сторонами (например, Fireblocks, Sumsub) для усиления безопасности и соответствия

Сложен ли KYC у Freedx?

Нет! Freedx использует простой, эффективный процесс KYC, собирая только необходимую информацию посредством автоматизированной цифровой верификации.

Как выводить и переводить средства?

Каждый пользователь полностью контролирует свои средства — вывод и перевод осуществляется одним кликом.

Платформа поддерживает вывод фиата во многих валютах и банках.

Что за программа вознаграждений на $3,3 млн?

Freedx ценит своих ранних поклонников, и airdrop на $3,3 млн — это один из способов поблагодарить.

Все, что нужно — зарегистрироваться на Freedx, пройти KYC и держать торговый объем $500 в споте или $5,000 в фьючерсах в течение 30 дней.

После этого пользователи получают вознаграждения при достижении определенных рубежей. Чем быстрее зарегистрируешься и выполнишь условия — тем больше бонусов получишь.

Что дальше у Freedx?

В ближайшие месяцы Freedx запустит дополнительные важные функции, начиная с мобильного приложения в сентябре и инструментов автоторговли со смарт-опциями исполнения.

К концу 2025 г. платформа расширит фиатные шлюзы: QR-платежи, мобильные деньги и локальные банковские интеграции для улучшения доступа на ключевых рынках.

В рамках этого расширения Freedx введет глобальные кредитные карты для удобных расходов прямо из кошелька пользователя и откроет новые возможности для ежедневных платежей.

Также планируется запуск подключения к открытому банкингу ЕС в зависимости от разрешений регулятора. Эти шаги помогут Freedx заложить фундамент для более широкого внедрения и более глубокого охвата рынка.

Присоединяйтесь к Freedx и переосмыслите свой криптошлях уже сегодня!

Сайт Freedx: freedx.com

Linktree Freedx: linktr.ee/freedxexchange

** О Freedx **

Freedx — это криптовалютная биржа нового поколения, созданная трейдерами для трейдеров. Руководствуясь философией ориентации на пользователя, Freedx сочетает профессиональные технологии для торговли с современным, интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим широкому кругу пользователей уверенно торговать в быстро меняющемся мире цифровых активов.

Отказ от ответственности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ:

Торговля виртуальными активами связана с высоким уровнем риска и может привести к полной и необратимой потере капитала. Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять, и убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски перед началом любых операций.

ТЕРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

FREEDX не предлагает и не рекламирует свои услуги лицам в ОАЭ, если такие услуги явно не разрешены и не производятся в соответствии с регуляторной базой Виртуального активного регулятора (VARA). Услуги не предлагаются и не рекламируются резидентам ОАЭ.

ОТСУТСТВИЕ ПРИЗЫВОВ:

Эта коммуникация предоставляется исключительно для общей информации и не является юридическим, финансовым или инвестиционным советом. Она не является предложением продать или призывом к покупке какого-либо виртуального актива, а также не преследует цели стимулировать или подстрекать к какой-либо финансовой деятельности.

Freedx, управляемый компанией Freedx, SA de CV, является уполномоченным и регулируемым Национальной комиссией цифровых активов Сальвадора (CNAD) в качестве поставщика услуг цифровых активов и как поставщика услуг Bitcoin, работая в полном соответствии с действующими регуляторными требованиями. Наши услуги доступны только пользователям, которые зарегистрировались по своей инициативе и успешно прошли процесс регистрации и верификации KYC. Доступ к функциям платформы зависит от юрисдикционных ограничений и соблюдения соответствующих законов, и мы не ведем активную рекламу или привлечение пользователей из юрисдикций, где требуется регуляторное одобрение. Freedx находится в процессе получения регуляторного одобрения в ОАЭ, и его услуги пока недоступны в ОАЭ до момента получения такого одобрения.