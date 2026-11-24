Миллионы украинцев уехали за границу, оставив дома пустые квартиры, а угроза зимних блекаутов и обстрелов в любой момент может спровоцировать новую волну внутренней миграции. В такой ситуации страх, что в вашем жилище просто заселятся чужие люди, перестает быть теорией. Хуже всего то, что украинский закон в случае самозахвата работает почти так же, как в Испании.

Как захват чужого жилья в Европе превратился в бизнес, и угрожает ли это Украине

Более того, проект Гражданского кодекса, принятый в первом чтении, предлагает отдельный «институт заседания», который означает, что в определенных ситуациях правовая защита будет распространяться не только на владельца зарегистрированного права собственности, но и на того, кто фактически контролирует объект.

В проекте также предусмотрена возможность приобретения права собственности на недвижимость после десяти лет непрерывного владения, а на движимое имущество после пяти лет.



Но и сейчас быстро выставить «пришельцев» с полицией не получится — владельца ждут долгие суды, а если внутри есть дети или пожилые люди, процесс вообще может затянуться при участии соцслужб. Разбираем на примере европейских «окупасов», как жилищные кризисы превращают чужую недвижимость в добычу и когда этот риск может стать реальностью для Украины.

Послевоенный жилищный кризис и сквоттеры

После Второй мировой войны жилищный кризис охватил значительную часть Европы. В Германии на территории будущей ФРГ 22% довоенного жилищного фонда были полностью уничтожены или непригодны для восстановления, еще 23% домов получили повреждения. В 1946 году западным оккупационным зонам не хватало примерно 5,5 млн квартир, а ситуацию усугублял поток беженцев и переселенцев.

В Великобритании после войны также не хватало жилья. Люди начали заселять пустые военные лагеря, казармы, гостиницы и дома. К осени 1946 года в захваченных помещениях, по оценкам историков, проживало около 44 тыс. человек. Власти пытались прекратить самовольное заселение, но в отдельных случаях в конце концов позволяли семьям оставаться в бывших военных объектах.

В 1970—1990-х годах сквоттинг в Лондоне и Берлине приобрел политический и культурный характер. Активисты боролись против сноса старых домов, дорогих реконструкций и вытеснения малообеспеченных жителей из центральных районов.

Одним из известных примеров стала Фрестония в Лондоне. В 1977 году около 120 жителей заброшенных домов на Фрестон-роуд провозгласили территорию независимой «Народной республикой», создали собственные паспорта и даже обратились в ООН. В конце концов, конфликт завершился переговорами: жильцы создали жилищный кооператив и договорились о легальном проживании.

В Берлине подобные истории были связаны с домом Köpi и культурным центром Tacheles. В первом случае жильцы получили договоры аренды, а во втором художников наконец-то выселили, хотя здание сохранили и превратили в культурный объект.

Эти истории показывают, что самовольное заселение не всегда было криминальной схемой. Зачастую оно возникало на фоне жилищного кризиса, социальных протестов и конфликтов вокруг городской застройки.

Как сквоттинг превратился в проблему владельцев недвижимости

Впоследствии недвижимость в Европе стала не только жильем, но и инвестиционным активом. В туристических регионах квартиры и дома начали покупать для сезонного проживания, сдачи в аренду или сбережения капитала.

В то же время в крупных городах и курортных районах росла проблема доступного жилья. Часть недвижимости оставалась пустой или использовалась только сезонно, тогда как местным жителям все сложнее было найти доступную квартиру.

Особенно остро это противоречие проявилось в Испании. По переписи 2021 года, в стране было 26,6 млн жилых помещений, из которых около 3,84 млн классифицировали как пустые, а еще 2,51 млн — как жилье, используемое время от времени. Однако это не означает, что все эти дома можно было немедленно заселить: часть расположена в районах с низким спросом, нуждается в ремонте или используется владельцами для сезонного проживания.

Именно на пересечении высоких цен, туристического спроса, неравенства и дефицита доступной аренды сформировался современный образ okupas.

Кто такие оккупации и почему это не всегда одинаковая история

В Испании под этим термином часто объединяют несколько разных ситуаций.

Незаконное проникновение в жилище — заселение в жилище, которое используется собственником или другим человеком как жилье. Это может быть и второй дом, если его используют для проживания, например во время отпуска.

Самовольные занятия недвижимости — заселение в дом или квартиру, не являющееся чьим-либо жильем, в частности объекты банков или инвестиционных компаний.

Inquiokupas — арендаторы, которые поначалу законно получили жилье, но потом перестали платить и отказываются уезжать. Это прежде всего конфликт арендных отношений, который обычно разрешается из-за гражданской процедуры.

Мошенничество и вымогательство — схемы, в которых злоумышленники незаконно сдают чужую недвижимость или занимают помещение, а затем требуют деньги от собственников за его освобождение.

В августе 2022 года Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании шести человек в Вильяхойосе, которые занимали туристические квартиры после краткосрочного бронирования, отказывались уезжать и требовали от владельцев по €14 тыс. за освобождение каждого объекта. По данным следствия, группа получила таким образом 62 тыс. евро.

Это уже не жилищный протест, а схема, в которой недвижимость становится инструментом вымогательства.

Как работает испанское законодательство

Испанский Уголовный кодекс различает незаконное проникновение в жилище (allanamiento de morada) и самовольные занятия недвижимости, не являющейся чьим-либо жильем (usurpación).

За незаконное проникновение в жилье предусмотрено заключение от шести месяцев до двух лет. За самовольные занятия недвижимости без насилия или угроз предусмотрен штраф, а в случае применения насилия — более суровое наказание.

Неуплата аренды не является автоматически криминальным захватом жилья: владелец обычно должен пройти процедуру выселения через суд.

Также не существует автоматического «правила 48 часов», согласно которому после двух суток пребывания оккупации полиция якобы уже не может их выселить. Правовая процедура зависит от обстоятельств и конкретного случая.

В 2025 году Испания изменила процессуальные правила, включив отдельные преступления, связанные с незаконным проникновением и занятием недвижимости, в список правонарушений, для которых может применяться ускоренное судебное разбирательство. Однако это не означает автоматического выселения за несколько дней по каждому делу.

Насколько масштабна проблема в Испании

По данным Министерства внутренних дел Испании, в 2024 году правоохранители зарегистрировали 16 426 случаев незаконного проникновения в жилище или самовольные занятия недвижимости. В 2025 году показатель снизился до 14 875 — на 9,4%.

Почти 40% случаев в 2025 году приходилось на Каталонию. В то же время статистика объединяет разные типы правонарушений и не показывает, сколько владельцев потеряли основное жилье, сколько речь идет о пустых домах и сколько конфликтов завершилось судебными решениями.

Таким образом, проблема реальна, но ее масштабы в публичной дискуссии часто преувеличивают. Для конкретного владельца незаконные занятия квартиры могут означать потерю дохода, расходы на адвокатов и ремонт и длительный судебный процесс. Однако статистика не свидетельствует о массовом захвате жилья в масштабах всей страны.

Украина: пока без масштабного сквоттинга, но риски могут измениться

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, миллионы внутренне перемещенных лиц и значительное количество покинувших страну пока не было громких историй о масштабных самозахватах недвижимости.

Одним из пояснений может быть географическое распределение миграционных потоков. Значительная часть украинцев получила убежище за границей, тогда как внутренне перемещенные люди расселились не только на западе страны, но и в Киеве, Днепре, Одессе и других крупных городах. Дополнительную роль играют родственные связи, аренда, государственные и международные программы поддержки, а также приспособление жилищного фонда к новым потребностям.

Директор МБФ «Защита будущего», юрист Олег Мироненко рассказал, что львиная доля конфликтов переселенцев с собственниками жилья связана с выполнением договоров аренды жилья — уплатой за коммунальные услуги или условиями содержания квартир и домов. В этих случаях договоры подкреплены вероятными финансовыми санкциями, поэтому собственникам почти всегда удается защищать свои имущественные права.

Но в случаях самозахватов недвижимости правовой механизм, действующий в Украине, принципиально ничем не отличается от действующего в Испании. Поэтому цивилизованно выселить стихийных «пришельцев» владельцы жилья смогут только в судебном порядке через исполнительные действия, для чего потребуется немало времени.

А если среди захватчиков будут находиться дети или старики, то выселение должно происходить с участием социальных служб. Тем более что свидетелями подобных случаев почти всегда становятся журналисты и блоггеры, благодаря которым действия представителей власти рассматриваются «под микроскопом» численной аудитории.

Однако самозахваты жилья и коммерческой недвижимости могут существенно увеличиться, если страна столкнется с новой масштабной волной перемещения населения. Зима, повреждение энергетической инфраструктуры, перебои с электроэнергией, водоснабжением, теплом и канализацией, а также усиление обстрелов крупных городов могут заставить людей снова искать более безопасные места для проживания.

В таком сценарии нагрузки на западные регионы Украины могут существенно возрасти. В то же время возможности местных властей, социальных служб, жилищного фонда и инфраструктуры для размещения большого количества людей не безграничны.

Если масштабная миграция будет совпадать с дефицитом доступного жилья и недостаточной организацией временного расселения, нельзя исключать появление стихийного заселения пустующих домов, квартир, бывших санаториев или других объектов. Это пока только сценарий, однако война и инфраструктурные риски делают вопрос резервного жилищного фонда особенно актуальным.

Европейский опыт показывает, что жилищные конфликты могут возникать не только из-за криминальных схем, но и из-за длительного дефицита жилья, неравенства, миграции и слабости механизмов социального расселения. Для Украины вопрос готовности к новым волнам перемещения населения может стать одним из важных вызовов зим.