НАПК внесло Венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны. Кредитует военных рф

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в россии и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

OTP входит в число 50 крупнейших банков россии и обслуживает более 2,2 млн клиентов. Представленный более чем в 1850 населенных пунктах государства-террориста, подчеркивающий его важность для экономики россии, которая борется с санкциями и пытается их обойти, указывают в НАПК.

Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов ($116,5 млн), или 7,6% от совокупной прибыли группы.

По имеющейся информации о финансовых результатах, российский ОТП Банк получил в 2020 году 113 млн. рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора около 190 млн. рублей только налога на прибыль.

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В НАПК отмечают, со ссылкой на открытые источники, что банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным.

Россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. № 377-ФЗ, практически признавая так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики».

«Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма», — говорится в сообщении НАПК.