Raiffeisen Bank International намерена передать российское подразделение акционерам — СМИ

Второй по величине банк Австрии Raiffeisen Bank International (RBI) делает шаги по передаче своего прибыльного российского подразделения акционерам. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Банк готовится к выделению после нескольких месяцев неудачных попыток найти покупателя, чтобы уладить ситуацию вокруг своего российского бизнеса и избежать полного сворачивания.

Однако эта попытка сталкивается с препятствиями, не в последнюю очередь со стороны международных регуляторов, сообщили источники.

Raiffeisen является важнейшим западным банком в россии, он предоставляет возможность россиянам осуществлять платежи, на фоне растущей изоляции Москвы из-за вторжения в Украину.

Читайте: ЕЦБ давит на Raiffeisen Bank по выходу из России — Reuters

Представитель Raiffeisen заявил, что банк «продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка россия».

В то время как отделение пользуется широкой поддержкой австрийских властей, оно сталкивается с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и США, которые изучают связи RBI с россией.

Если отделение продолжится, оно может сделать владельцев RBI акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене.

Читайте также: НАПК внесло Raiffeisen Bank в список спонсоров войны

Остается непонятным, будет ли организация действительно независимой от RBI, что является решающим фактором для того, должна ли она находиться под наблюдением Австрии или ЕЦБ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всех российских банков, за исключением собственной российской «дочки», местного Райффайзенбанка.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.