Raiffeisen Bank International намерена передать российское подразделение акционерам — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2023, 12:18 Читати українською

Raiffeisen Bank International намерена передать российское подразделение акционерам — СМИ

Второй по величине банк Австрии Raiffeisen Bank International (RBI) делает шаги по передаче своего прибыльного российского подразделения акционерам. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Второй по величине банк Австрии Raiffeisen Bank International (RBI) делает шаги по передаче своего прибыльного российского подразделения акционерам.
Фото: finbalance.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Банк готовится к выделению после нескольких месяцев неудачных попыток найти покупателя, чтобы уладить ситуацию вокруг своего российского бизнеса и избежать полного сворачивания.

Однако эта попытка сталкивается с препятствиями, не в последнюю очередь со стороны международных регуляторов, сообщили источники.

Raiffeisen является важнейшим западным банком в россии, он предоставляет возможность россиянам осуществлять платежи, на фоне растущей изоляции Москвы из-за вторжения в Украину.

Читайте: ЕЦБ давит на Raiffeisen Bank по выходу из России — Reuters

Представитель Raiffeisen заявил, что банк «продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка россия».

В то время как отделение пользуется широкой поддержкой австрийских властей, оно сталкивается с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и США, которые изучают связи RBI с россией.

Если отделение продолжится, оно может сделать владельцев RBI акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене.

Читайте также: НАПК внесло Raiffeisen Bank в список спонсоров войны

Остается непонятным, будет ли организация действительно независимой от RBI, что является решающим фактором для того, должна ли она находиться под наблюдением Австрии или ЕЦБ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 мая 2023, 12:28
#
Давно пора. 😡👍
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами