Что выбрать — USDT, USDC или EURT? Гид по стейблкоинам для обычного человека от Simple Wallet

В последние годы криптовалюта в Украине перестала быть темой исключительно для айтишников и трейдеров. На фоне военного положения и валютных ограничений все больше украинцев открывают для себя цифровые активы — в частности, стейблкоины. Это криптовалюты, курс которых привязан к привычным фиатным валютам, таким как доллар или евро. Сегодня их используют для сохранения стоимости, международных переводов, платежей, а также применяют на децентрализованных финансовых платформах для получения дохода. Но какие стейблкоины выбрать обычному пользователю? USDT, USDC, EURT — в чем разница и как не ошибиться с выбором? Разбираемся вместе с криптокошельком Simple Wallet .

Что такое стейблкоины и почему они стабильные

Стейблкоин — это криптовалюта, которая поддерживает стабильный курс к фиатной валюте или другому активу. Например, USDT и USDC привязаны к доллару США, а EURT — к евро. Один токен — это один доллар или один евро. Именно благодаря этой фиксации стейблкоины не подвержены резким колебаниям курса, как другие криптовалюты (например, биткоин или эфир).

Самый распространенный тип — это стейблкоины, обеспеченные резервами. Это означает, что компания-эмитент хранит соответствующую сумму денег или активов в банках или других финансовых учреждениях. Также существуют алгоритмические стейблкоины, которые регулируют курс с помощью смарт-контрактов, но для рядового пользователя они слишком сложные и менее надежные.

Согласно данным Всемирного экономического форума (WEF), в 2024 году объем транзакций в стейблкоинах достиг $27,6 трлн, превзойдя суммарный объем транзакций Visa и Mastercard за тот же период. Средний объем этих монет в обращении растет примерно на 28% год к году. Это подтверждает: цифровые доллары и евро стали глобальным финансовым инструментом.

Почему украинцы выбирают стейблкоины

После начала полномасштабного вторжения многие валютные операции в Украине были ограничены — в частности, переводы за границу, покупка долларов и евро. В этих условиях стейблкоины стали удобной альтернативой, позволяя хранить средства в «аналогах» доллара или евро, но в цифровом виде.

Это подтверждают даже декларации чиновников, где USDT — самый распространенный цифровой актив. Стейблкоины стали теми, чем до недавнего времени были наличные деньги, — удобными, универсальными и независимыми от банковских ограничений.

Как украинцы используют стейблкоины

Сценариев множество:

Сохранение покупательной способности. В нестабильные времена люди хранят гривну в стейблкоинах, чтобы обезопасить себя от девальвации.

В нестабильные времена люди хранят гривну в стейблкоинах, чтобы обезопасить себя от девальвации. Международные переводы. Стейблкоинами можно легко и дешево отправить деньги за границу — без участия банков.

Стейблкоинами можно легко и дешево отправить деньги за границу — без участия банков. Фриланс. Многие айтишники и дизайнеры получают оплату в USDT или USDC.

Многие айтишники и дизайнеры получают оплату в USDT или USDC. Инвестиционные платформы. Часть сервисов позволяют размещать стейблкоины под 4−12% годовых*.

Часть сервисов позволяют размещать стейблкоины под 4−12% годовых*. Доступ к DeFi и криптобиржам. Для торговли или инвестирования в другие токены чаще всего используют именно стейблкоины.

Как выбрать стейблкоин: USDT, USDC или EURT?

На рынке цифровых активов представлено множество стейблкоинов, однако в ежедневных расчетах и хранении средств доминируют три — USDT, USDC и EURT. У каждого из них своя специфика, и оптимальный выбор зависит от задач, которые вы ставите перед активом.

USDT: лидер ликвидности

Для переводов, обменов и быстрых операций чаще всего выбирают USDT. Это самый массовый стейблкоин с высокой ликвидностью и широкой поддержкой — его интегрировали почти все биржи, кошельки и платформы. Особенно популярен он в сети TRON, где переводы обходятся почти без комиссий. Именно поэтому USDT часто используют фрилансеры, трейдеры и те, кто регулярно отправляет средства за границу. В то же время стоит учитывать оговорки относительно прозрачности: компания-эмитент Tether неоднократно попадала под критику из-за недостаточной открытости в вопросе резервного обеспечения.

USDC: ориентация на прозрачность и регулирование

Альтернативой является USDC, выпущенный компанией Circle. Хотя он уступает USDT по объему обращения, у USDC репутация более надежного, с точки зрения регуляторного соответствия. Эмитент регулярно публикует аудированные отчеты об обеспечении токена и работает в пределах американской юрисдикции. Именно поэтому его часто выбирают крупные компании, финтехи, а также пользователи, которые стремятся к большей уверенности в долгосрочном хранении средств или осуществлении расчетов в стабильной среде.

EURT: для тех, кто работает с евро

Третий вариант — EURT — менее популярен, но полезен в своей нише. Это стейблкоин, привязанный к евро, который также выпускает Tether. Его обычно используют те, кто получает доход в европейской валюте или работает с клиентами из ЕС и хочет избежать потерь при конвертации. Несмотря на относительно небольшую капитализацию, спрос на EURT постепенно растет, как ответ на потребность в цифровом эквиваленте евро.

Что стоит учесть, выбирая монету?

В первую очередь ликвидность: насколько легко обменять стейблкоин на фиат или другую криптовалюту. USDT здесь вне конкуренции. Не менее важна прозрачность эмитента — публикует ли он отчеты, известно ли, чем обеспечен токен. Это критично для тех, кто хранит значительные суммы или пользуется активом долгосрочно.

Важна и техническая поддержка: доступен ли стейблкоин в вашем кошельке, на бирже, в нужной блокчейн-сети. Например, USDT и USDC есть в сетях Ethereum, Polygon, TRON, а EURT — в меньшем количестве. Это влияет на удобство и стоимость транзакций: в TRON комиссии почти нулевые, в Ethereum — могут быть высокими. Поэтому выбирать нужно не только монету, но и сеть.

Также стоит учитывать репутационные риски. В крипте уже были случаи потери привязки, как, например, с TerraUSD. Поэтому перед выбором стоит проверить историю актива и его поведение в кризисные моменты.

Вывод: универсального стейблкоина не существует. Кто-то ценит скорость и минимальные комиссии, кто-то — прозрачность, другие — привязку к конкретной валюте. Самый лучший выбор — тот, который соответствует вашим потребностям и поддерживается в вашей инфраструктуре.

Почему важно, чтобы был надежный кошелек: пример Simple Wallet