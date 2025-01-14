Будут ли XRP и DOGE лидерами бычьего рынка 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2025, 11:23 Читати українською

Будут ли XRP и DOGE лидерами бычьего рынка 2025 года

С ростом интереса на крипторынке возникает вопрос: какие цифровые активы станут доминировать в текущем бычьем цикле? Ведущие трейдеры выделяют определённые монеты с высоким потенциалом доходности. В этой динамичной среде выбор правильных активов может сыграть решающую роль. Какие криптовалюты привлекут внимание и принесут значительные прибыли?

С ростом интереса на крипторынке возникает вопрос: какие цифровые активы станут доминировать в текущем бычьем цикле?

Catzilla: рычащий на арене мем-монет с непревзойдённым потенциалом доходности

В постоянно развивающемся мире мем-монет появляются новые претенденты, и Catzilla занимает позицию амбициозного игрока. Черпая вдохновение из успеха таких токенов, как Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и PEPE, Catzilla стремится объединить вирусную мем-культуру с существенным финансовым ростом. Уникальное повествование Catzilla — гигантская кошка, подобная Годзилле, сеющая хаос — воплощает энергию японской культуры кайдзю и привлекает не только геймеров, но и криптоинвесторов, ищущих новый крупный проект.

💣Catzilla готова разрушить рынок! 💣

В отличие от многих мем-монет, которые быстро исчезают, Catzilla нацелена на долгосрочную перспективу, предлагая инвесторам реальный потенциал с доходностью до 700%. Предпродажа Catzilla проходит в 14 этапов, предоставляя возможность покупать токен на ранних стадиях. На каждом этапе цена токена постепенно увеличивается.

Тройной потенциал для максимальных доходов
Catzilla сочетает в себе захватывающий игровой процесс, объединяющую миссию и яркое сообщество. Игроки могут наслаждаться увлекательным игровым опытом, зарабатывая награды, и быть частью растущего движения, которое объединяет мем-культуру и финансовую свободу.

🚀 Присоединяйтесь к революции Catzilla 🚀
Catzilla — символ сопротивления жадности и манипуляциям, характерным для крипторынка.

Используя свою смелую и монструозную персону, Catzilla стремится вернуть дух децентрализации, обеспечивая прозрачность и справедливость для пользователей.

XRP готов к прорыву на фоне ожидаемого альтсезона

XRP торгуется в диапазоне $2.27-$2.67. Текущая динамика показывает перспективы роста: за последние шесть месяцев цена увеличилась на 327%. Если цена преодолеет уровень сопротивления $2.83, следующей целью станет $3.24 — это на 20% выше текущего максимума. Несмотря на небольшое снижение MACD, RSI и стохастик указывают на возможный рост. В ожидании крупного альтсезона XRP может показать значительные результаты.

Dogecoin: волатильность и потенциал для резкого восстановления

Dogecoin торгуется в диапазоне $0.30-$0.38. RSI около 43 говорит о том, что актив не перепродан. За шесть месяцев рост составил 160%, что привлекает внимание инвесторов. Если цена пробьёт сопротивление на уровне $0.43, следующей целью станет $0.52, что предполагает прирост на 36% от текущего уровня. Несмотря на осторожные сигналы MACD, Dogecoin часто демонстрирует резкие ралли, что делает его объектом пристального наблюдения в условиях ожидания бычьего рынка.

Solana нацелена на бычий прорыв

Solana торгуется в диапазоне $172.62-$213.70. Хотя цена снизилась за неделю и месяц, поддержка на уровне $156.83 и сопротивление на $238.99 создают возможность роста. Преодоление сопротивления может поднять цену к $280.07 — это прирост на 30%. Потенциальный альтсезон может стать идеальным временем для такого скачка.

Worldcoin ожидает восстановление в предстоящем бычьем цикле

Worldcoin торгуется в диапазоне $1.86-$2.61. Падение за неделю составило 20.56%, а за месяц — 37.98%. Однако RSI около 30 указывает на перепроданность, что может предвещать рост цены. Если будет преодолено сопротивление на $3.08, возможно достижение $3.83, что обеспечит прирост более 50% от текущего минимума. Ожидаемый бычий рынок может способствовать восстановлению.

Хотя XRP, DOGE, SOL и WLD показывают потенциал, их краткосрочные перспективы ограничены. В то же время Catzilla выделяется как главный герой мем-монет, предлагая до 700% ROI в предпродаже. Цена стартует с $0.0002 и поднимается до $0.0016 за 14 этапов. Проект сочетает управление, вознаграждения и стекинг, приглашая всех присоединиться к миссии финансовой свободы.

Подробнее о Catzilla ($CATZILLA)

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами