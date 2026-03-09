Moneyveo и ее CEO получили две топовые награды финансового рынка

В Киеве прошла ежегодная церемония награждения «ТопФинанс-2025», организованная Delo.ua вместе с журналом «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». В ходе мероприятия отметили лидеров финансового сектора Украины за эффективность, финансовую стабильность, инновационность и динамику развития компаний, формирующих экономический ландшафт страны.

Среди десятков финансовых компаний и сотен кандидатов, боровшихся за звание лидеров рынка, именно Moneyveo получила награду «Лидер финансового рынка». Сергей Синченко стал «Лучшим CEO финансового рынка» за достижение значительных результатов в развитии компании и укреплении позиций на рынке.

«Это отличие — прежде всего о команде и системной работе. Финансовый рынок динамично меняется, и наша задача как лидеров — не просто реагировать на эти изменения, а задавать направление развития. Мы фокусируемся на технологиях, ответственном кредитовании и доверии клиентов — это то, что формирует устойчивый бизнес», — отметил Сергей Синченко.

Полученные награды подтверждают, что Манивео продолжает находиться на передовой финансовых инноваций в Украине.

Moneyveo — украинская fintech-компания и пионер онлайн-кредитования с более чем 12-летним опытом. Компания предлагает цифровые финансовые решения с 98% автоматизации процессов, обеспечивает быстрые и удобные услуги, имеет сертификат PCI DSS и сотрудничает с CERT-UA, что свидетельствует о высоком уровне киберзащиты. Кроме развития финансовых сервисов, компания реализует инициативы в сфере КСО через программу HelpbyMoneyveo, которая поддерживает благотворительные и социальные проекты, помогает военным, ветеранам, детям-сиротам и больным детям, а также семьям защитников, способствует работе волонтерских организаций и образовательным инициативам, сотрудничает с благотворительными фондами и медицинскими учреждениями, привлекая при этом сотрудников к волонтерской деятельности.