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25 декабря 2024, 8:50 Читати українською

Декабрь/Январь: Топ-5 альтокинов, которые могут стать вашей упущенной возможностью

Когда Биткоин одолевает отметку в $100,000, криптовалютный рынок наполняется ажиотажем. Менее известные монеты привлекают внимание, поскольку альтокины достигают новых исторических максимумов. Сектор мемкоинов может быть на пороге возрождения. Этой зимой пять альтокинов могут предложить удивительные возможности. Изучение их сейчас может открыть скрытые сокровища этого «бычьего» сезона.

Когда Биткоин одолевает отметку в $100,000, криптовалютный рынок наполняется ажиотажем.

Мем-коин о спорте, который вы не можете пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск до революции, где спорт встречается с мем-культурой. Эта монета уже стала звездой экосистемы XYZVerse, где участники могут зарабатывать на растущем спросе на мемкоины.

Представьте: Polymarket достиг $1 миллиарда торгового объема на выборах в США — теперь добавьте хайп мем-коинов и азарт спортивных ставок. С миллионами фанатов спорта, готовых вступить в игру, экосистема XYZVerse продолжает расширяться — а ваши вознаграждения взлетят к небесам!

Пресейл XYZ — это ваш шанс в первом квартале войти во взрывной рост!<<<

В 2024 году мем-коины становятся бесспорными чемпионами криптообразования, и XYZ готов обойти всех конкурентов. С возможным ростом в тысячу раз и планами увеличения цены на 9,900% к моменту выпуска токенов (TGE), XYZ оставит далеко позади взлеты BOME на 5,000% и WIF на 1,000%.

С предстоящими листингами на основных централизованных и децентрализованных биржах, проверенными смарт-контрактами и полностью профессиональной командой, XYZ уже впереди игры. Здесь ключевую роль играет преимущество первопроходца — зайдите, пока остальные не бросились на поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

Не оставайтесь на скамье запасных — приобретите XYZ-токены уже сейчас и станьте частью следующего большого крипточемпионата!

Ethereum (ETH)

Ethereum является лидером инноваций в блокчейне. С момента создания Виталиком Бутериным в 2013 году и запуска в 2015 году он изменил цифровой ландшафт благодаря смарт-контрактам и огромной экосистеме децентрализованных приложений (dApps). Переход на Proof-of-Stake в рамках слияния в 2022 г. стал значительным шагом, повысив эффективность и постоянство. Решения второго уровня, такие как Arbitrum и Polygon, ускоряют транзакции и снижают их стоимость, решая проблемы масштабируемости. Ожидаемая фаза шардинга обещает дальнейшие улучшения, подтверждая приверженность Ethereum децентрализации. Ether (ETH) остается центральной частью экосистемы, обеспечивая транзакции, вознаграждая стейкеры и выступая в роли ценного актива.

На текущем рынке достижения Ethereum делают его заметным игроком в области блокчейна. Рост децентрализованных финансов (DeFi) и их применение укрепляют его позиции. По сравнению с другими криптовалютами акцент Ethereum на смарт-контракты и масштабируемость из-за решения второго уровня дают ему уникальное преимущество. По мере развития крипторинка постоянные инновации Ethereum могут повлиять на его роль в будущем децентрализованных финансов.

PEPE (PEPE)

PEPE — новый мем-коин, создающий волну в криптообразовании. Запущенный на Ethereum, он посвящен Пепе Жаби — интернет-мему, созданному Мэттом Фьюри, завоевавшим популярность в начале 2000-х. PEPE стремится повторить успех таких мемкоинов, как Shiba Inu и Dogecoin. Без налогов и с простым подходом PEPE привлекает внимание за честность и веселый характер.

В конце апреля — мая 2023 стоимость PEPE взлетела, а рыночная капитализация достигла впечатляющих $1,6 миллиарда. Ранние инвесторы получили огромные доходы, и вокруг монеты сформировалось сильное сообщество. Некоторые называют это «сезоном мемкоинов», поскольку и другие мемкоины демонстрируют резкие колебания. PEPE имеет четкую дорожную карту, включающую листинг на основных биржах и «захват мира мемов».

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) начинался как шутка на тему Dogecoin, но выросла в что-то большее. Запущенный в августе 2020 года анонимным создателем по имени Реши, SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это дает ему доступ к обширной экосистеме Ethereum. SHIB начинал с огромного запаса в один квадриллион токенов. Чтобы завоевать доверие, половина была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину, пожертвовавшему значительную часть на благотворительность и сжегшему 40% общего объема.

SHIB отличается от Dogecoin благодаря своим инструментам и сервисам. Он запустил ShibaSwap — децентрализованную биржу для обмена токенами. SHIB планирует создать платформу NFT и систему, где владельцы смогут участвовать в принятии решений.

Ethena (ENA)

Ethena представляет ENA — новый тип цифровой монеты, построенный на Ethereum. В отличие от других криптовалют, ENA направлена на то, чтобы быть стабильным, нативным криптодолларом, независимым от традиционных банков.

Вывод

Хотя ETH, PEPE, SHIB и ENA обладают сильным потенциалом, XYZVerse (XYZ) выделяется как уникальная возможность благодаря своей экосистеме, объединяющей спорт и мемы.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

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Комментарии - 1

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sasok33
sasok33
25 декабря 2024, 9:58
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Регуляції в крипті на порозі, подивіться що роблять у звязку з цим ТОП проекти: Аваланч, Фантом та ін) Мінфін куди ви людей загяняєте? по 3 реклами в день цього «активу»? Репутація ресурсу того варта?
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