Потребительские кредиты: как война изменила рынок и что предлагают банки

Одним из самых распространенных видов кредитования являются потребительские кредиты. Для самого же клиента это также удобный выход из ситуации, когда финансовые возможности ограничены, а сделать важную и крупную покупку нужно уже сейчас. Но из-за войны правила игры изменились. Ведь боевые действия на территории Украины оказали негативное влияние на финансовое положение граждан. Как следствие, пострадал и рынок потребительского кредитования.

Мы разобрались, что сейчас происходит на рынке, какие условия кредитования действуют для украинцев и выгодно ли вообще брать потребительские кредиты во время войны.

Как война повлияла на рынок кредитования

Менее чем за год до начала полномасштабного вторжения, в июне 2021 года в НБУ оптимистично оценивали ситуацию вокруг потребительского кредитования. После коронакризиса спрос вырос, а заодно увеличилось и количество одобренных банками заявок. Крупные банки называли причиной этой тенденции снижение процентных ставок и непроцентных платежей, а также планировали смягчать стандарты кредитования украинцев. Но война изменила планы.

В первые месяцы после вторжения рф в Украину кредитование клиентов практически замерло. Кто-то потерял работу и стабильный доход, кто-то — жилье, кто-то — бизнес. К тому же, в апреле 2022 года Нацбанк опубликовал письмо с рекомендациями для украинских банков предложить своим клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.

Одним из первых банков, которые возобновили кредитование, был Идея Банк. Это произошло еще в мае 2022 года.

«Причем, в отличие от других банков, которые ограничивались предложениями исключительно для действующих клиентов, мы не делали таких ограничений, и начали с предложений и для новых для банка клиентов. Идея Банк специализируется именно на потребительском кредитовании. Именно поэтому этот рынок нам понятен, мы знаем его клиентов и их потребности», — рассказал член правления Идея Банка, директор по развитию бизнеса Владимир Малый.

Впрочем, он уточнил, что того уровня потребительского кредитования, который был до 24 февраля 2022 года, не удалось достичь до сих пор. А выдача новых потребительских кредитов составляет около 70% от довоенных показателей, но динамика положительная.

В А-Банке объяснили, что в начале полномасштабной войны не только клиенты попали в сложную ситуацию, но и магазины — от крупных ритейлов до ФОП.

«У клиентов ухудшилось финансовое положение из-за потери имущества, работы, некоторые магазины потеряли склады, остатки продукции и торговые площади. Это повлекло за собой снижение ассортимента товара и клиентского спроса на кредит», — отметила руководитель бизнеса А-Кредит Светлана Фищук.

Однако, сейчас магазины приходят в себя, пополняют запасы, клиенты стабилизируют свое финансовое положение, а рынок кредитования постепенно возвращается на довоенные объемы продаж.

В целом, возобновление спроса на потребительские кредиты напрямую зависит от следующих факторов:

· потребительских настроений населения и бизнеса;

· экономической активности бизнеса;

· стабильности валютного курса:

· внешних обстоятельств — например, интенсивности обстрелов или блекаута.

В Идея Банке уточнили, что первый существенный рост спроса зафиксировали в сентябре 2022 года, а следующий — уже после нормализации ситуации со светом в феврале 2023 года. Существуют много факторов, которые могут повлиять на рост спроса. Если исходить из текущей ситуации, то вероятность того, что до конца года выйдем на довоенные показатели, — низкая. Скорее, останемся на существующем уровне.

Что изменилось для банков

Опрошенные нами представители финучреждений утверждают, что пытаются удерживать ставки по потребительским кредитам на довоенном уровне. Сейчас первоочередная задача — возобновить кредитование и сделать его доступным для украинцев.

Размер процентной ставки может зависеть от нескольких факторов:

· в каком сегменте работает банк;

· каково целевое назначение кредита;

· какова характеристика самого заемщика.

«Кто-то уже может взять деньги с лучшими условиями, чем до войны. Особенно интересны карточные продукты с грейс-периодом, как, например, Card Blanche White+, когда ставки не начисляются даже тогда, когда клиент в пределах этого периода пользуется кредитными средствами», — уточнили в Идея Банке.

При этом в банках не возражают, что некоторым украинцам теперь сложнее взять кредит, а доля отказов значительно повысилась. Все потому, что из-за войны требования к заемщикам ужесточились.

«В настоящее время банк проводит анализ не только по кредитной истории клиента, но и на основании его активности в банке. Пользование продуктами банка, активность по картам, проведением платежей и т. д. Наш банк настроен не только на сотрудничество с внутренними клиентами, но и с новыми клиентами банка. У клиентов, которые только что стали нашими, также есть возможность получения лимита сразу, не дожидаясь какого-то времени для анализа«, — объяснили в А-Банке.

При этом война ухудшила кредитные истории многих украинцев — клиентов с тяжелым финансовым положением стало больше. Но, несмотря на это, банки уверяют, что пытаются идти навстречу и смягчают критерии приемлемости кредитной истории. А для тех, у кого возникли задолженности, предлагают разные варианты их реструктуризации.

Что изменилось для украинцев

Несмотря на внутреннюю политику банков, на их работу оказывают влияние и решение властей. Так, с начала полномасштабной войны в Верховной Раде приняли несколько важных законопроектов, которые касаются кредитов. А точнее — взимание долгов по ним.

Так, в июле 2022 года в парламенте поддержали закон № 7414, который запретил кредитодателям и коллекторам требовать долг с военных или их семей. Этот запрет действует во время военного положения в Украине и шесть месяцев после его прекращения.

Кроме того, в июне 2023 года Рада приняла законы № 9051 и № 9052 относительно обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, тронутых войной. Законы касаются людей, у которых есть договора о потребительском кредите, но которые оказались во временной оккупации или вынуждены были уехать, покинуть свои города и села из-за боевых действий.

На что украинцы чаще всего берут кредиты

Во время войны потребности людей изменились. Если раньше клиенты часто брали кредиты на новый гаджет или поездку за границу, то теперь цели кредитования перекликаются с актуальными вызовами. К примеру, украинцы берут кредиты на:

обогреватели;

EcoFlow;

генераторы;

ремонт или замену бытовой техники;

автокредиты.

«Ключевое, что мы заметили, — существенно увеличилось количество клиентов, которые берут кредит для удовлетворения текущих базовых потребностей. В целом, мы видим, что в тренде экономия, trade-off программы, краткосрочные цели», — объяснил член правления Идея Банка, директор по развитию бизнеса Владимир Малый.

В чем преимущества потребительских кредитов

В А-Банке объясняют, что с помощью такого механизма получения средств можно существенно снизить нагрузку на свой кошелек. Так, например, если у человека нет возможности оплатить покупку сразу в полном объеме, то есть вариант разбить стоимость товара на несколько платежей, не уплачивая никаких процентов.

«Кредит «Плати частями» от А-Банка — это обычная покупка для клиента, первый платеж осуществляется в момент оформления, а все остальные — один раз в месяц в течение действия кредита, без дополнительных процентов, потому что комиссию за клиента платит магазин«, — рассказала руководитель бизнеса А-Кредит Светлана Фищук.

Этот кредит в банке называют «понятным и простым». Все потому, что сумму своего лимита клиент можете проверить в мобильном приложении Abank24 еще до оформления. Не нужно идти в магазин или отделение банка для подписания документов, достаточно на сайте одного из магазинов-партнеров А-Банка выбрать товар и подтвердить оформление в Abank24.

Далее — ежемесячно платить равные платежи. Для этого клиенту достаточно просто пополнить кредитную карту, в дату платежа банк самостоятельно проведет погашение ежемесячного платежа. Если же доступного лимита клиенту не хватает, банк предложит ему варианты решения этой ситуации.

При этом в Идея Банка объясняют, что кредит целесообразно брать для того, чтобы отремонтировать свой актив, который после этого приносит больше средств, чем платеж по кредиту.

К примеру, часто берут кредит, чтобы закончить ремонт жилья. После этого его можно сдать в аренду. Предположим, что человеку не хватает 80 тысяч гривен для того, чтобы закончить ремонт и поселить в квартире арендаторов.

«Вы можете ждать 8−10 месяцев, чтобы накопить эти средства, или возьмете кредит на 12 месяцев (ежемесячный платеж по кредиту «На старт» составит 9 239 грн.), закончите ремонт и будете сдавать квартиру за 10 тыс. грн. Очевидно, что это намного выгоднее«, — отметили в Идея Банке.

Также нужно учитывать то, что товары постоянно дорожают из-за войны в Украине и увеличения логистических затрат. Так что, очевидно, что чем раньше сделать тот же ремонт, тем дешевле он обойдется.

При этом украинцы могут покупать кредиты не только в банках. Но именно у этих финучреждений четкие преимущества кредитования, по сравнению с кредитованием в других финансовых организациях. К примеру, Идея Банк предлагает:

приемлемую процентную ставку, которую можно уменьшить при целевом использовании (например, «Целевой» кредит от Идея Банка);

удобные сроки кредитования: от 6 месяцев до 5 лет;

большую сумму кредита: сейчас Идея Банк предлагает до 300 000 грн наличными;

возможность оформить страховой платеж;

возможность аннулировать кредитный договор в течение 14 дней в случае, если планы изменились.

Также стоит отметить, что правила получения кредитов для украинцев максимально упростили. Человек может, не выходя из дома, установить приложение А.Банк 2.0., пройти идентификацию через «Дію» и получить деньги на виртуальную карту.

Если, например, клиенту нужны средства, чтобы сделать ремонт, — он может взять более выгодный кредит «Целевой». Для этого просто нужно предоставить чек из специализированного магазина.

Еще один вариант — оформить кредитную карту в Идея Банке. Сделать это может как физическое лицо, так и физическое лицо-предприниматель. Кредитный лимит на такой карте может быть до 200 тысяч гривен. А льготный период составляет 33 дня — за это время можно воспользоваться кредитом бесплатно, нужно только успеть погасить задолженность в установленный срок.

Брать или не брать потребительский кредит: советы специалистов

Украинцам советуют рассматривать возможность взятия кредита при следующих условиях:

если у человека есть стабильный доход и уверенность в нем на ближайший период (не менее половины периода кредитования);

если ежемесячная прибыль позволяет без проблем тратить фиксированную сумму для погашения задолженности по кредиту;

если человек внимательно ознакомился с договором и понял все его пункты;

если человек принял окончательное решение, что такие расходы нужны ему именно в этот момент.

Украинцы могут рассчитать свою платежеспособность очень легко. Сделать это можно с помощью Показателя долговой нагрузки (далее — ПДН). Его рассчитывают, как соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, который оформляется) к его ежемесячным доходам.

К примеру, совокупный месячный бюджет Вашей семьи составляет 50 тысяч гривен, оплата обязательств по займу — 10 тысяч гривен, тогда кредитная нагрузка составит 20%. Это хороший показатель, и такая заявка на кредит с большой вероятностью будет одобрена.

Тратить более половины своих доходов или доходов семьи на выплаты по долгам рискованно, ведь есть опасность при малейших финансовых трудностях не справиться с выплатами и попасть в долговую яму.

То есть перед получением кредита самое главное — четко взвесить свои возможности относительно будущей его уплаты. Если человек уверен в своем решении, то следующий шаг — обратиться в выбранный банк и согласовать все формальности. Тем более, что во время войны большинство финучреждений предлагают выгодные условия.