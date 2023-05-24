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24 мая 2023, 14:30 Читати українською

4 крупных банка повысили доходность депозитов в гривне

По мере снижения инфляции и роста депозитных ставок привлекательность банковских вкладов будет расти. Рост потребительских цен в годовом исчислении снизился с почти 27% в начале года до 17,9% в апреле. Однако, дальнейшему росту ставок может помешать сам НБУ. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

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Свои инфляционные прогнозы улучшает и Нацбанк: если изначально регулятор говорил о 19%-ой инфляции по итогам года, то сейчас считает, что цены вырастут только на 14,8%.

Как уже писал «Минфин», при уровне инфляции 17,9% ставка по депозитам «чистыми», т. е. после уплаты подоходного налога и военного сбора, составила 12%, и такая доходность все еще выглядит малопривлекательной.

О том, что депозитные ставки могут сравняться с уровнем инфляции и превысить его говорила и первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. «…Если все будут следовать нашему прогнозу, и сегодня предлагать, скажем, 12, 14, 18-месячные депозиты, и люди будут их нести, то не исключено, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции, а возможно даже и превысит [его]», — сказала Катерина Рожкова.

Другой вопрос, готовы ли будут украинцы делать вложения в гривне на длинные депозиты, учитывая военные риски. А перевложиться в депозиты в СКВ им помешают все те же непривлекательные условия: низкая доходность, незаинтересованность банков повышать эти ставки («Минфин» уже писал о том, что тенденция конвертационных депозитов сходит на нет, и что банкиры не ожидают повышений ставок по доллару и евро во втором квартале).

Нацбанк хотел бы провести валютную либерализацию, как говорила в своем интервью Катерина Рожкова, однако это создает риски «бегства» физлиц из гривны в СКВ, а соответственно — снова усиливает инфляционные риски.

К этому добавляется намек регулятора на то, что он может снизить учетную ставку к концу года. А если так, то для многих банков, особенно крупных, привлекательность дальнейшего повышения депозитных ставок может снизиться.

Какие банки меняли ставки

Райффайзен Банк поднял доходность вкладов в гривне на 6 мес на 3 п.п. — до 12% годовых, проценты по 3-месячным депозитам в нацвалюте выросли на 2,75 п.п. — до 11% годовых, а на 12 месяцев — на 2,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Банк Львов добавил по 1 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3, 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 15%, 16% и 18% годовых соответственно.

Укргазбанк на 2 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев (до 17,5% годовых) и на 0,5 п.п. — на 9-месячные депозиты (до 17% годовых). При этом банк снизил на 1 п.п. — до 16,5% годовых — доходность вкладов в нацвалюте на 12 месяцев. Банк также снизил доходность долларовых вкладов на 3 месяца на 0,05 п.п. — до 0,1% годовых и на 6 месяцев на 0,1 п.п — до 0,15% годовых.

Укрэксимбанк увеличил ставку на гривневые вклады на 6 месяцев на 1 п.п., и на столько же снизил ее по вкладам на 3 мес. Доходность этих вкладов теперь составляет 14,5% и 11,3% годовых соответственно.

Банк Пивденный повысил ставку в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Таскомбанк повышал депозитные ставки и в долларе, и в евро. В обеих валютах он больше всего повысил доходность вкладов на 6 месяцев: в долларе на 1,25 п.п. — до 2,25% годовых, а в евро — на 0,55 п.п. — до 1,25% годовых. 1 п.п. он добавил к долларовым вкладам на 9 месяцев (до 2,5% годовых), повышение таких же срочных вкладов в евро составило 0,3 п.п. (до 1,5% годовых). При этом в долларе банк добавил 0,7 п.п. к вкладам на 12 месяцев (до 3% годовых), а в евро — увеличил доходность вкладов на 3 месяца: на 0,2 п.п. — до 0,7% годовых.

ОТП Банк в этот раз изменил доходность только вкладов в долларе на 6 месяцев, добавив к их доходности 1,49 п.п. (до 1,5% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львов 18,00% 1,00% 16,00% - 16,00% 1,00% 15,00% 1,00% 5,00% -
Кредит Днепр Банк 18,00% - - - 20,00% - 18,00% - - -
Аккордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Идея Банк 17,33% - 16,33% - 15,50% - 10,50% - - -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
Укргазбанк 16,50% 1,00% 17,00% 0,50% 17,50% 2,00% 10,50% 0,50% - -
МТБ Банк 16,50% - 17,20% - 17,50% - 16,50% - - -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 18,50% - 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% - 15,50% - 15,00% - 14,00% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - - - - -
monobank 15,50% - 14,00% - 13,00% - 12,00% - - -
Универсал Банк 15,50% - - - 13,00% - 12,00% - - -
Укрэксимбанк 14,50% - 14,50% - 14,50% 1,00% 11,30% 1,00% - -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% 2,50% - - 12,00% 3,00% 11,00% 2,75% - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
Правэкс Банк 8,00% - 10,00% - 10,00% - 9,50% - - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - - - 3,00% -
Пивденный - - - - 17,00% - 16,50% 0,50% 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 8,50% - 8,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% 0,70% 2,50% 1,00% 2,25% 1,25% 2,00% - - -
КоминБанк* 2,85% - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,01% -
Укрэксимбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - - - - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Аккордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% 0,10% 0,10% 0,05% - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 0,10% - - - 0,80% - 0,80% - - -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% 1,49% - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% - 1,00% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% 0,30% 1,25% 0,55% 0,70% 0,20% - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
КоминБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львов 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% 1,49% - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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