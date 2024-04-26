Как политика привлечения депозитов НБУ увеличивает государственный долг

НБУ снизил учетную ставку 25 апреля. Остальные процентные ставки НБУ тоже были снижены. Является ли это решение взвешенным, и как отразится на экономике, рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин . «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Депозиты против кредитов

Все процентные ставки НБУ остаются значительно выше инфляции, что приведет к дополнительным убыткам заемщиков кредитных средств и дополнительным прибылям банков. В таких условиях украинская экономика работает уже 2 года.

Высокие реальные процентные ставки будут стимулировать изъятие средств из экономики в гривневые активы и сдерживать кредитные процессы. Абсолютно необоснованны попытки НБУ проводить одновременно и политику привлечения гривневых активов, и политику содействия кредитованию.

Согласно монетарной теории, это два противоположных направления политики, которые не могут реализовываться одновременно, поскольку ключевая процентная ставка, по определению, является базовым регулятором спроса на кредиты и склонности потенциальных вкладчиков к сбережениям. Если ее уровень втрое превышает инфляцию, это формирует стимулы к направлению средств из реальной экономики в банковскую систему, а не наоборот.

Представители НБУ пытались убедить аудиторию, что кредитование в Украине активно возобновляется. На самом деле это не соответствует действительности. Уровень банковского кредитования экономики за год сократился с 20% до 15% ВВП и продолжает сокращаться и дальше.

Существование срочных трехмесячных депозитных сертификатов НБУ в нынешней системе монетарного регулирования также вызывает много возражений.

Данный инструмент препятствует направлению средств долгового рынка на нужды финансирования дефицита государственного бюджета и кредитования бизнеса. А пользы этого инструмента для привлечения срочных вкладов населения — немного. По статистике 60% гривневых вкладов принадлежат 1% вкладчиков. Таким образом, политика привлечения гривневых депозитов в большей степени обогащает богатых, чем реально забирает средства с потребительского или валютного рынков.

Политика привлечения гривневых активов очень дорого обходится экономике и оплачивается за счет государственного бюджета. Это довольно легко вычислить. За 2023 год прирост срочных гривневых депозитов бизнеса и населения в банках составил 183 млрд. грн. В 2023 г. НБУ выплатил банкам 91 млрд. грн процентов по депозитным сертификатам. При этом учетная ставка в среднем была вдвое выше инфляции.

Таким образом, расходы НБУ на привлечение 1000 грн срочных депозитов обошлись в: (91/2)/183*1000 = 221 грн за каждые 1000 грн привлеченных на гривневые депозиты средств! Эта 221 гривна в следующем году ляжет в увеличение государственного долга, поскольку недополученную в государственный бюджет прибыль НБУ придется компенсировать новыми государственными заимствованиями.

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Что происходит с государственными финансами

Роль высокой учетной ставки в валютной стабилизации не следует преувеличивать. Следует помнить, что Украина за 2 года войны получила более $80 млрд. внешней помощи, из которых более $60 млрд. НБУ потратил в поддержку валютного курса (75%!).

Структурный дефицит платежного баланса достигает более чем $30 млрд. в год и каждый месяц НБУ тратит $2−3 млрд. на поддержание обменного курса по валютным резервам (которые, кстати, в основном сформированы правительством). Где будет валютный курс, если НБУ перестанет продавать валюту на рынке? Поможет ли тогда уровень ставки в 15 или даже 30% годовых? Все гривневые срочные вклады населения составляют всего 4% ВВП, в то время как структурный дефицит платежного баланса 16% ВВП, а товарный внешнеторговый дефицит — 15% ВВП.

Однако в настоящее время валютная ситуация остается контролируемой. По состоянию на конец апреля 2024 г. официальных валютных резервов достаточно для поддержания курсовой устойчивости в краткосрочной перспективе. Их размер составляет более $40 млрд. и является эквивалентным 5,5 месяцам импорта.

Стабильность банковской системы тоже не вызывает сомнений. Доходность активов банков находится на рекордных в мире уровнях, показатели ликвидности и адекватности капитала банков значительно опережают нормативы, доходы банков исторически рекордные.

Сохранение жестких монетарных условий будет сдерживать привлечение заемных средств банков в реализацию инвестиционных проектов и рабочих мест, сдерживать возврат беженцев и перспективы восстановления.

Ресурсы банковской системы, ее посредническая активность должны играть адекватную роль в поддержке военной экономики. Более низкая учетная ставка и большая доступность заемных средств для производителей могли бы способствовать улучшению внешнеторгового сальдо, что снизило бы валютные риски.