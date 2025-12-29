Новогодние подарки в кредит. 4 способа быстро получить деньги за считанные дни до праздника

Конец декабря традиционно становится периодом повышенных расходов. Подарки для детей и близких, праздничный стол, поездки, неожиданные покупки — все это часто накладывается на ограниченный бюджет и дефицит времени. Именно поэтому спрос на кредитные продукты в предновогодние дни растет, и это логичная реакция потребителей на сезонную финансовую нагрузку.

В таких условиях решающим фактором становится не только стоимость кредита, но и скорость доступа к деньгам и возможность выбрать формат финансирования под конкретную ситуацию. Хорошо, когда банк не ограничивается одним продуктом, а предлагает сразу несколько решений — от краткосрочного использования кредитного лимита до планового распределения расходов на несколько месяцев. Именно такую модель применяет àбанк, предлагая клиентам несколько способов быстро закрыть новогодние финансовые потребности.

Кредитование снова растет — и сезонность здесь не исключение

После резкого спада в 2022 году украинский рынок кредитования постепенно восстанавливается. По данным Национального банка Украины, в течение 2024−2025 годов объем кредитов физическим лицам вернулся к уровням, близким к довоенным, а в отдельных сегментах — даже превысил их. В то же время банки фиксируют не только общий рост, но и четкую сезонную динамику: спрос на потребительские кредиты традиционно активизируется в четвертом квартале.

Причины очевидные. В конце года украинцы чаще покупают технику, электронику, подарки, планируют праздничные расходы и не всегда готовы оплачивать все сразу из собственных сбережений. Банки, в свою очередь, реагируют на этот спрос, предлагая продукты, которые можно оформить быстро, без сложных процедур и с прогнозируемой финансовой нагрузкой.

В этом контексте универсальной стратегией становится наличие нескольких кредитных инструментов, каждый из которых закрывает свой сценарий расходов. Именно такой подход демонстрирует àбанк, комбинируя кредитные карты, потребительские кредиты и рассрочку

Четыре способа быстро получить деньги в àбанке за считанные дни до праздника

1. Кредитная карта

Один из самых быстрых способов профинансировать новогодние покупки — кредитная карта. В àбанке кредитки предусматривают лимит до 200 тыс. грн, который возобновляется по мере погашения задолженности. Льготный период пользования средствами составляет до 62 дней, что позволяет оплатить подарки и вернуть деньги без процентов при условии соблюдения сроков. По окончании льготного периода применяется ставка на уровне около 40−41% годовых, а погашение происходит через ежемесячный минимальный платеж. Такой формат подходит для регулярных расходов и ситуаций, когда деньги нужны «здесь и сейчас».

2. Кредит «Быстрые наличные»

Тем, кому нужна большая сумма на конкретную цель, àбанк предлагает потребительский кредит «Быстрые наличные». По этому продукту можно получить от 1 000 до 500 000 грн сроком от 6 до 60 месяцев. Кредит зачисляется непосредственно на карту и может быть использован на любые нужды — от покупки техники до организации праздничной поездки. Погашение осуществляется равными ежемесячными платежами, что облегчает финансовое планирование, а досрочный возврат средств возможен без штрафов и комиссий.

3. Рассрочка «Плати частями»

Отдельную нишу занимает рассрочка «Плати частями» в партнерских сетях. Она позволяет купить товар сразу, а оплату разделить на несколько месяцев. Сумма рассрочки обычно составляет от 300 до 200 000 грн, срок — до 24 месяцев, а во многих случаях ставка равна 0% при условии соблюдения графика платежей. Это делает рассрочку особенно удобной для покупки подарков, когда важно зафиксировать стоимость покупки без дополнительной финансовой нагрузки.

4. Мгновенная рассрочка

Еще один инструмент для быстрых решений — мгновенная рассрочка через мобильное приложение àbank24. Она позволяет разделить любую покупку на несколько платежей без обращения в отделение и без сложных процедур. Условия — сумма, срок и график — определяются перед подтверждением операции, а погашение происходит автоматически.

Важно, что большинство кредитных продуктов àбанка можно оформить онлайн, а решения для действующих клиентов часто принимаются в течение нескольких минут или часов. В стандартных сценариях справки о доходах не являются обязательными, что критически важно именно в период предпраздничной суеты.

Как выбрать новогодний кредит

Выбор кредитного продукта зависит в первую очередь от того, какую именно задачу нужно решить. Если речь идет о нескольких подарках или мелких покупках с расчетом на быстрое погашение после зарплаты, логичным выбором будет кредитная карта с льготным периодом. Она дает гибкость и не требует отдельного оформления под каждую покупку.

Когда нужна большая сумма — например, на дорогую технику или комплексные праздничные расходы, — более целесообразно рассмотреть потребительский кредит «Быстрые наличные». Фиксированный платеж и четкий срок позволяют разделить финансовую нагрузку на несколько месяцев без сюрпризов в бюджете.

В ситуации, когда покупка осуществляется в конкретном магазине-партнере, оптимальным вариантом становится рассрочка. Она позволяет получить товар сразу и платить частями, часто без процентов, что особенно удобно для новогодних подарков.

Вместо итога

Новогодние праздники не обязательно должны становиться финансовым испытанием. Сезонный рост спроса на кредиты — нормальная рыночная тенденция, и банки все чаще предлагают решения, которые позволяют быстро и удобно закрыть временный дефицит средств. Линейка кредитных продуктов àбанка дает возможность выбрать формат финансирования под конкретную ситуацию — от краткосрочных расходов до плановых покупок в рассрочку.

Главное — заранее оценить свои возможности и выбрать тот инструмент, который позволит встретить праздники без лишнего финансового стресса.