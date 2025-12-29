Долго ли продлится коррекция на рынке криптовалют

Более двух месяцев крипторинок демонстрировал понижение. Коррекция почти на 30% с начала октября, а это около $1,2 трлн рыночной капитализации, что поднимает вопрос: насколько глубок спад и что именно его формирует. Ответы на эти вопросы в колонке для ЭП искал основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Текущее проседание не является кризисом, а временной коррекцией. В традиционных финансовых системах коррекции бывают значительно глубже — и они не вызывают чрезмерной паники.

Крипторынок значительно моложе: многие активы существуют всего несколько лет, поэтому волатильность для них естественна и не свидетельствует о системных проблемах. К тому же криптовалюта до сих пор остается одним из самых рискованных активов — поэтому во время коррекций ее продают первой.

Факторы спада

Весь процесс проседания рынка с октября нельзя объяснить только одной причиной. На рынок повлияла совокупность пяти ключевых факторов.

Первый — снижение интереса институциональных клиентов. Важно понимать, что криптоиндустрия переживает новую парадигму, в которой ключевую роль в динамике играют уже не розничные инвесторы, а крупные институциональные игроки, хедж-фонды, ETF-структуры. Именно их стратегия набора позиций является определяющей для поведения рынка и любых изменений на нем.

После активного роста индустрии в первой половине 2025 года часть крупных игроков реализовала свои тактические решения. Из-за этого краткосрочный спрос уменьшился, и коррекция рынка стала неизбежной. Впрочем, нынешнюю ситуацию не стоит рассматривать как конец цикла. Это только пауза в момент, когда рынок перераспределяет капитал между старыми и новыми институциональными участниками.

Второй фактор — экономический контекст. Проседание криптовалютного рынка произошло на фоне общеэкономического спада. Осенью сократились инвестиции в технологические компании, разрабатывающие искусственный интеллект. Снизились ведущие мировые индексы: сначала упали японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng, за ними цепная реакция добралась и до западного мира. Со снижением также торговался американский фондовый рынок.

Коррекция наблюдалась и на рынке золота. И такие коррекции в экономическом мире являются нормой рыночных циклов: они происходят после сильных повышений для исправления чрезмерных переоценок.

Третий — вымывание чрезмерного левериджа. В начале 2025-го во время стремительного роста коэффициенты левериджа на биржах деривативов стали опасно растянутыми, особенно среди розничных участников. Массовые ликвидации в октябре вымыли чрезмерный заем.

Более низкая ликвидность и определенный отток капитала вытеснили из системы слабых краткосрочных игроков. При этом позиции многих долгосрочных собственников осталась устойчивыми. Подчеркну, что для молодого рынка это довольно типичный механизм очистки.

Четвертый фактор — регуляторное освоение. Сейчас мы еще на этапе имплементации основных глобальных регуляторных рамок, в частности европейской MiCA. Ожидая полных юридических указаний по определенным продуктам, институциональные игроки перераспределяют и придерживают средства, чтобы инвестировать их более полноценно уже по конечным правилам.

Вместе с тем другой регулятор — глобальный надзорный орган по ценным бумагам (IOSCO) — подчеркнул появление новых рисков из-за очень быстрого роста токенизации. Речь, в частности, о том, насколько надежно обеспечены токенизированные активы.

Как видим, долгосрочное доверие к криптовалютам будет зависеть не только от спроса на рынке, но и от того, смогут ли регуляторы закрыть потенциальные пробелы до появления системных рисков.

Пятый — изменение рыночной структуры. После ликвидаций крупные игроки сократили часть позиций, что снизило инерцию роста. Эмоциональное влияние ритейла уже почти не определяет динамику рынка — структура циклов формируется крупным капиталом. Коррекция лишь отражает переходный момент, когда часть институций временно взяла паузу, а часть еще не зашла на рынок. В будущем, когда этот баланс выровняется, такие колебания будут менее резкими.

На грани стабильности

Сколько же продлится этот тренд спада и какие он будет иметь последствия?

Фундаментально рынок уже более стабилен, чем несколько лет назад. Его структура все больше напоминает поведение зрелых активов — золота или S&P 500, — где рост идет через структурные волны, а не через эмоциональные импульсы.

Коррекция рынка может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. На продолжительность и глубину процесса будут влиять макроэкономические условия и конъюнктура рынка. Коррекции на уровне 30% являются обычным явлением во время бычьих трендов, но для восстановления крупных инвестиционных потоков все же понадобится некоторое время.

Вероятно, крипторынок вернется к большей стабильности в течение первого полугодия 2026 года. В этот период он может двигаться в пределах незначительных колебаний и даже некоторого роста. А при благоприятных макроэкономических условиях к 2027-го криптоиндустрия может вернуться уже к уверенному бычьему тренду.

Устойчивости рынка будут способствовать полная имплементация регулирования, и как следствие — восстановленный приток институционального капитала. Также будет развиваться рынок RWA, привлекая большие средства. Добавят стабильности и благоприятныепроцентные ставки со стороны Федеральной резервной системы США и восстановление ликвидности.

Спринтерский забег вместо марафона

И в завершение о положительных последствиях криптоспада. Временный кризис очистил рынок от слабых проектов и сомнительных активов. Большинство игроков будут искать качество: капитал многих переместится от неоднозначных токенов к активам с четкой полезностью и высокими стандартами комплаенса.

Немаловажно и то, что многие биржи прошли тест на устойчивость инфраструктуры, справившись с техническими сбоями во время массовых ликвидаций.

Градус безответственного риска на рынке снизился — и индустрия после паузы имеет возможность продемонстрировать реальный прогресс и структурную устойчивость.

Вместе с тем участникам крипторынка советую перейти от марафона к спринту. Сосредоточиться на долгосрочных стратегиях и управлении рисками, а не на быстрых попытках достичь пиковых значений. Возможности остаются и в будущем будут приумножаться, но путь к истинному капиталу может стать более длительным и сложным.