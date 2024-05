ЕС может открыть для крипты инвестрынок на 12 трлн евро: как отреагирует биткоин

Недавно Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), ключевой финансовый регулятор ЕС, официально призвал рассмотреть Директивы о допустимых активах (EAD) для предприятий коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS). Цель — оценить риски и преимущества, связанные с разрешением UCITS включать в свои портфели разные классы активов, в том числе криптовалюты.

Заинтересованные стороны, включая инвесторов, управляющие компании UCITS и торговые ассоциации, попросили поделиться мнениями относительно доступа UCITS к разным классам активов, таким как структурированные кредиты, облигации, разрешения на выбросы, товары, криптоактивы и некотируемые на бирже акции. Заинтересованные стороны должны предоставить свои отзывы до 7 августа.

Пока правительственный орган управления ЕС собирает комментарии, «Минфин» проанализировал перспективы такого одобрения и его влияние на криптовалютный рынок.

Что такое UCITS

Сначала разберемся, что такое UCITS и какое количество капитала они могут привлечь.

Жители ЕС, в отличие от украинцев, могут покупать исключительно европейские ETF-фонды. Они отличаются от эмитированных в США (комиссиями за обслуживание, налогами на наследство, спредами, более низкой ликвидностью), но в целом работают по тому же алгоритму — акции этих ETF торгуются на бирже, а управляющая компания инвестирует полученный капитал.

Более половины европейских ETF зарегистрированы в Ирландии. Эти фонды торгуются во многих странах Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Часто в названии ETF, зарегистрированного в Ирландии, можно встретить сокращение UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) — стандарт безопасности, введенный Европейским Союзом, который стоит на защите прав инвесторов. То есть такие фонды жестко регулируются.

UCITS предполагает, что ETF-фонд должен быть достаточно диверсифицированным. Доля одной ценной бумаги в таком фонде не может превышать 20%. Кроме того, активы фонда должны быть отделены от активов компании-эмитента и храниться в независимом банке-депозитарии. Это гарантирует инвесторам, что их активы не могут быть конфискованы для погашения обязательств компании, управляющей фондом, если она обанкротится или столкнется с финансовыми трудностями.

Хотя UCITS ETF ориентирован на европейского инвестора, их могут покупать и нерезиденты ЕС.

Регулятивные препятствия

ЕС известен своей жесткой политикой регулирования криптовалют. Это один из первых регионов, который ввел полную нормативную правовую базу для регулирования рынков криптоактивов (MiCA). Поэтому, прежде чем предоставить доступ UCITS ETF к цифровым активам, необходимо выяснить, не будет ли это противоречить MiCA?

Положение ЕС сейчас запрещают независимые криптоориентированные инвестиционные продукты. У местных инвесторов есть доступ к криптовалютам через биржевые ноты (активы, подобные облигациям). Но и здесь есть свои препятствия, поскольку приобрести их могут исключительно профессиональные участники (инвестиционные компании, кредитные учреждения). Это говорит о том, что спрос со стороны розничного инвестора остается значительным.

Как новые правила могут повлиять на рынок

Согласно данным iShares, общая капитализация рынка акций США составляет $42,8 трлн, из которых $6,4 трлн инвестировано в ETF. Европейский рынок почти в 4 раза меньше — эквивалент $12,9 трлн, из них $1,2 трлн — капитал, привлеченный ETF.

Капитализация рынка акций с долей ETF в США и ЕС

Источник: iShares

За 4 месяца функционирования американские спотовые биткоин-ETF привлекли $11,68 млрд.

Объем привлеченного капитала спотовыми биткоин-ETF США

Источник: SosoValue

Учитывая приведенную динамику, за тот же период европейские ETF, теоретически, смогут привлечь ориентировочно $3 млрд (рынок акций ЕС в 4 раза меньше). Но и эта цифра может быть недостижимой, поскольку крипто-ETF в чистом виде не будет (максимальная доля одного ценного актива в ETF, регулируемых UCITS, — 20%).

То есть эффект от открытия доступа компаниям для коллективного инвестирования в ЕС к рынку криптовалюты вряд ли превзойдет запуск спотовых биткоин-ETF в США. Впрочем, он может расширить ассортимент активов, которые будут включены в такие фонды, поскольку пока четко не определено, о каких именно криптовалютах идет речь.

Также стоит учесть общее влияние — упомянутое событие происходит на фоне коллективного позитива: после халвинга, запуска аналогичных ETF в Гонконге, вероятно, доступ будет открыт после смягчения монетарной политики, то есть может возникнуть положительный резонанс.

Кстати, запуск спотовых BTC и ETH-ETF в Гонконге пока не оправдывает ожиданий. На десятый день после запуска у Гонконгских биткоин-ETF в наличии активов на сумму $192,55 млн, Ethereum ETF — $27,8 млн.

Объем привлеченного капитала спотовыми биткоин-ETF Гонконга

Источник: SosoValue

Объем привлеченного капитала спотовыми эфириум -ETF Гонконга.

Источник: SosoValue

Что реально даст пересмотр правил для UCITS

Конечный срок консультаций о возможности UCITS инвестировать в криптоактивы — 7 августа 2024 года.

Положительный ответ на этот вопрос и дальнейшее нормативное закрепление результатов опроса могут открыть новые возможности для инвесторов и развития криптовалютного рынка в Европе. Система UCITS очень важна, поскольку на нее приходится около 75 % всех коллективных инвестиций розничных инвесторов в ЕС. Правда, перед утверждением придется решить регулятивные вопросы, такие как соответствие нормам MiCA, а также учесть ограничения по максимальной доле криптовалют в портфеле фонда.

Кроме того, UCITS обеспечивают жесткое регулирование и защиту прав инвесторов, что важно для сохранения доверия к сектору криптовалют.

Некоторые аналитики уже прогнозируют новые ценовые рекорды BTC и ETH после изменения европейских правил. Но опыт показывает, что подобные шаги далеко не всегда оправдывают ценовые ожидания инвесторов.