4 крупных банка повысили доходность депозитов в гривне

По мере снижения инфляции и роста депозитных ставок привлекательность банковских вкладов будет расти. Рост потребительских цен в годовом исчислении снизился с почти 27% в начале года до 17,9% в апреле. Однако, дальнейшему росту ставок может помешать сам НБУ. Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Свои инфляционные прогнозы улучшает и Нацбанк: если изначально регулятор говорил о 19%-ой инфляции по итогам года, то сейчас считает, что цены вырастут только на 14,8%.

Как уже писал «Минфин», при уровне инфляции 17,9% ставка по депозитам «чистыми», т. е. после уплаты подоходного налога и военного сбора, составила 12%, и такая доходность все еще выглядит малопривлекательной.

О том, что депозитные ставки могут сравняться с уровнем инфляции и превысить его говорила и первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. «…Если все будут следовать нашему прогнозу, и сегодня предлагать, скажем, 12, 14, 18-месячные депозиты, и люди будут их нести, то не исключено, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции, а возможно даже и превысит [его]», — сказала Катерина Рожкова.

Другой вопрос, готовы ли будут украинцы делать вложения в гривне на длинные депозиты, учитывая военные риски. А перевложиться в депозиты в СКВ им помешают все те же непривлекательные условия: низкая доходность, незаинтересованность банков повышать эти ставки («Минфин» уже писал о том, что тенденция конвертационных депозитов сходит на нет, и что банкиры не ожидают повышений ставок по доллару и евро во втором квартале).

Нацбанк хотел бы провести валютную либерализацию, как говорила в своем интервью Катерина Рожкова, однако это создает риски «бегства» физлиц из гривны в СКВ, а соответственно — снова усиливает инфляционные риски.

К этому добавляется намек регулятора на то, что он может снизить учетную ставку к концу года. А если так, то для многих банков, особенно крупных, привлекательность дальнейшего повышения депозитных ставок может снизиться.

Какие банки меняли ставки

Райффайзен Банк поднял доходность вкладов в гривне на 6 мес на 3 п.п. — до 12% годовых, проценты по 3-месячным депозитам в нацвалюте выросли на 2,75 п.п. — до 11% годовых, а на 12 месяцев — на 2,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Банк Львов добавил по 1 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3, 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 15%, 16% и 18% годовых соответственно.

Укргазбанк на 2 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев (до 17,5% годовых) и на 0,5 п.п. — на 9-месячные депозиты (до 17% годовых). При этом банк снизил на 1 п.п. — до 16,5% годовых — доходность вкладов в нацвалюте на 12 месяцев. Банк также снизил доходность долларовых вкладов на 3 месяца на 0,05 п.п. — до 0,1% годовых и на 6 месяцев на 0,1 п.п — до 0,15% годовых.

Укрэксимбанк увеличил ставку на гривневые вклады на 6 месяцев на 1 п.п., и на столько же снизил ее по вкладам на 3 мес. Доходность этих вкладов теперь составляет 14,5% и 11,3% годовых соответственно.

Банк Пивденный повысил ставку в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Таскомбанк повышал депозитные ставки и в долларе, и в евро. В обеих валютах он больше всего повысил доходность вкладов на 6 месяцев: в долларе на 1,25 п.п. — до 2,25% годовых, а в евро — на 0,55 п.п. — до 1,25% годовых. 1 п.п. он добавил к долларовым вкладам на 9 месяцев (до 2,5% годовых), повышение таких же срочных вкладов в евро составило 0,3 п.п. (до 1,5% годовых). При этом в долларе банк добавил 0,7 п.п. к вкладам на 12 месяцев (до 3% годовых), а в евро — увеличил доходность вкладов на 3 месяца: на 0,2 п.п. — до 0,7% годовых.

ОТП Банк в этот раз изменил доходность только вкладов в долларе на 6 месяцев, добавив к их доходности 1,49 п.п. (до 1,5% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.05.2023−22.05.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.