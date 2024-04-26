НБУ снизил учетную ставку 25 апреля. Остальные процентные ставки НБУ тоже были снижены. Является ли это решение взвешенным, и как отразится на экономике, рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Как политика привлечения депозитов НБУ увеличивает государственный долг
Депозиты против кредитов
Все процентные ставки НБУ остаются значительно выше инфляции, что приведет к дополнительным убыткам заемщиков кредитных средств и дополнительным прибылям банков. В таких условиях украинская экономика работает уже 2 года.
Высокие реальные процентные ставки будут стимулировать изъятие средств из экономики в гривневые активы и сдерживать кредитные процессы. Абсолютно необоснованны попытки НБУ проводить одновременно и политику привлечения гривневых активов, и политику содействия кредитованию.
Согласно монетарной теории, это два противоположных направления политики, которые не могут реализовываться одновременно, поскольку ключевая процентная ставка, по определению, является базовым регулятором спроса на кредиты и склонности потенциальных вкладчиков к сбережениям. Если ее уровень втрое превышает инфляцию, это формирует стимулы к направлению средств из реальной экономики в банковскую систему, а не наоборот.
Представители НБУ пытались убедить аудиторию, что кредитование в Украине активно возобновляется. На самом деле это не соответствует действительности. Уровень банковского кредитования экономики за год сократился с 20% до 15% ВВП и продолжает сокращаться и дальше.
Существование срочных трехмесячных депозитных сертификатов НБУ в нынешней системе монетарного регулирования также вызывает много возражений.
Данный инструмент препятствует направлению средств долгового рынка на нужды финансирования дефицита государственного бюджета и кредитования бизнеса. А пользы этого инструмента для привлечения срочных вкладов населения — немного. По статистике 60% гривневых вкладов принадлежат 1% вкладчиков. Таким образом, политика привлечения гривневых депозитов в большей степени обогащает богатых, чем реально забирает средства с потребительского или валютного рынков.
Политика привлечения гривневых активов очень дорого обходится экономике и оплачивается за счет государственного бюджета. Это довольно легко вычислить. За 2023 год прирост срочных гривневых депозитов бизнеса и населения в банках составил 183 млрд. грн. В 2023 г. НБУ выплатил банкам 91 млрд. грн процентов по депозитным сертификатам. При этом учетная ставка в среднем была вдвое выше инфляции.
Таким образом, расходы НБУ на привлечение 1000 грн срочных депозитов обошлись в: (91/2)/183*1000 = 221 грн за каждые 1000 грн привлеченных на гривневые депозиты средств! Эта 221 гривна в следующем году ляжет в увеличение государственного долга, поскольку недополученную в государственный бюджет прибыль НБУ придется компенсировать новыми государственными заимствованиями.
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Что происходит с государственными финансами
Роль высокой учетной ставки в валютной стабилизации не следует преувеличивать. Следует помнить, что Украина за 2 года войны получила более $80 млрд. внешней помощи, из которых более $60 млрд. НБУ потратил в поддержку валютного курса (75%!).
Структурный дефицит платежного баланса достигает более чем $30 млрд. в год и каждый месяц НБУ тратит $2−3 млрд. на поддержание обменного курса по валютным резервам (которые, кстати, в основном сформированы правительством). Где будет валютный курс, если НБУ перестанет продавать валюту на рынке? Поможет ли тогда уровень ставки в 15 или даже 30% годовых? Все гривневые срочные вклады населения составляют всего 4% ВВП, в то время как структурный дефицит платежного баланса 16% ВВП, а товарный внешнеторговый дефицит — 15% ВВП.
Однако в настоящее время валютная ситуация остается контролируемой. По состоянию на конец апреля 2024 г. официальных валютных резервов достаточно для поддержания курсовой устойчивости в краткосрочной перспективе. Их размер составляет более $40 млрд. и является эквивалентным 5,5 месяцам импорта.
Стабильность банковской системы тоже не вызывает сомнений. Доходность активов банков находится на рекордных в мире уровнях, показатели ликвидности и адекватности капитала банков значительно опережают нормативы, доходы банков исторически рекордные.
Сохранение жестких монетарных условий будет сдерживать привлечение заемных средств банков в реализацию инвестиционных проектов и рабочих мест, сдерживать возврат беженцев и перспективы восстановления.
Ресурсы банковской системы, ее посредническая активность должны играть адекватную роль в поддержке военной экономики. Более низкая учетная ставка и большая доступность заемных средств для производителей могли бы способствовать улучшению внешнеторгового сальдо, что снизило бы валютные риски.
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