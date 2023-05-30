Рейтинг устойчивости банков: кто подвинул с первого места Укрсиббанк

Покой на финансовом рынке нарушило решение НАПК о признании спонсорами войны нескольких банковских групп, чьи украинские «дочки» традиционно считаются одними из самых стабильных в Украине. «Минфин» подготовил Рейтинг устойчивости за первый квартал 2023 года и определил, повлияло ли решение НАПК на позиции украинских банков.

Первые три месяца года прошли для украинской банковской системы без особых потрясений. Самые тяжелые испытания она уже пережила в прошлом году и нынешний период можно назвать стабилизационным.

В феврале НБУ признал неплатежеспособным Форвард Банк, но его доля на рынке составляла всего 0,1%, поэтому событие прошло почти незамеченным. К тому же, о проблемах учреждения говорили уже давно; в нашем рейтинге, в частности, банк несколько раз подряд занимал последнее место, поэтому его выход из рынка стал, скорее, логическим завершением истории, чем неожиданностью.

Один из ярких примеров общей стабилизации ситуации — то, что за первые месяцы года банки отчислили в резервы по активным операциям лишь немного больше 3 млрд грн, хотя за предыдущий год сумма таких отчислений составила около 120 млрд грн.

Уменьшение объемов резервирования положительно сказалось на прибыли финансистов. По итогам первого квартала банки заработали около 34 млрд грн. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года они суммарно понесли убытки в 150 млн грн, а за первый квартал «довоенного» 2021 г. общий заработок составил 11 млрд грн.

Традиционным лидером по прибыли остается Приватбанк, на который приходится почти половина всех заработанных системой средств. Райффайзен и Ощад взяли планку в 2 млрд грн, еще 7 финучреждений заработали более миллиарда.

Стабильной остается ситуация и с ликвидностью банковской системы. В общей сложности, на счетах сосредоточено чуть больше 2 трлн грн средств клиентов, из которых около половины — деньги физлиц. На начало года эта сумма составила 1,93 трлн грн, а по итогам первого квартала 2022 г. — 1,5 трлн. Как отмечает заведующий кафедрой КНЭУ им. В. Гетьмана Богдан Данилишин, избыток ликвидности определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования.

Единственное, что нарушило относительно спокойную работу банковской системы, — решение НАПК о признании спонсорами войны международных банковских групп, которые работают, в том числе, и в Украине.

В марте было принято соответствующее решение по Raiffeisen Bank International. Как отметили в НАПК, банк воспользовался снижением активности ключевых конкурентов из-за санкций, и благодаря этому увеличил свои доходы. Соответственно, практически в 5 раз выросли и его отчисления в бюджет рф.

В мае такое же решение было принято и в отношении венгерского OTP Bank. В НАПК подчеркнули, что, по информации СМИ, российское отделение банка предоставляет льготные условия кредитования российским военным, предлагая им оформить отсрочку.

Не исключено, что впоследствии НАПК расширит список спонсоров войны. По крайней мере, зимой глава НБУ Андрей Пышный среди международных банковских групп, которые работают и в Украине, и в россии называл также Intesa Sanpaolo, ING Bank и Credit Agricole.

Попадание в «черный список» — это, прежде всего, о репутационных потерях. Никаких ограничений в работе, санкций или штрафов для украинских Райффайзен и ОТП не предусмотрено. Конечно, к ним может быть более пристальное внимание регуляторов, но формально это нигде не отражается.

Столкнулся в этом году с новыми проблемами и Сенс Банк, связанный с российскими олигархами из санкционных списков. В марте появилась информация, что учреждение может выкупить польский инвестор. Но Нацбанк прокомментировал, что никому не поручал искать новых инвесторов для банка, а документы для его покупки не получал. Из этого можно сделать вывод, что регулятор не особо хочет, чтобы учреждение было перепродано.

Вчера, 29 мая, Верховная Рада наконец-то проголосовала в повторном втором чтении за законопроект N9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения, который открывает дорогу к национализации Сенс Банка.

Кто попал в рейтинг

В рейтинг устойчивости редакция традиционно берет банки, на счетах которых размещено не менее 1 млрд грн физических лиц.

По сравнению с рейтингом за четвертый квартал прошлого года, никаких изменений в составе участников не произошло, ведь признание Форварда неплатежеспособным редакция учла еще в прошлый раз. Таким образом, мы рассмотрели 33 учреждения.

Рейтинг устойчивости

По сравнению с предыдущим кварталом, средний балл, который получили банки в рейтинге, практически не изменился. Если в прошлый раз это было 3,36, то на этот раз 3,33.

«Небольшое понижение среднего балла в рейтинге за 1 квартал связано с тем, что на этот раз не оказалось ни одного банка-лидера с показателем 4,5 балла и выше. Ведь ни один банк не был лучшим по всем факторов одновременно — у кого-то из лидеров, несмотря на другие высокие показатели, немного „хромала“ относительная достаточность капитала из-за более активного отчисления в резервы, у кого-то — немного проседала ликвидность, у части наблюдалось сокращение гривневого депозитного портфеля. И хотя эти снижения нельзя назвать критическими, они не позволили получить максимальную оценку. После года войны у каждого, даже самого устойчивого банка, есть свой участок для совершенствования финансового профиля», — объясняет такие показатели финансовый аналитик YouControl, доктор экономических наук Роман Корнилюк.

В прошлый раз впервые за 4 года в рейтинге сменился лидер — Райффайзен откатился на вторую позицию. На этот раз он тоже удержал это место. А вот предыдущий лидер — Укрсиббанк — на вершине удержаться не смог и сейчас занимает третье место. Лидером же стал Креди Агриколь Банк, который в прошлый раз был третьим.

Но оценки лидеров рейтинга изменились несущественно, и, в целом, у всех банков, которые занимают первые места, они остаются высокими.

Неожиданностью стало увеличение представительства украинских частных банков в первой десятке самых стабильных. Ведь традиционно ее разделяли между собой «иностранцы» и государственные учреждения.

Например, в прошлый раз в десятке были 2 частных банка: Универсал и ПУМБ, а до этого — только один. Сейчас же к ним присоединился Пивденный, вплотную приблизился к первой десятке А-Банк, заняв 11 место.

Из государственных банков в первой десятке остался только Приват, хотя в некоторые кварталы прошлого года в нем были все 4 финучреждения, которые находятся в государственной собственности. Основная причина усиления позиций частных учреждений — улучшение условий привлечения депозитов и, соответственно, рост средств на счетах.

Так же, ростом депозитов можно объяснить и неожиданный взлет Сенс Банка, несмотря на неоднозначную ситуацию вокруг него. В этот раз в рейтинге он поднялся сразу на 12 позиций.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Показатель лояльности вкладчиков «Минфин» определяет по нескольким факторам. В первую очередь, это доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

Эти показатели могут достаточно резко меняться, ведь уровень депозитов в значительной степени зависит от потребности банков в средствах, а значит — ставок по вкладам и маркетинговой активности.

Монетарная политика НБУ способствовала повышению ставок по депозитам. На начало января в среднем украинские банки по годовым гривневым вкладам платили чуть меньше 13%, а по итогам первого квартала — уже почти 14%. Сейчас средние ставки выросли до 14,6%.

Как прогнозирует глава НБУ Андрей Пышный, банки продолжат повышать выплаты по срочным депозитам населения, ведь прогнозируемая учетная ставка еще долгое время будет выше, чем текущий уровень процентов по вкладам. По его словам, на решение банков повышать ставки влияют, в частности, такие меры регулятора, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку при условии привлечения средств населения. Операции с ними Нацбанк будет продолжать, по меньшей мере, до апреля следующего года.

Наиболее активными в начале года в привлечении депозитов были частные банки, которые заняли первые 4 места в рейтинге по этому показателю. Лидером, как и в прошлом квартале, стал Универсал Банк (по его лицензии работает также monobank). Сразу на шесть ступенек поднялся ПУМБ и занял второе место. Замыкает тройку лидеров А-Банк, который поднялся на одну ступеньку выше, чем в прошлый раз. Стремительный взлет сразу на 9 позиций продемонстрировал Пивденный.

При этом, государственные банки существенно сдали позиции. В прошлый раз Приват и Укрэксим были в первой десятке, а Ощад и Укргаз занимали 11 и 12 места соответственно. На этот раз в десятке остался только Приват, Укрэксим же потерял 7 позиций, а Укргаз — сразу 19.

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Самый высокий рост по лояльности вкладчиков продемонстрировал Сенс Банк, который поднялся сразу на 18 ступенек и попал в первую десятку. Это можно объяснить тем, что среди крупных банков он предлагает одни из самых высоких ставок по депозитам, а также активно работает над привлечением краткосрочных вкладов.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2023 г. Место за 1 квартал 2023 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2022 г. Место банка в общем рейтинге Универсал Банк 4,7 1 0 8 ПУМБ 4,6 2 +6 6 А-Банк 4,6 3 +1 11 Пивденный 4,3 4 +9 9 Креди Агриколь Банк 4,1 5 0 1 Райффайзен Банк 4,1 6 -5 2 Кредобанк 4,1 7 -1 4 Сенс Банк 4,1 8 +18 19 Приватбанк 3,9 9 -2 5 Ощадбанк 3,9 10 +1 12 Аккордбанк 3,9 11 +3 17 Радабанк 3,9 12 +11 20 КИБ 3,9 13 +2 26 Укрсиббанк 3,8 14 -11 3 Банк Львов 3,8 15 +4 23 Укрэксимбанк 3,6 16 -7 14 Пиреус Банк 3,5 17 +15 13 Таскомбанк 3,5 18 -1 22 Прокредит Банк 3,4 19 -3 10 Банк Кредит Днепр 3,4 20 -2 18 Банк Восток 3,4 21 +8 21 Банк Глобус 3,4 22 +5 27 ОТП Банк 3,3 23 -13 7 МТБ Банк 3,3 24 -4 28 Правэкс Банк 3,2 25 -1 15 Полтава-Банк 3,2 26 -4 25 Альянс Банк 3,2 27 -6 31 Индустриалбанк 3,2 28 +3 33 Идея Банк 3,1 29 +4 24 Банк Инвестиций и Сбережений 3,1 30 0 32 Укргазбанк 3 31 -19 16 Клиринговый Дом 3 32 -7 29 Конкорд 2,6 33 -5 30

Оценки экспертов

«Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в финучреждениях собственные средства. Более высокий балл означает большее доверие к банку. На этот раз в опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Эксперт-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

Уже традиционно специалисты оказались более лояльными к банкам с иностранным капиталом. На этот раз в первую десятку, по их оценкам, их вошло сразу 6. Еще три позиции в первой десятке заняли государственные банки. В том числе Приват, который разделил первое место с Укрсиббанком.

Интересно, что решение НАПК не сильно повлияло на оценки экспертов. Райффайзен даже поднялся на две строчки и занял 5 место, а ОТП, хоть и потерял три позиции, но остался в первой десятке.

Это объясняется, в первую очередь, тем, что решение относительно материнских компаний прямого отношения к украинским банкам не имеет. Кроме этого, еще в январе СНБО уже вводил санкции в отношении российской «дочки» австрийского банка Райффайзен-Лизинг, но с тех пор, как показала практика, на украинское учреждение это прямого влияния не оказало.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2023 г. Место за 1 кв. 2023 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2022 г. Место банка в общем рейтинге Укрсиббанк 4,29 1 +2 3 Приватбанк 4,29 1 0 5 Креди Агриколь Банк 4,2 3 -2 1 Ощадбанк 4,11 4 +2 12 Райффайзен Банк 4,02 5 +2 2 Кредобанк 3,84 6 -2 4 Укргазбанк 3,84 7 +1 16 ОТП Банк 3,67 8 -3 7 Прокредит Банк 3,67 9 +2 10 ПУМБ 3,49 10 0 6 Укрэксимбанк 3,49 11 +1 14 Аккордбанк 3,49 12 +1 17 Правэкс Банк 3,4 13 +2 15 Таскомбанк 3,4 14 0 22 Универсал Банк 3,31 15 -6 8 Пиреус Банк 3,22 16 0 13 Банк Львов 2,96 17 +8 23 Банк Кредит Днепр 2,87 18 +1 18 Пивденный 2,69 19 -1 9 Сенс Банк 2,69 20 +6 19 Банк Восток 2,69 21 0 21 КИБ 2,69 22 +1 26 Банк Глобус 2,69 23 -6 27 Идея Банк 2,6 24 -2 24 Полтава-Банк 2,51 25 -1 25 МТБ Банк 2,51 26 -6 28 А-Банк 2,42 27 0 11 Радабанк 2,33 28 +4 20 Альянс Банк 2,16 29 -1 31 Индустриалбанк 2,07 30 0 33 Конкорд 1,98 31 0 30 Банк Инвестиций и Сбережений 1,71 32 -3 32 Клиринговый Дом 1,62 33 0 29

В условиях давления разных государственных институций повышается вероятность, что международные компании ускорят свой выход из россии. В конце мая стало известно, что Raiffeisen Bank International ищет пути, чтобы разорвать отношения с рф. Возможно, деятельность в этом направлении ускорят и другие международные группы, чем полностью «отбелят» репутацию своих украинских «дочек».

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Традиционной проблемой банковской системы остается низкий уровень кредитования и рост «плохих» кредитов. Но эти вопросы будут решаться после нашей победы и на общегосударственном уровне.