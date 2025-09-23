Узнайте, почему фото паспорта не является надежным идентификатором в онлайн-сервисах и почему лучше использовать BankID.
Как работает BankID и почему он безопаснее, чем фото паспорта
Мы во всем рассчитываем на скорость и удобство — от онлайн-покупок до получения кредита за несколько минут. Но вместе с комфортом возрастают и риски: как быть уверенным, что персональные данные, которые вы доверяете онлайн-сервисам, защищены? В этом вопросе важная роль отведена BankID — системе, которая делает электронную идентификацию безопасной.
Финансовые компании уже давно используют данную технологию, ведь защита клиентов для них — не формальность, а основа, на которой держатся все рабочие процессы. В этой статье разберем, чем BankID как способ идентификации безопаснее, чем фото паспорта.
Для чего нужна идентификация?
Получить финансовую услугу в онлайн-сервисе можно в несколько кликов. К примеру, взять кредит вы можете за минуты. Но сначала компания-кредитор должна убедиться, что вы — это вы.
Раньше процедура идентификации личности была более сложной: нужно было отправлять фото паспорта, ИНН, делать селфи с документами. Сегодня же многие компании и сервисы проверяют клиентов через BankID НБУ. Это государственная система электронной идентификации без необходимости загружать фото документов.
Система BankID тесно связана с понятием KYC (Know Your Customer) — это обязательная процедура проверки личности клиента, проводимая финансовыми учреждениями для предотвращения мошенничества, отмывания средств и финансирования терроризма. BankID в этом процессе является удобным и безопасным инструментом, ведь позволяет сервисам получать подтвержденные данные напрямую из банка, минимизируя риск подделки документов или утечки информации.
Далее — подробнее о работе государственной системы идентификации и преимуществах BankID перед физическим паспортом при обслуживании в сервисах.
Как работает BankID?
В отличие от фото паспорта, где вы создаете копии документов и ждете проверки, этот способ дает мгновенный результат. К тому же без риска «потерять» файл или случайно передать его киберпреступникам — это важно для сравнения BankID со сканом и передачей документов для аутентификации.
Алгоритм работы BankID НБУ очень простой:
- Вы заходите в онлайн-сервис и выбираете «Идентификация через BankID».
- Система переадресовывает вас в банк — предлагает список банков на выбор.
- Вы авторизируетесь в онлайн-банкинге и подтверждаете, что согласны передать сервису персональные данные (ранее предоставленные банку).
- Затем возвращаетесь в сервис — и все, идентификация произошла.
Таким образом, BankID работает быстро, удобно и безопасно: вместо копий документов вы проходите идентификацию напрямую через банк, получая мгновенный результат без риска утечки данных.
Почему BankID безопаснее, чем фото паспорта?
Не все компании уделяют достаточно внимания безопасности данных, поэтому иногда отправлять документы небезопасно. Если информация хранится без надлежащей защиты, мошенники могут получить к ней доступ и использовать в преступных схемах.
Однако если вы пользуетесь сервисом, в котором используется BankID вместо требования отправлять фото паспорта, то можете быть уверены, что:
- ваши данные для идентификации будут передаваться напрямую из банка в компанию;
- BankID не сохраняет копии фотографий или документов;
- подтверждение состоится через многоуровневую банковскую защиту.
Важно, что законодательное регулирование BankID в Украине осуществляет НБУ. Это государственная система, которая соответствует современным требованиям киберзащиты.
Какие данные передаются через BankID?
Приведем пример перечня для услуги кредитования:
- фамилия, имя и отчество;
- идентификационный код;
- данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, дата и орган выдачи, срок действия, страна выдачи);
- адрес проживания/регистрации;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- пол.
Для понимания, как защищаются данные в BankID, следует отметить, что эта система идентификации не открывает доступ к счетам или деньгам. Его задача — лишь подтвердить вашу личность, опираясь на информацию, которую вы ранее сами передали своему банку.
Можно ли подделать BankID? Нет. Данные подтверждает банк и доступ к ним защищен несколькими уровнями проверки. Передача происходит в зашифрованном виде.
Moneyveo: безопасность как часть философии компании
Для Moneyveo безопасность всегда была и на первом месте. В компании убеждены, что бизнес должен ответственно относиться к работе с клиентскими данными, чтобы быть надежной опорой для потребителей. Поэтому Moneyveo как лидер украинского финтех-рынка внедрила в своей работе киберзащиту на уровне банковских учреждений. Она строго соблюдает законы, соответствует международным стандартам деятельности, в частности и в вопросах безопасности (PCI DSS). Компания внедрила все возможные механизмы для защиты персональных данных, а также придерживается курса на выполнение требований GDPR.
Чтобы предотвратить риск мошенничества, Moneyveo применяет в своей работе передовые технологии защиты информации:
- систему идентификации через BankID НБУ;
- антифрод-системы, следящие за транзакциями и позволяющие выдавать кредиты круглосуточно;
- шифрование и передачу данных через защищенные каналы связи;
- разграничение доступа сотрудников к информации и пр.
Будущее и развитие электронной идентификации в Украине
Использование технологии BankID уже сегодня доказывает, что электронная идентификация может быть не только быстрой и удобной, но и максимально безопасной. Отказ от обмена фотографиями документов в пользу автоматической, четко настроенной государственной системы — это шаг вперед в формировании зрелой цифровой среды в Украине.
В компании Moneyveo отмечают: развитие электронной идентификации — это не о тренде, а о реальной защите и комфорте клиентов. И впереди нас ждет еще больше инноваций, которые сделают цифровое взаимодействие еще более простым, надежным, в том числе благодаря безопасной онлайн-идентификации.
