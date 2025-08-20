Что выбрать — USDT, USDC или EURT? Гид по стейблкоинам для обычного человека от Simple Wallet

В последние годы криптовалюта в Украине перестала быть темой исключительно для айтишников и трейдеров. На фоне военного положения и валютных ограничений все больше украинцев открывают для себя цифровые активы — в частности, стейблкоины. Это криптовалюты, курс которых привязан к привычным фиатным валютам, таким как доллар или евро. Сегодня их используют для сохранения стоимости, международных переводов, платежей, а также применяют на децентрализованных финансовых платформах для получения дохода. Но какие стейблкоины выбрать обычному пользователю? USDT, USDC, EURT — в чем разница и как не ошибиться с выбором? Разбираемся вместе с криптокошельком Simple Wallet.
Что такое стейблкоины и почему они стабильные
Стейблкоин — это криптовалюта, которая поддерживает стабильный курс к фиатной валюте или другому активу. Например, USDT и USDC привязаны к доллару США, а EURT — к евро. Один токен — это один доллар или один евро. Именно благодаря этой фиксации стейблкоины не подвержены резким колебаниям курса, как другие криптовалюты (например, биткоин или эфир).
Самый распространенный тип — это стейблкоины, обеспеченные резервами. Это означает, что компания-эмитент хранит соответствующую сумму денег или активов в банках или других финансовых учреждениях. Также существуют алгоритмические стейблкоины, которые регулируют курс с помощью смарт-контрактов, но для рядового пользователя они слишком сложные и менее надежные.
Согласно данным Всемирного экономического форума (WEF), в 2024 году объем транзакций в стейблкоинах достиг $27,6 трлн, превзойдя суммарный объем транзакций Visa и Mastercard за тот же период. Средний объем этих монет в обращении растет примерно на 28% год к году. Это подтверждает: цифровые доллары и евро стали глобальным финансовым инструментом.
Почему украинцы выбирают стейблкоины
После начала полномасштабного вторжения многие валютные операции в Украине были ограничены — в частности, переводы за границу, покупка долларов и евро. В этих условиях стейблкоины стали удобной альтернативой, позволяя хранить средства в «аналогах» доллара или евро, но в цифровом виде.
Это подтверждают даже декларации чиновников, где USDT — самый распространенный цифровой актив. Стейблкоины стали теми, чем до недавнего времени были наличные деньги, — удобными, универсальными и независимыми от банковских ограничений.
Как украинцы используют стейблкоины
Сценариев множество:
- Сохранение покупательной способности. В нестабильные времена люди хранят гривну в стейблкоинах, чтобы обезопасить себя от девальвации.
- Международные переводы. Стейблкоинами можно легко и дешево отправить деньги за границу — без участия банков.
- Фриланс. Многие айтишники и дизайнеры получают оплату в USDT или USDC.
- Инвестиционные платформы. Часть сервисов позволяют размещать стейблкоины под 4−12% годовых*.
- Доступ к DeFi и криптобиржам. Для торговли или инвестирования в другие токены чаще всего используют именно стейблкоины.
Как выбрать стейблкоин: USDT, USDC или EURT?
На рынке цифровых активов представлено множество стейблкоинов, однако в ежедневных расчетах и хранении средств доминируют три — USDT, USDC и EURT. У каждого из них своя специфика, и оптимальный выбор зависит от задач, которые вы ставите перед активом.
USDT: лидер ликвидности
Для переводов, обменов и быстрых операций чаще всего выбирают USDT. Это самый массовый стейблкоин с высокой ликвидностью и широкой поддержкой — его интегрировали почти все биржи, кошельки и платформы. Особенно популярен он в сети TRON, где переводы обходятся почти без комиссий. Именно поэтому USDT часто используют фрилансеры, трейдеры и те, кто регулярно отправляет средства за границу. В то же время стоит учитывать оговорки относительно прозрачности: компания-эмитент Tether неоднократно попадала под критику из-за недостаточной открытости в вопросе резервного обеспечения.
USDC: ориентация на прозрачность и регулирование
Альтернативой является USDC, выпущенный компанией Circle. Хотя он уступает USDT по объему обращения, у USDC репутация более надежного, с точки зрения регуляторного соответствия. Эмитент регулярно публикует аудированные отчеты об обеспечении токена и работает в пределах американской юрисдикции. Именно поэтому его часто выбирают крупные компании, финтехи, а также пользователи, которые стремятся к большей уверенности в долгосрочном хранении средств или осуществлении расчетов в стабильной среде.
EURT: для тех, кто работает с евро
Третий вариант — EURT — менее популярен, но полезен в своей нише. Это стейблкоин, привязанный к евро, который также выпускает Tether. Его обычно используют те, кто получает доход в европейской валюте или работает с клиентами из ЕС и хочет избежать потерь при конвертации. Несмотря на относительно небольшую капитализацию, спрос на EURT постепенно растет, как ответ на потребность в цифровом эквиваленте евро.
Что стоит учесть, выбирая монету?
В первую очередь ликвидность: насколько легко обменять стейблкоин на фиат или другую криптовалюту. USDT здесь вне конкуренции. Не менее важна прозрачность эмитента — публикует ли он отчеты, известно ли, чем обеспечен токен. Это критично для тех, кто хранит значительные суммы или пользуется активом долгосрочно.
Важна и техническая поддержка: доступен ли стейблкоин в вашем кошельке, на бирже, в нужной блокчейн-сети. Например, USDT и USDC есть в сетях Ethereum, Polygon, TRON, а EURT — в меньшем количестве. Это влияет на удобство и стоимость транзакций: в TRON комиссии почти нулевые, в Ethereum — могут быть высокими. Поэтому выбирать нужно не только монету, но и сеть.
Также стоит учитывать репутационные риски. В крипте уже были случаи потери привязки, как, например, с TerraUSD. Поэтому перед выбором стоит проверить историю актива и его поведение в кризисные моменты.
Вывод: универсального стейблкоина не существует. Кто-то ценит скорость и минимальные комиссии, кто-то — прозрачность, другие — привязку к конкретной валюте. Самый лучший выбор — тот, который соответствует вашим потребностям и поддерживается в вашей инфраструктуре.
Почему важно, чтобы был надежный кошелек: пример Simple Wallet
Надежность и удобство кошелька играют не меньшую роль, чем выбор самого стейблкоина. Ведь от того, с помощью какого инструмента вы осуществляете переводы, храните активы или конвертируете их, зависит не только комфорт, но и безопасность. Простой интерфейс, поддержка нужных сетей, быстрый доступ к операциям и защита приватных ключей — все это определяет ежедневный опыт пользователя. Один из самых удобных и функциональных вариантов для украинцев сегодня — это кошелек Simple Wallet, созданный именно с учетом потребностей обычного человека, а не технического энтузиаста.
Simple сочетает интуитивный дизайн, широкий набор функций и фокус на безопасность. Здесь доступно хранение и обмен USDT, USDC, EURT в различных блокчейн-сетях — Ethereum, TRON, BSC, Polygon, что позволяет гибко выбирать варианты с минимальными комиссиями. Например, свопы (конвертация) из стейбла в стейбл происходят с комиссией в 0,1%.**
Для тех, кто хочет использовать крипту не только для хранения, но и для расходов, Simple предлагает виртуальную карту Mastercard с интеграцией в Apple Pay — можно рассчитываться криптовалютой в любой точке мира, где принимают бесконтактные платежи (для открытия карты в Simple Wallet требуется резидентство одной из стран EU/EEA). Еще в приложении есть реферальная программа «Rewards»: приглашая друзей или близких, есть шанс получить до 100 usdt на двоих на счет.
Важно и то, что Simple — некастодиальный кошелек: пользователь полностью контролирует свои средства, приватные ключи не хранятся на стороне сервиса. Это означает, что никто, кроме вас, не имеет доступа к вашим активам. Также платформа зарегистрирована в ЕС (Литва), как оператор виртуальных активов, и соблюдает требования AML/KYC, что обеспечивает соответствие европейским стандартам в сфере противодействия отмыванию средств, а значит, отвечает высоким стандартам защиты данных и финансовой безопасности. Кроме того, Simple предлагает образовательную платформу в разделе Discover — с вебинарами, статьями, заданиями и живым сообществом, которое помогает разобраться с криптой на практике. Служба поддержки сервиса реагирует максимально быстро — в среднем в течение 2−3 минут.
Сегодня Simple — это уже больше, чем кошелек. Это полноценная платформа с более чем 2,5 миллионами пользователей и Telegram-сообществом на 17 миллионов. В соцсетях платформы постоянно публикуются актуальные новости о крипте, интересные анонсы вебинаров, советы и конкурсы. Все это делает его не только технически продвинутым решением, но и средой, которая формирует новую финансовую культуру — простую, понятную и доступную каждому. Именно поэтому Simple становится оптимальным выбором для тех, кто хочет работать со стейблкоинами уверенно, без лишних сложностей и технических барьеров.
Вывод
Стейблкоины стали привычным инструментом для миллионов украинцев. Они позволяют сохранять покупательную способность, осуществлять международные переводы, расчеты с международными партнерами, фрилансерами и даже зарабатывать. Но выбрать правильную монету — это только половина дела.
Чтобы пользование было действительно удобным, нужен функциональный и безопасный кошелек. Именно таким является Simple Wallet — понятный, быстрый, современный и при этом бесплатный. И именно он может стать вашим главным инструментом в мире криптовалют.
Но стоит всегда помнить, что крипта (даже стейблкоины) — это более рискованные инвестиции. В отличие от банковских депозитов, вложения в криптовалютные платформы не застрахованы государством. Доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем.*
*Этот материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, финансовой или юридической консультацией.
**Limited time offer in non-custodial wallet in Simple App
