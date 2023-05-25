Банки остановили кредитование: на чем они делают безумные прибыли во время войны

Объем ликвидности банковского сектора превысил 630 млрд грн. Как банки смогли накопить столько денег и что это значит для рядового потребителя банковских услуг, рассказал академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана Богдан Данилишин .

Финансовый сектор улучшает показатели

По данным НБУ, в январе-апреле 2023 года чистая прибыль банковской системы составила 44 млрд грн (+9,9 млрд грн в апреле), что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Чистые процентные доходы банков за 4 месяца 2023 составили 61,4 млрд грн (+41% YOY), чистые комиссионные доходы — 17 млрд грн (+29% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков.

Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (свыше 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (3,4 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-апрель 2023 г. составила 5,5%, капитала — 55,7%.

Позитивные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, по результатам апреля составлявшие 20,95% для регулятивного и 13,4% для основного капитала банков. Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) превышает 630 млрд грн, из которых около 2/3 — в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности по-прежнему выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Нацбанка по продаже иностранной валюты уменьшают объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (остаток задолженности платежеспособных банков уменьшился на 3,7 млрд грн за неделю до 8,5 млрд грн) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

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Кредитование держится на госпрограммах

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%». На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 360 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн, из которых около половины — государственными банками.

Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 27 тыс. на общую сумму 109 млрд грн. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, в апреле 2023 года по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 926 кредитов на сумму более 3,8 млрд гривен. По данным Минфина, с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 в поддержку микро, малого и среднего бизнеса в Украине выдано 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2023 29 банков-кредиторов обслуживают 16 674 кредита на сумму 52,17 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,57 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (36,32 млрд гривен).

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Спрос на валюту уменьшается

Увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Нацбанком для сбалансирования рынка до $380 млн (по сравнению с $536 млн неделей ранее).