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17 марта 2023, 12:03 Читати українською

Сенс Банк может выкупить потенциальный инвестор из Польши — Дянков

Команда Сенс Банка (Альфа-Банк) нашла потенциального инвестора, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом в интервью FinClub заявил Симеон Дянков — доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников банка.

Команда Сенс Банка (Альфа-Банк) нашла потенциального инвестора, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.
Фото: sensebank.com.ua

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«Последние несколько месяцев мы больше всего общаемся с потенциальными инвесторами из Польши. В ближайшее время у меня будут встречи в НБУ и ОП, где я хотел бы согласовать наши дальнейшие действия. И я, и польский инвестор уже направили в НБУ письма о наших намерениях.

Мы подписали соответствующий меморандум и начали подготовку к due diligence. Также мы предложили потенциальному партнеру делегировать своего представителя независимым членом наблюдательного совета. Сейчас расписываю план, в котором детализирую наши дальнейшие шаги", — отметил Дянков.

Due Diligence — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающего оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансового состояния и положения на рынке.

Он рассказал, что на первом этапе соглашения с инвестором планируется «существенно снизить долю подсанкционных акционеров» в Сенс Банке. Их полный выход из капитала банка будет происходить уже на втором этапе.

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«Акционеры готовы продавать свои акции. Но нужно провести due diligence и на основании его результатов принять решение, кто будет чем владеть в новом банке. Согласовать следующие шаги. Мы заинтересованы двигаться быстро. Путь непростой», — отметил он.

Дянков также заявил, что постарается сделать так, чтобы по итогам первого этапа выхода Фридмана, Авена и других подсанкционных акционеров по капиталу Сенс Банка их доли в учреждении не превышали 10%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что, по данным Financial Times, российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке (45%) за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову в обмен на снятие западных санкций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
17 марта 2023, 12:31
#
Свої у своїх.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 марта 2023, 12:31
#
А что это за «Смысл Банк»
у нас появился…
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
17 марта 2023, 12:32
#
Да кому он нужен? 100% корни из рашки
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