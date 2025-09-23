Как работает BankID и почему он безопаснее, чем фото паспорта

Узнайте, почему фото паспорта не является надежным идентификатором в онлайн-сервисах и почему лучше использовать BankID.

Как работает BankID и почему он безопаснее фото паспорта

Мы во всем рассчитываем на скорость и удобство — от онлайн-покупок до получения кредита за несколько минут. Но вместе с комфортом возрастают и риски: как быть уверенным, что персональные данные, которые вы доверяете онлайн-сервисам, защищены? В этом вопросе важная роль отведена BankID — системе, которая делает электронную идентификацию безопасной.

Финансовые компании уже давно используют данную технологию, ведь защита клиентов для них — не формальность, а основа, на которой держатся все рабочие процессы. В этой статье разберем, чем BankID как способ идентификации безопаснее, чем фото паспорта.

Для чего нужна идентификация?

Получить финансовую услугу в онлайн-сервисе можно в несколько кликов. К примеру, взять кредит вы можете за минуты. Но сначала компания-кредитор должна убедиться, что вы — это вы.

Раньше процедура идентификации личности была более сложной: нужно было отправлять фото паспорта, ИНН, делать селфи с документами. Сегодня же многие компании и сервисы проверяют клиентов через BankID НБУ. Это государственная система электронной идентификации без необходимости загружать фото документов.