Оценка залогового имущества для получения кредитов и других целей существенно подорожает

Уже через месяц украинцы могут столкнуться с дефицитом в стране оценщиков имущества. Какое влияние это окажет на бизнес и жизнь граждан, «Минфину» рассказал Рябов Роман, руководитель оценочной компании «Дельта-Консалтинг».

В стране продолжается массовая замена свидетельств, дающих право заниматься оценочной деятельностью. Документы всех без исключения украинских оценщиков имущества действуют только до 1 января 2026 года. Такое правило устанавливает Закон Украины «Об оценке имущества и профессиональной оценочной деятельности в Украине». Фонд Госимущества (Приказ ФГИУ от 26.05.2025 № 765) обязал оценщиков, действующие квалификационные свидетельства выданные до 15 ноября 2024 года, заменить до конца текущего года на новые. Посмотрим, что происходит сейчас.

Текущее положение дел

По данным Госреестра оценщиков, в настоящее время квалификационные документы обновили только 2154 специалиста.

За базу сравнения возьмем довоенное количество — 13400 оценщиков по всей Украине. Итак, имеем сейчас такую картину, которая позволяет предположить, что на рынке в 2026 году могут остаться лишь около 16% оценщиков от довоенного количества.

На обновление квалификационных документов осталось несколько недель. При текущем уровне загрузки работников ФГИУ вряд ли до конца года обновить свои свидетельства сможет существенное количество оценщиков. Скорее всего, многие и не собираются это делать.

Большая часть оценщиков покинула страну и не планирует возвращаться к работе в ближайшее время, часть несет службу в Силах обороны Украины, часть сменила профессию или перешла на смежные рынки. Из более 2000 обновивших документы специалистов неизвестно количество реально практикующих специалистов, уровень их опыта и направления практической деятельности.

Таким образом, получаем существенное сокращение оценочного сообщества в Украине. Приблизительно в 6 раз.

Что это значит

Какие же последствия получит экономика и страна в целом? — Скорее всего, скелет наиболее опытных специалистов все же останется на рынке. Но из-за значительного уменьшения количества специалистов возрастут цены на услуги оценки. По направлениям оценки оборудования, корпоративных прав, оценки бизнеса, интеллектуальной собственности и оценки убытков от войны цены услуг возрастут существенно.

Качественная профессиональная оценка государственных имуществ может подорожать не менее чем на 30−50%, оценка бизнеса, имущественных комплексов и корпоративных прав уже выросла минимум на 30−40% в зависимости от размера предприятия.

Кроме того, государственные предприятия и юридические лица испытывают дефицит оценщиков, готовых выполнять заказы. Это связано с антикоррупционным контролем над бюджетными деньгами и сложными тендерными закупками.

Бюджетным учреждениям, которые платят после выполнения оценки, трудно найти подрядчика, потому что оценщиков становится меньше, а работать на условиях постплаты согласны единицы.

С другой стороны, вероятно, улучшится качество отчетов по оценке в связи с повышением требований законодательства принятого в последние годы и ростом контроля регулятора ФГИУ.

Одновременно повысится и защита прав заказчиков оценки: в случае получения некачественных услуг они смогут теперь апеллировать к саморегулируемым организациям оценщиков.

Все эти новации помогут существенно снизить количество некачественных оценок и оценок с преднамеренным искажением результатов. Это повлияет на объем налогов по продаже недвижимого и движимого имущества, сумму налогов труднее будет уменьшить путем оценки. Это значит, что доходы бюджета от налогов по сделкам с недвижимостью возрастут.

Оценщиков, желающих рисковать с искажениями результатов, будет меньше. Причины: жесткие требования законодательства, внимание регулятора и применение международных стандартов оценки.

Но здесь есть и другая сторона медали. Например, уже сокращается количество оценщиков, готовых производить оценку для суда при разделе имущества супругов и для других судебных дел. Причина — опять же риск рецензирования отчета об оценке противоположной стороной судебного процесса в ФГИУ.

В последние годы растут цены на выполнение оценки залогового имущества при кредитовании. Следовательно, дополнительные расходы при любом кредитовании под залог для заемщика возрастут.

Заказчики оценки точно выиграют в качестве полученных услуг, но будут вынуждены больше платить за сложные работы.