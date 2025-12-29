Долго ли продлится коррекция на рынке криптовалют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2025, 19:03 Читати українською

Долго ли продлится коррекция на рынке криптовалют

Более двух месяцев крипторинок демонстрировал понижение. Коррекция почти на 30% с начала октября, а это около $1,2 трлн рыночной капитализации, что поднимает вопрос: насколько глубок спад и что именно его формирует. Ответы на эти вопросы в колонке для ЭП искал основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Более двух месяцев крипторинок демонстрировал понижение.

Текущее проседание не является кризисом, а временной коррекцией. В традиционных финансовых системах коррекции бывают значительно глубже — и они не вызывают чрезмерной паники.

Крипторынок значительно моложе: многие активы существуют всего несколько лет, поэтому волатильность для них естественна и не свидетельствует о системных проблемах. К тому же криптовалюта до сих пор остается одним из самых рискованных активов — поэтому во время коррекций ее продают первой.

Факторы спада

Весь процесс проседания рынка с октября нельзя объяснить только одной причиной. На рынок повлияла совокупность пяти ключевых факторов.

Первый — снижение интереса институциональных клиентов. Важно понимать, что криптоиндустрия переживает новую парадигму, в которой ключевую роль в динамике играют уже не розничные инвесторы, а крупные институциональные игроки, хедж-фонды, ETF-структуры. Именно их стратегия набора позиций является определяющей для поведения рынка и любых изменений на нем.

После активного роста индустрии в первой половине 2025 года часть крупных игроков реализовала свои тактические решения. Из-за этого краткосрочный спрос уменьшился, и коррекция рынка стала неизбежной. Впрочем, нынешнюю ситуацию не стоит рассматривать как конец цикла. Это только пауза в момент, когда рынок перераспределяет капитал между старыми и новыми институциональными участниками.

Второй фактор — экономический контекст. Проседание криптовалютного рынка произошло на фоне общеэкономического спада. Осенью сократились инвестиции в технологические компании, разрабатывающие искусственный интеллект. Снизились ведущие мировые индексы: сначала упали японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng, за ними цепная реакция добралась и до западного мира. Со снижением также торговался американский фондовый рынок.

Коррекция наблюдалась и на рынке золота. И такие коррекции в экономическом мире являются нормой рыночных циклов: они происходят после сильных повышений для исправления чрезмерных переоценок.

Третий — вымывание чрезмерного левериджа. В начале 2025-го во время стремительного роста коэффициенты левериджа на биржах деривативов стали опасно растянутыми, особенно среди розничных участников. Массовые ликвидации в октябре вымыли чрезмерный заем.

Более низкая ликвидность и определенный отток капитала вытеснили из системы слабых краткосрочных игроков. При этом позиции многих долгосрочных собственников осталась устойчивыми. Подчеркну, что для молодого рынка это довольно типичный механизм очистки.

Четвертый фактор — регуляторное освоение. Сейчас мы еще на этапе имплементации основных глобальных регуляторных рамок, в частности европейской MiCA. Ожидая полных юридических указаний по определенным продуктам, институциональные игроки перераспределяют и придерживают средства, чтобы инвестировать их более полноценно уже по конечным правилам.

Вместе с тем другой регулятор — глобальный надзорный орган по ценным бумагам (IOSCO) — подчеркнул появление новых рисков из-за очень быстрого роста токенизации. Речь, в частности, о том, насколько надежно обеспечены токенизированные активы.

Как видим, долгосрочное доверие к криптовалютам будет зависеть не только от спроса на рынке, но и от того, смогут ли регуляторы закрыть потенциальные пробелы до появления системных рисков.

Пятый — изменение рыночной структуры. После ликвидаций крупные игроки сократили часть позиций, что снизило инерцию роста. Эмоциональное влияние ритейла уже почти не определяет динамику рынка — структура циклов формируется крупным капиталом. Коррекция лишь отражает переходный момент, когда часть институций временно взяла паузу, а часть еще не зашла на рынок. В будущем, когда этот баланс выровняется, такие колебания будут менее резкими.

На грани стабильности

Сколько же продлится этот тренд спада и какие он будет иметь последствия?

Фундаментально рынок уже более стабилен, чем несколько лет назад. Его структура все больше напоминает поведение зрелых активов — золота или S&P 500, — где рост идет через структурные волны, а не через эмоциональные импульсы.

Коррекция рынка может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. На продолжительность и глубину процесса будут влиять макроэкономические условия и конъюнктура рынка. Коррекции на уровне 30% являются обычным явлением во время бычьих трендов, но для восстановления крупных инвестиционных потоков все же понадобится некоторое время.

Вероятно, крипторынок вернется к большей стабильности в течение первого полугодия 2026 года. В этот период он может двигаться в пределах незначительных колебаний и даже некоторого роста. А при благоприятных макроэкономических условиях к 2027-го криптоиндустрия может вернуться уже к уверенному бычьему тренду.

Устойчивости рынка будут способствовать полная имплементация регулирования, и как следствие — восстановленный приток институционального капитала. Также будет развиваться рынок RWA, привлекая большие средства. Добавят стабильности и благоприятныепроцентные ставки со стороны Федеральной резервной системы США и восстановление ликвидности.

Спринтерский забег вместо марафона

И в завершение о положительных последствиях криптоспада. Временный кризис очистил рынок от слабых проектов и сомнительных активов. Большинство игроков будут искать качество: капитал многих переместится от неоднозначных токенов к активам с четкой полезностью и высокими стандартами комплаенса.

Немаловажно и то, что многие биржи прошли тест на устойчивость инфраструктуры, справившись с техническими сбоями во время массовых ликвидаций.

Градус безответственного риска на рынке снизился — и индустрия после паузы имеет возможность продемонстрировать реальный прогресс и структурную устойчивость.

Вместе с тем участникам крипторынка советую перейти от марафона к спринту. Сосредоточиться на долгосрочных стратегиях и управлении рисками, а не на быстрых попытках достичь пиковых значений. Возможности остаются и в будущем будут приумножаться, но путь к истинному капиталу может стать более длительным и сложным.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами