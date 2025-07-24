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24 июля 2025, 18:00 Читати українською

Альтсезон 2025: какие альткоины купить

В такие периоды, как сейчас, именно альткоины становятся основным объектом внимания инвесторов. В июле 2025 года доминирование Биткоина снижается: после достижения нового максимума и нескольких недель движения в узком ценовом диапазоне все больше участников рынка смотрят в сторону альтернативных активов. Исторически именно в такие моменты начинался альтсезон — фаза, когда альткоины демонстрируют более высокую доходность, чем BTC, и привлекают миллионы новых пользователей.

В такие периоды, как сейчас, именно альткоины становятся основным объектом внимания инвесторов.

Альткоин — это любой криптовалютный актив, не являющийся Биткоином. В эту категорию попадают и классические платформенные токены вроде Ethereum, и мемные монеты, и новые стартапы с нестандартной экономикой. Альткоины часто обладают более высокой волатильностью, меньшей капитализацией и гораздо большим потенциалом роста на ранней стадии. При этом они несут и повышенные риски, что требует от инвестора внимательного анализа и осторожного подхода.

В 2025 году интерес к альткоинам усиливается по нескольким причинам. Во-первых, рынок становится все более разнообразным: появляются новые виды токенов с разным назначением и целевой аудиторией. Во-вторых, глобальные регуляторы делают акцент на крупнейшие криптовалюты, в то время как молодые монеты пока остаются вне жесткого давления. Это создает окно возможностей, особенно для жителей стран с активным P2P-движением и интересом к технологическим инвестициям.

Украина — как раз такой рынок. На фоне инфляции, ограничений в банковской сфере и роста цифровой грамотности все больше украинцев рассматривают криптовалюты как способ сохранить и приумножить средства. Особенно активно пользователи интересуются, какие альткоины покупать в среднесрочной перспективе: на этапе пресейла, перед выходом на биржи или сразу после запуска ключевых функций.

В следующем разделе мы разберем список проектов, которые могут оказаться в числе лидеров этого альтсезона. У каждого из них своя идея, механика и точка входа.

Список альткоинов: лучшие проекты для покупки до конца лета

В условиях приближающегося альтсезона важно понимать, что именно делает тот или иной токен перспективным. Одни проекты предлагают новые решения для хранения активов, другие создают уникальные пользовательские продукты, а третьи объединяют сообщество вокруг мемов и сатиры. В этом разделе мы собрали альткоины, которые уже сейчас вызывают интерес у инвесторов и могут показать рост до конца лета 2025 года.

Best Wallet

Best Wallet — это мультифункциональное криптоприложение, совмещающее кошелек, децентрализованную биржу, аналитику и доступ к токенсейлам. Приложение работает более чем с 60 блокчейнами, включая Ethereum, Solana, Arbitrum и Polygon, и доступно для Android и iOS. Регистрация занимает меньше минуты, вход возможен через Web3Auth или Face ID, а интерфейс подойдет как новичкам, так и опытным пользователям.

Удобство Best Wallet заключается в полном управлении активами без необходимости перехода между сервисами. Прямо в приложении доступны функции обмена, мониторинга токенов, подключения внешних кошельков и участия в DAO-голосованиях. Есть отдельный раздел «Upcoming Tokens»: он позволяет отслеживать новые криптопроекты на ранних стадиях. За безопасность отвечает интеграция с Fireblocks, а для активных пользователей действует система бонусов.

Ключевым элементом экосистемы стал собственный токен $BEST. Его можно приобрести на этапе открытого пресейла, где уже собрано более $14 млн. Текущая стоимость токена — $0,025375. Владельцы $BEST получают доступ к закрытым инвестиционным идеям, приоритетное участие в токенсейлах и увеличенные бонусы в приложении. Также токен можно отправить в стейкинг с доходностью 96% годовых, уже заблокировано более 276 млн токенов.

Best Wallet активно расширяет аудиторию, особенно в странах с развивающимся крипторынком. Украинским пользователям приложение может быть особенно полезно как универсальный инструмент: оно дает доступ к альткоинам, не требуя технической подготовки или сложных настроек.

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Token6900

Token6900 — сатирический мемкоин, созданный как ирония над финансовой системой. Его разработчики не предлагают сложных технологий или утилитарных функций, а делают ставку на мем-культуру, прозрачность и вовлеченное сообщество. Всего выпущен 930 993 091 токен — ровно на один больше, чем у SPX6900, другого популярного пародийного актива. Это подчеркивает идею проекта: «мы абсурднее, честнее и на шаг впереди».

Token6900 высмеивает такие финансовые символы, как индекс S&P 500, и прямо заявляет, что не собирается притворяться «полезным». Наоборот, токен объединяет тех, кто устал от формальных правил и хочет зарабатывать на понятных и громких идеях. Проект прозрачен: никакого скрытого распределения, более 80% токенов продаются через открытый пресейл, а токеномика прописана публично.

В смарт-контрактах предусмотрено сжигание части токенов, что формирует дефицит. Дополнительно пользователи могут размещать токены в стейкинг с доходностью до 58% годовых. Весь код прошел аудит от SOLIDProof и Coinsult.

На середину июля 2025 года проект собрал уже более $1 млн в ходе пресейла. Текущая стоимость $T6900 — $0,0066. Учитывая хайп вокруг сатирических мемкоинов и растущий интерес к нестандартным форматам, Token6900 рассматривается многими как способ купить альткоин, не завязанный на сложную инфраструктуру, но способный вырасти за счет комьюнити и вирусности.

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Snorter

Snorter — это Telegram-бот, который позволяет зарабатывать на мемкоинах без лишних усилий. Проект сочетает в себе автоматизированную торговлю, генерацию контента и социальную механику. Основной продукт — торговый бот, который отслеживает свежие токены, проверяет их ликвидность и безопасность, а затем автоматически совершает сделки в момент запуска. Все это происходит без участия пользователя, тот просто выбирает стратегию и подключает кошелек.

Snorter использует механизмы фрагментарной аналитики: бот проверяет контракты на потенциальные риски (например, функцию блокировки продаж или высокие комиссии) и исключает небезопасные токены. Дополнительно платформа интегрирована с Telegram-ботами и NFT-аватарками, а также имеет собственную систему ранга и бонусов.

Snorter уже привлек внимание криптосообщества и продолжает набирать пользователей за счет сочетания автоматизации и удобного интерфейса. Разработчики регулярно добавляют новые инструменты: функции отслеживания токенов в реальном времени, фильтры по категориям, мультиаккаунт и интеграцию с кошельками. Это делает Snorter особенно интересным для тех, кто хочет автоматизировать участие в рынке без глубоких технических знаний.

Проект также запустил токен, с помощью которого пользователи получают доступ к премиум-стратегиям и участвуют в реферальной экономике. На фоне бума мемных токенов Snorter уверенно закрепляется в сегменте, где автоматизация и скорость — ключ к результату.

Владельцы $SNORT получают скидки на комиссии до 0,85%. Стоимость токена на данный момент — $0,0991. Общий объем сборов превышает $2 млн. В стейкинге находится более 14 млн токенов, доходность — около 178% годовых, что делает его интересным вариантом для пассивного дохода.

В 2025 году Snorter входит в топ альткоинов, сочетающих полезность, хайп и простоту использования. Особенно актуален он для пользователей из Украины, где Telegram остается ключевым инструментом в Web3-пространстве.

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SUBBD

SUBBD — это Web3-платформа для авторов и инфлюенсеров, сочетающая криптовалюту, ИИ и модели монетизации через подписки и NFT. Проект ориентирован на творческих пользователей, которым нужны инструменты для продвижения контента и получения стабильного дохода. Главный акцент сделан на простоте: пользователь подключает кошелек, создает профиль и может сразу предлагать платный доступ к материалам, использовать NFT-бейджи и запускать собственные токенизированные кампании.

Ключевая часть инфраструктуры — токен $SUBBD. Он используется для оплаты комиссий, получения бонусов, доступа к ИИ-инструментам и стейкинга. Стоимость $SUBBD составляет $0,056. На сегодняшний день проект собрал более $870 тыс. Доходность по стейкингу составляет 20% годовых, что делает его привлекательным для долгосрочного удержания. Кроме того, платформа удерживает 20% комиссии от всех платных действий, из которых часть возвращается держателям токена. Это создает замкнутую экономику, в которой интересы авторов, подписчиков и инвесторов связаны напрямую.

SUBBD активно использует искусственный интеллект: внутри платформы доступны такие инструменты, как Whisper (распознавание речи) и Tag2Text (генерация описаний по изображениям). Эти функции особенно полезны для тех, кто создает видео или визуальный контент. Также в экосистеме реализована система NFT-доступов и внутренняя репутационная модель.

SUBBD может попасть в рейтинги вроде «лучшие альткоины 2025», ориентированные на реальную экономику и творческие профессии. Это один из немногих проектов в списке, где утилита токена напрямую связана с ежедневной деятельностью пользователей.

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Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper — это Layer 2-решение для Биткоина, построенное на виртуальной машине SVM с полной совместимостью с Ethereum и Solana. В отличие от большинства мемных токенов, этот проект совмещает юмор и серьезную архитектуру: его цель — ускорить и удешевить транзакции BTC, интегрируя zero-knowledge-доказательства и кроссчейн мосты. Благодаря этому пользователи могут перемещать активы между сетями и использовать $HYPER для оплаты комиссий, участия в стейкинге и голосованиях.

Проект разрабатывается как инфраструктурный, но при этом активно использует принципы мем-маркетинга. Это позволяет одновременно привлекать техническую аудиторию и инвесторов, ориентированных на хайповые токены. Такая двойственная модель сделала Bitcoin Hyper заметным на фоне других Layer 2-инициатив. Внутри проекта уже реализованы мост между Биткоином и Layer 2, система управления на базе токена и интеграция с SVM-приложениями.

Токен $HYPER выполняет сразу несколько функций: он нужен для комиссий, используется в механизмах голосования и приносит вознаграждение через стейкинг — 216% годовых. Стоимость токена составляет $0,012375. На июль 2025 года собрано $4 млн в рамках открытого пресейла, и проект продолжает активно продвигаться на тематических платформах. Главной задачей Bitcoin Hyper остается масштабирование Биткоина без компромиссов по децентрализации.

Bitcoin Hyper будет интересен тем, кто ищет сочетание мем-сообщества и серьезной архитектуры. Особенно актуален для пользователей, следящих за развитием решений второго уровня и интеграцией BTC в более дешевые инфраструктуры.

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Где и как купить альткоины в Украине: стейкинг, обмен и безопасность

Интерес к альткоинам в Украине растет: все больше пользователей ищут простые и безопасные способы покупки перспективных токенов. Один из популярных поисковых запросов — «альткоин обменник» — отражает желание обойти сложные биржевые интерфейсы и получить доступ к цифровым активам напрямую. Но даже при наличии множества инструментов важно понимать, как выбрать правильный способ покупки и не потерять средства.

Наиболее распространенный путь — использование централизованных бирж. Такие платформы, как Binance или Bybit, предлагают широкий выбор альткоинов, продвинутые графики и торговые пары. Однако пользователи могут столкнуться с ограничениями при пополнении счета или выводе средств: часть бирж требует обязательную верификацию личности, а прямые переводы с банковских карт нередко отклоняются из-за внутренней политики украинских банков. В этом случае в ход идут альтернативы: P2P-сервисы и локальные обменники.

P2P-платформы позволяют напрямую купить USDT или другую базовую криптовалюту у другого пользователя, а затем обменять ее на нужный токен. Это удобно, но требует внимательности: всегда проверяйте рейтинг продавца и используйте только проверенные площадки. Аналогично работают агрегаторы обменников, например, BestChange — с их помощью можно найти выгодный курс и перейти на сайт обмена.

Еще один способ — покупка прямо в кошельке. Например, Best Wallet позволяет не только хранить токены, но и обменивать их, участвовать в пресейлах и отслеживать новые альткоины. Это особенно актуально, если вы не хотите создавать аккаунт на бирже или предпочитаете мобильные решения.

Наконец, все большую роль играет стейкинг — способ вложить токен и получать доход. В ряде проектов, таких как SUBBD, Token6900 или Bitcoin Hyper, стейкинг встроен в экономику и позволяет получать от 20 до 100% годовых. Это делает такие альткоины интересными не только для торговли, но и для накопления.

Безопасность операций с криптовалютой — это важно. Поэтому используйте только кошельки с открытым кодом или аудированными смарт-контрактами, избегайте малоизвестных обменников и не передавайте seed-фразу третьим лицам. Внимательность и базовая проверка проекта — важнейшая часть стратегии при выборе, где и как купить альткоин.

Заключение

Альтсезон 2025 года может начаться в любой момент, и украинские инвесторы уже сейчас активно готовятся к нему. Альткоины предоставляют широкий выбор стратегий: от участия в ранних пресейлах до вложений в утилитарные токены с доходностью. Важно не просто следить за трендами, а понимать механику каждого проекта, проверять источники и соблюдать базовые правила безопасности. Представленные в статье решения охватывают разные форматы — от инфраструктурных платформ до бот-сервисов. Такой портфель может стать основой для роста, если действовать обдуманно и своевременно.

FAQ

1. Какая минимальная сумма денег нужна для покупки альткоинов?

Начать можно с $50−100. Главное, выбрать платформу без высоких комиссий и с возможностью дробной покупки токенов. Многие альткоины торгуются по цене менее $1, что позволяет протестировать стратегию без значительных затрат. Но важно помнить: любые инвестиции в альткоины связаны с риском, особенно на ранних стадиях.

2. Есть ли смысл хранить альткоины в долгосрок?

Это зависит от проекта. Некоторые токены, например, с рабочими продуктами, стейкингом или высокой ликвидностью, могут показывать рост в течение нескольких лет. Но большинство альткоинов волатильны и зависят от сезонных трендов. Если вы выбираете долгосрочную стратегию, уделите внимание фундаментальной аналитике и прозрачности команды.

3. Можно ли покупать альткоины без верификации личности?

Да, особенно в Украине. Через P2P-сервисы или децентрализованные кошельки (например, Best Wallet) можно купить альткоин без прохождения KYC. Однако это требует осторожности: выбирайте только проверенные платформы, используйте защищенные устройства и не храните крупные суммы в браузерных кошельках. Анонимность — не гарантия безопасности, и это нужно учитывать при работе с криптовалютой.

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