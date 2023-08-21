Споживчі кредити: як війна змінила ринок та що пропонують банки

Одним із найпоширеніших видів кредитування є споживчі кредити. Для самого ж клієнта це також зручний вихід із ситуації, коли фінансові можливості обмежені, а зробити важливу та велику покупку потрібно вже зараз. Та через війну правила гри змінилися. Адже бойові дії на території України негативно вплинули на фінансове становище громадян. Як наслідок, постраждав і ринок споживчого кредитування.

Ми розібралися, що наразі відбувається на ринку, які умови кредитування діють для українців та чи вигідно взагалі брати споживчі кредити під час війни.

Як війна вплинула на ринок кредитування

Менше ніж за рік до початку повномасштабного вторгнення, у червні 2021 року, в НБУ оптимістично оцінювали ситуацію довкола споживчого кредитування. Після коронакризи попит зріс, а заразом збільшилася й кількість схвалених банками заявок. Великі банки називали причиною цієї тенденції зниження відсоткових ставок та невідсоткових платежів, а також планували надалі пом’якшувати стандарти кредитування українців. Та війна змінила плани.

У перші місяці після вторгнення рф в Україну кредитування клієнтів практично завмерло. Хтось втратив роботу і стабільний дохід, хтось — житло, хтось — бізнес. До того ж, у квітні 2022 року Нацбанк опублікував лист із рекомендаціями для українських банків запропонувати своїм клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули.

Одним із перших банків, які відновили кредитування, був Ідея банк. Це відбулося ще в травні 2022 року.

«Причому, на відміну від інших банків, які обмежувалися пропозиціями виключно для діючих клієнтів, ми не робили таких обмежень, і почали з пропозицій і для нових для банку клієнтів. Ідея Банк спеціалізується саме на споживчому кредитуванні. Саме тому цей ринок нам зрозумілий, ми знаємо його клієнтів та їх потреби», — розповів член правління Ідея Банку, директор із розвитку бізнесу Володимир Малий.

Втім, він уточнив, що того рівня споживчого кредитування, який був до 24 лютого 2022 року, не вдалося досягти ще й досі. А видача нових споживчих кредитів становить близько 70% від довоєнних показників, але динаміка позитивна.

В А-Банку пояснили, що на початку повномасштабної війни не лише клієнти потрапили у складну ситуацію, а й магазини — від великих ритейлів до ФОП.

«У клієнтів погіршилося фінансове становище через втрату майна, роботи, деякі магазини втратили склади, залишки продукції та торгівельні площі. Це спричинило зниження асортименту товару і клієнтського попиту на кредит«, — зауважила керівник бізнесу А-Кредит Світлана Фіщук.

Однак, зараз магазини оговтуються, поновлюють запаси, клієнти стабілізують своє фінансове становище, а ринок кредитування поступово повертається на довоєнні обсяги продажу.

Загалом, відновлення попиту на споживчі кредити безпосередньо залежить від таких факторів:

споживчих настроїв населення та бізнесу;

економічної активності бізнесу;

стабільності валютного курсу:

зовнішніх обставин — наприклад, інтенсивності обстрілів чи блекауту.

В Ідея Банку уточнили, що перше суттєве зростання попиту зафіксували у вересні 2022 року, а наступне — вже після нормалізації ситуації зі світлом в лютому 2023 року. Існує багато факторів, які можуть вплинути на зростання попиту. Якщо виходити з поточної ситуації, то ймовірність того, що до кінця року вийдемо на довоєнні показники, — низька. Радше, залишимось на існуючому рівні.

Що змінилося для банків

Опитані нами представники фінустанов стверджують, що намагаються втримувати ставки за споживчими кредитами на довоєнному рівні. Наразі першочергове завдання — відновити кредитування та зробити його доступним для українців.

Розмір відсоткової ставки може залежати від декількох чинників:

в якому сегменті працює банк;

яке цільове призначення кредиту;

яка характеристика самого позичальника.

«Хтось вже може взяти гроші з кращими умовами, ніж до війни. Особливо цікавими є карткові продукти з грейс-періодом, як-от Card Blanche White+, коли ставки не нараховуються навіть тоді, коли клієнт в межах цього періоду користується кредитними коштами«, — уточнили в Ідея Банку.

При цьому в банках не заперечують, що деяким українцям тепер складніше взяти кредит, а частка відмов значно підвищилася. Все через те, що через війну вимоги до позичальників стали жорсткішими.

«Наразі банк проводить аналіз не лише за кредитною історією клієнта, а й на підставі його активності у банку. Користування продуктами банку, активність за картками, проведенням платежів, тощо. Наш банк налаштований не лише на співпрацю з внутрішніми клієнтами, а й з новими клієнтами банку. Клієнти, які щойно стали нашими, також мають можливість отримання ліміту відразу, не чекаючи якогось часу для аналізу«, — пояснили в А-Банку.

При цьому війна погіршила кредитні історії багатьох українців — клієнтів із важким фінансовим становищем стало більше. Та, попри це, банки запевняють, що намагаються йти назустріч та пом’якшують критерії прийнятності кредитної історії. А для тих, у кого виникли заборгованості, пропонують різні варіанти їхньої реструктуризації.

Що змінилося для українців

Попри внутрішню політику банків, на їхню роботу впливають й рішення влади. Так, із початку повномасштабної війни у Верховній Раді прийняли декілька важливих законопроєктів, які стосуються кредитів. А точніше — стягування боргів за ними.

Так, у липні 2022 року у парламенті підтримали закон № 7414, який заборонив кредитодавцям та колекторам вимагати борг із військових або їхніх родин. Ця заборона діє на час воєнного стану в Україні та шість місяців після його припинення.

Крім того, в червні 2023 року Рада прийняла закони № 9051 та № 9052 щодо обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна. Закони стосуються людей, які мають договори про споживчий кредит, але опинилися в тимчасовій окупації або змушені були виїхати, залишити свої міста та села через бойові дії.

На що українці найчастіше беруть кредити

Під час війни потреби громадян змінилися. Якщо раніше клієнти часто брали кредити на новенький гаджет або поїздку за кордон, то тепер цілі кредитування перегукуються з актуальними викликами. Наприклад, українці беруть кредити на:

обігрівачі;

EcoFlow;

генератори;

ремонт чи заміну побутової техніки;

автокредити.

«Ключове, що ми помітили, — суттєво збільшилась кількість клієнтів, які беруть кредит для задоволення базових поточних потреб. Загалом, бачимо, що в тренді економія, trade-off програми, короткострокові цілі«, — пояснив член правління Ідея Банку, директор із розвитку бізнесу Володимир Малий.

У чому переваги споживчих кредитів

В А-Банку пояснюють, що за допомогою такого механізму отримання коштів можна суттєво зменшити навантаження на свій гаманець. Так, наприклад, якщо у людини немає можливості оплатити покупку відразу у повному обсязі, то є варіант розбити вартість товару на декілька платежів, не сплачуючи жодних відсотків.

«Кредит «Плати частинами» від А-Банку — це звичайна покупка для клієнта, перший платіж здійснюється в момент оформлення, а усі інші — один раз на місяць протягом дії кредиту, без додаткових відсотків, тому що комісію за клієнта сплачує магазин«, — розповіла керівник бізнесу А-Кредит Світлана Фіщук.

Цей кредит у банку називають «зрозумілим та простим». Все через те, що суму свого ліміту клієнт можете перевірити в мобільному застосунку Abank24 ще до оформлення. Не потрібно йти до магазину чи відділення банку для підписання документів, достатньо лише на сайті одного із магазинів-партнерів А-Банку обрати товар та підтвердити оформлення в Abank24.

Далі — щомісяця платити рівні платежі. Для цього клієнту достатньо просто поповнити кредитну картку, в дату платежу банк самостійно проведе погашення щомісячного платежу. Якщо ж доступного ліміту клієнту не вистачає, банк запропонує йому варіанти розв’язання цієї ситуації.

При цьому в Ідея Банку пояснюють, що кредит доцільно брати для того, щоб відремонтувати свій актив, який після цього приносить більше коштів, ніж платіж за кредитом.

Наприклад, часто беруть кредит, щоб закінчити ремонт житла. Після цього його можна здати в оренду. Припустимо, що людині не вистачає 80 тисяч гривень на те, щоб закінчити ремонт і поселити в квартирі орендарів.

«Ви можете чекати 8−10 місяців, щоб накопичити ці кошти, або візьмете кредит на 12 місяців (щомісячний платіж за кредитом „На старт“ складе 9 239 грн.), закінчите ремонт і здаватимете квартиру за 10 тис. грн. Очевидно, що це набагато вигідніше», — зауважили в Ідея Банку.

Також треба брати до уваги те, що товари постійно дорожчають через війну в Україні та збільшення логістичних витрат. Тож, очевидно, що чим раніше зробити той самий ремонт, тим дешевше він обійдеться.

При цьому українці можуть брати кредити не тільки у банках. Але саме ці фінустанови мають чіткі переваги кредитування, порівнюючи з кредитуванням в інших фінансових організаціях. Наприклад, Ідея Банк пропонує:

прийнятну відсоткову ставка, яку можна зменшити при цільовому використанні (як-от «Цільовий» кредит від Ідея Банку);

зручні терміни кредитування: від 6 місяців до 5 років;

більшу суму кредиту: наразі Ідея Банк пропонує до 300 000 грн готівкою ;

можливість оформити страховий платіж;

можливість анулювати кредитний договір протягом 14 днів у випадку, якщо плани змінились.

Також варто зауважити, що правила отримання кредитів для українців максимально спростили. Людина може, не виходячи з дому, встановити застосунок О.Банк 2.0., пройти ідентифікацію через «Дію» та отримати кошти на віртуальну картку.

Якщо, наприклад, клієнту потрібні кошти, щоб здійснити ремонт, — він може взяти вигідніший кредит «Цільовий». Для цього просто потрібно надати чек зі спеціалізованого магазину.

Ще один варіант — оформити кредитну картку в Ідея Банку. Зробити це може як фізична особа, так і фізична особа-підприємець. Кредитний ліміт на такій карті може бути до 200 тисяч гривень. А пільговий період становити 33 дні — за цей час можна скористатися кредитом безкоштовно, потрібно тільки встигнути погасити заборгованість у встановлений термін.

Брати чи не брати споживчий кредит: поради фахівців

Українцям радять розглядати можливість взяття кредиту за таких умов:

якщо у людини є стабільний дохід та впевненість у ньому на найближчий період (щонайменше, половина періоду кредитування);

якщо щомісячний прибуток дозволяє без проблем витрачати фіксовану суму для погашення заборгованості за кредитом;

якщо людина уважно ознайомилася з договором та зрозуміла всі його пункти;

якщо людина ухвалила остаточне рішення, що такі витрати потрібні їй саме в цей момент.

Українці можуть розрахувати свою платоспроможність дуже легко. Зробити це можна за допомогою Показника боргового навантаження (далі — ПБН). Його розраховують, як співвідношення платежів за всіма кредитами і позиками людини (включно з тим, який оформлюється) до його щомісячних доходів.

Наприклад, сукупний місячний бюджет вашої сім'ї становить 50 тисяч гривень, оплата зобов'язань за позикою — 10 тисяч гривень, тоді кредитне навантаження складе 20%. Це є гарним показником, і така заявка на кредит з великою ймовірністю буде схвалена.

Витрачати більше половини своїх доходів чи доходів сім'ї на виплати за боргами ризиковано, адже є небезпека при найменших фінансових труднощах не впоратися з виплатами та потрапити до боргової ями.

Тобто перед отриманням кредиту найголовніше — чітко зважити свої можливості щодо майбутньої його сплати. Якщо людина впевнена у своєму рішенні, то наступний крок — звернутися до обраного банку та узгодити всі формальності. Тим паче, що під час війни більшість фінустанов пропонують вигідні умови.