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26 декабря 2024, 8:50 Читати українською

Альткоины, одобренные Уолл-стрит: рассмотрите для диверсифицированной стратегии на 2025 год

По мере того, как традиционные финансовые институты начинают признавать потенциал цифровых валют, некоторые менее известные монеты привлекают внимание крупных инвесторов. Эта статья выделяет эти новые активы, которые могут усилить стратегию вашего портфеля в 2025 году. Узнайте, какие токены завоевывают доверие Уолл-стрит и как они могут внести вклад в хорошо сбалансированный инвестиционный план.

По мере того, как традиционные финансовые институты начинают признавать потенциал цифровых валют, некоторые менее известные монеты привлекают внимание крупных инвесторов.

Доминируйте на поле с XYZ: следующий чемпион среди мем-коинов!

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Игра началась, и XYZ возглавляет мем-коиновую арену! Этот сенсационный спортивный мем-токен вышел на рынок с неудержимым импульсом, оставляя позади слабых конкурентов и сомнительные криптовалюты.

XYZ стремительно движется к ошеломительным успехам, оставляя такие монеты, как BOME и WIF, далеко позади. С прогнозируемым ростом на 9,900% XYZ готов захватить корону мем-коинов в следующем криптовалютном «бычьем забеге»!

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XYZ — это звезда экосистемы XYZVerse — идеального слияния азарта спорта и мем-культуры. Эта экосистема, ориентированная на сообщество, — отличная площадка для криптоэнтузиастов и фанатов спорта.

Вспомните торговый объем Polymarket в $1 миллиард во время ажиотажа вокруг выборов в США. Теперь представьте это в разы больше с XYZVerse. С миллионами спортивных бетторов, готовых включиться в действие, возможности для ранних инвесторов XYZ просто огромны!

XYZ в настоящее время недооценен, и с предстоящими крупными листингами участники пресейла могут получить невероятные прибыли.

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Sei (SEI)

Sei делает революцию как первый блокчейн, созданный специально для торговли. Сосредоточившись на этой области, Sei стремится дать биржам преимущество перед конкурентами. Платформа рассчитана на обработку огромного количества ордеров каждую секунду, при этом транзакции завершаются всего за 380 миллисекунд. Эта скорость меняет правила игры для трейдеров, которым нужны быстрые и надежные исполнения.

Прогнозы показывают, что Sei может вырасти на 323,76% к 2030 году, если достигнет своих верхних ценовых целей. Его ориентация на безопасность и поддержка крупных институтов добавляют ему привлекательности. В текущем рынке, где скорость и безопасность имеют решающее значение, Sei выделяется среди криптовалют. По сравнению с другими монетами, специализация Sei предлагает уникальные преимущества в конкурентной среде.

Mantra (OM)

MANTRA — это новый блокчейн, который сочетает безопасность с открытостью децентрализованных сетей. Разработанный для институтов и разработчиков, он соответствует реальным нормативным требованиям. Это означает, что он готов для приложений, которым нужно соблюдать законы, но при этом использовать преимущества блокчейна. MANTRA использует Cosmos SDK, что делает его совместимым с другими блокчейнами. Поддерживая до 10,000 транзакций в секунду, он быстрый и масштабируемый.

На текущем рынке OM выделяется благодаря акценту на соблюдение нормативных требований и удобство использования. В то время как многие блокчейны борются с регулированием, MANTRA принимает его. Это может привлечь институциональных инвесторов, обеспокоенных юридическими вопросами.

Ethena (ENA)

Ethena представляет ENA — синтетический доллар, построенный на Ethereum. В отличие от других цифровых долларов, привязанных к традиционным банкам, ENA предлагает нативное криптовалютное решение. Он разработан как стабильная форма денег, не зависящая от обычной банковской системы. Ethena также предлагает «Интернет-облигацию» — инструмент сбережений, доступный по всему миру и номинированный в долларах.

Polkadot (DOT)

Polkadot привлекает внимание в криптомире, соединяя различные блокчейны. Представьте, что можно отправлять данные и ценности между Bitcoin и Ethereum без посредников. Polkadot делает это возможным с помощью технологии парачейнов.

Заключение

SEI, OM, ENA и DOT — это надежные варианты, но XYZVerse (XYZ) выделяется своей уникальной комбинацией спорта и мемов, стремясь к масштабному росту и предлагая ранним участникам значительный потенциал в экосистеме, ориентированной на сообщество.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

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Комментарии - 1

+
+15
Я_ __
Я_ __
26 декабря 2024, 10:13
#
Як же ви вже втомили цим своїм xyzverse…ви не розумієте, що чим більше ви постів одноманітних робите про цей токен, тим більше відштовхуєте аудиторію?))

бо окрім гарної картинки і фраз типу «XYZVerse (XYZ) виділяється своєю унікальною комбінацією спорту та мемів)» або «ідеального поєднання азарту спорту та мем-культури» нічого нового ви не пишете, скажіть рекламодавцю нехай змінює текст хоча б раз на тиждень, а краще пару разів на тиждень, бо якщо просто робити кожен день пости про те, що ТОКЕН XYZ ПОТУЖНО ЗРОСТАТИМЕ, КУПЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ, то люди не будуть це купляти, це реклама рівня 2000х років.
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