Деньги под залог авто: где взять онлайн без выезда в отделение

Наличие собственного автомобиля открывает возможности для займов без переплат за оформление и поездок в отделение. Процедура согласования заявки на получение такого кредита достаточно простая и не всегда требует поручителя, документов для подтверждения доходов или безупречной кредитной истории. Рассмотрим, где сегодня можно взять кредит под залог авто и кто предлагает самые выгодные условия.

Что происходит на рынке кредитования

Рынок кредитования в Украине вошел в 2025-й год с довольно удачных позиций. Среди основных тенденций — рост розничного кредитования. По данным Национального банка Украины, объем потребительских кредитов в 2024 году вырос на 15%, по сравнению с предыдущим годом. Финансисты продолжают фиксировать повышенный спрос и прогнозируют увеличение объема кредитного портфеля еще на 10−20% до конца года.

Следующая отличительная особенность рынка — рост популярности финансовых технологий, которые меняют подход к кредитованию. Специализированные платформы делают процесс получения кредитов гораздо более простым и доступным.

Что касается ставок на кредиты для населения, то они остаются довольно высокими, более того, в 2025 году, после повышения учетной ставки НБУ, даже выросли на 1% — до 35,1%.

Более дешевый кредит — вполне реально

Снизить стоимость кредита и увеличить шансы на его получение можно, например, предложив залоговое имущество. Самый оптимальный вариант — залог автомобиля. Это реальная возможность получить нужные средства за 1 час на самых выгодных условиях для заемщика.

Некоторые с подозрением относятся к кредиту под залог и считают его рискованным. Но зря, у такого кредита, наоборот, ряд преимуществ.

Во-первых, объект залога — только гарантия кредитоспособности. Любые одолженные деньги в кредит надо возвращать, и если у заемщика есть проблемы с этим, то даже в случае беззалогового кредита, имущество должника могут взыскать через суд.

Во-вторых, финучреждение с готовностью идет на уступки и улучшает условия, ведь, выдавая кредит под залог авто, получает гарантию, что оно ничего не теряет. Даже если клиент прекращает осуществлять платежи, кредитор изымет транспортное средство, продаст его и покроет сумму задолженности, не тратя время и деньги на суды.

И еще важный момент — закладывая автомобиль, у заемщика есть возможность выбрать условия, которые позволяют ему абсолютно спокойно пользоваться машиной, не нарушая своего привычного комфорта.

Где можно получить кредит под залог авто

На рынке кредитования под залог авто конкурируют три вида организаций: банки, автоломбарды и финансовые компании. Многие задаются вопросом: к кому лучше обратиться и где более выгодно. Чтобы это понять, стоит изучить рынок и проанализировать предложения и условия хотя бы основных игроков.

Банки

Немногие украинские банки предлагают кредиты под залог авто. Это слишком затратная опция, ведь для ее оказания нужен отдельный специалист в штате, который способен провести оценку транспортного средства и отслеживать его состояние на протяжении всего срока действия кредитного договора. Однако несколько вариантов можно найти. В основном банковские условия сводятся к следующим:

Процентная ставка: заявленная банками стоимость таких кредитов колеблется в пределах 16−25% годовых.

Сумма кредита: до 70% стоимости авто. При этом есть ограничения по максимально возможной для выдачи сумме, в среднем это 2,5 млн грн, но есть отдельные предложения до 5 млн грн.

Срок погашения: до 7 лет.

Требования к заемщику: поручитель, официальное трудоустройство, справка о доходах, положительная кредитная история + КАСКО.

Дополнительные требования к авто: часто это к возрасту, например, для согласования кредита авто должно быть не старше 8 лет, или на момент погашения кредита возраст авто не должен превышать 20 лет.

Дополнительные расходы: комиссия за оформление, нотариальные расходы, услуга оценщика, страхование предмета залога.

Чтобы оформить залоговый кредит, следует быть готовым к длительному общению с банковскими работниками. Этот процесс в большинстве случаев занимает немало времени — от нескольких дней до нескольких недель. При этом придется посетить и, возможно, неоднократно, банковское отделение.

Если же надеяться получить в банке деньги онлайн, то разве что рассмотреть вариант с кредитной картой. Отдельные банки в своих предложениях открывают кредитные лимиты даже до 1 млн грн. Правда, платить за пользование деньгами придется как минимум в два раза больше — 40% годовых и больше. К тому же заемщику не обойтись без подтверждения официального источника доходов и качественной кредитной истории.

Автоломбарды

Взять наличные под залог авто можно также в автоломбарде. Условия предоставления займа в каждом учреждении свои, но если обобщить, то получаем:

Процентная ставка: даже при самых выгодных предложениях ставка по такому кредиту составит не менее 36% годовых.

Сумма кредита: сумма кредита под залог авто, как правило, не превышает 2 млн грн. Но часто имеет место привязка к курсу доллара, поэтому, в случае увеличения стоимости доллара, стоимость кредита увеличивается.

Срок погашения: в основном до 2 лет.

Требования к заемщику: только документы на удостоверение личности и на авто.

Дополнительные требования к авто: автомобиль должен быть не старше 20 лет и на ходу.

Дополнительные расходы: комиссия за оформление, нотариальные расходы.

Из положительного — решение о выдаче кредита автоломбарды принимают в течение нескольких часов. Не нужно страховать предмет залога. Не требуется наличие поручителя и подтверждение источника доходов. Однако получить займ онлайн в автоломбарде не удастся, в любом случае придется ехать в отделение.

Еще из очевидных минусов — многие автоломбарды работают, как физлица, без лицензий, а это, соответственно, влечет большие риски. Ведь если физлицо не отличается порядочностью, то у заемщика могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, автоломбарды почти всегда привязывают платежи по кредитному договору к валютным курсам. Все расчеты, несмотря на запреты украинского законодательства, осуществляются наличными. Плюс, есть комиссии за оформление, продление договора.

Небанковские финансовые учреждения

Небанковские финансовые учреждения также активно работают на рынке кредитования под залог авто и являются довольно привлекательным конкурентом для уже упомянутых. Одни из самых выгодных условий предоставления займа предлагает Royal Standard Group — компания с многолетним опытом в сфере залогового кредитования, признанный лидер отрасли в Украине 2022, 2023 и 2024 гг:

Процентная ставка: от 36% годовых, без привязки к курсу доллара.

Сумма кредита: сумма кредита под залог авто до 70% стоимости авто, но не более 2 млн грн.

Срок погашения: до 5 лет.

Требования к заемщику: только документы на авто и удостоверение личности. Никаких справок для подтверждения доходов, официального трудоустройства, платежеспособности. Кредитная история не играет первостепенной роли.

Дополнительные требования к авто: автомобиль должен быть младше 2005 года, исправным, на ходу и находиться не в прифронтовых регионах.

Дополнительные расходы: для онлайн оформления бесплатно, для офлайн — от 2 тыс. грн до 4 тыс. грн только за нотариуса. Это большое преимущество среди конкурентов, так как другие компании за оформление берут около $1 тыс.

У Royal Standard Group ряд и других преимуществ среди игроков рынка. Во-первых, компания единственная на сегодняшний день, кто предлагает полностью дистанционное оформление залогового кредита в минимально сжатые сроки — всего за 59 минут. Деньги поступают на карту сразу же в день согласования займа. Заемщик может по своему усмотрению пользоваться не только деньгами, но и своим транспортным средством. Кредитор не изымает авто, и даже не требует установки трекера.

Кроме того, в ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС» (ТМ Royal Standard Group) бесплатное закрытие и продление займа. Это уникальное предложение на рынке, поскольку другие компании за подобные возможности берут деньги.

Еще одним важным аспектом является наличие лицензии на осуществление финансовой деятельности. У компании ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС» (ТМ Royal Standard Group) есть лицензия, выданная Национальным банком Украины, что подтверждает ее право на предоставления финансовых услуг, включая кредитование под залог авто. Это дает клиентам дополнительную уверенность в законности и надежности компании. И на сегодняшний день ей доверились уже более 2 896 заемщиков.

Сравнительная таблица условий

Параметр Банки Автоломбарды ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС» (ТМ Royal Standard Group) Срок рассмотрения до 14 дней до 12 часов 59 мин Возможность оформления онлайн нет нет есть Процентная ставка, годовых от 16% от 36% от 36% Сумма кредита до 5 млн грн до 2 млн грн до 2 млн грн Срок погашения до 7 лет до 2 лет до 5 лет Требования к заемщику поручитель, официальное трудоустройство, справка о доходах, КАСКО, положительная кредитная история только документы на удостоверение личности и на авто только документы на удостоверение личности и на авто Требования к авто не старше 8 лет, или на момент погашения кредита возраст авто не должен превышать 20 лет возраст автомобиля — не более 20 лет возраст автомобиля — не более 20 лет Дополнительные расходы комиссия за оформление, нотариальные расходы, услуга оценщика, страхование предмета залога. комиссия за оформление, нотариальные расходы. для онлайн оформления бесплатно, для офлайн — от 2 тыс. грн до 4 тыс. грн только за нотариуса

Что выбрать

Рынок кредитования под залог авто в Украине в 2025 году характеризуется прежде всего ростом спроса на автокредиты. По словам игроков рынка, в первом квартале текущего года выдано на 50% больше кредитов, чем за предыдущий период. Большая заслуга в этом — запуск онлайн-продуктов, что обеспечивает удобство и скорость обслуживания клиентов.

Диапазон сумм займов огромный — от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов. Чаще всего деньги берут на перекредитование, бытовые нужды, бизнес.

Кроме того, рынок характеризуется высокой конкуренцией между банками и небанковскими финансовыми учреждениями. Поэтому при наличии авто и потребности в деньгах, вариантов для решения вопроса достаточно. Можно обратиться к банкам. Многие банки отличаются своей конкурентоспособной процентной ставкой, большими суммами займов и длинными сроками на кредиты под залог авто. Однако стоит отметить, что процесс получения кредита в банке может быть более длительным и требовательным к документам, по сравнению с альтернативными кредиторами. Банки обычно проводят тщательную проверку кредитной истории заемщика, а также требуют предоставления различных документов, подтверждающих его платежеспособность.

Для тех, кто не готов жертвовать временем на сбор кипы документов и на долгие ожидания поступления средств, больше подойдут небанковские финансовые учреждения, вроде ООО «ГЕЛЕКСИ ФИНАНС» (ТМ Royal Standard Group). Компания станет надежным финансовым партнером, готовым помочь решить любые финансовые вопросы быстро, эффективно и на прозрачных условиях.

В любом случае, к выбору кредитора стоит подходить ответственно. Чтобы реализовать свои идеи, не попадая в финансовые ловушки, стоит сравнить условия разных учреждений и выбрать самый выгодный вариант именно для своей ситуации.