17 ноября 2026 Европейская комиссия обнародовала долгосрочный демографический прогноз. В нем, в частности, заложено предположение, что две трети украинцев под временной защитой останутся в странах ЕС. Наиболее интересные моменты документа разбирал на своей странице в Фейсбуке экономист Александр Костюк.

Обратите внимание: речь идет не о социологическом опросе и даже не об оценке намерений украинских беженцев. Это сценарное предположение, в котором Европейская комиссия строит долгосрочные расчеты своего экономического будущего.

То есть, Европа уже включает значительную часть украинского человеческого капитала в собственные демографические и экономические прогнозы. И здесь возникает принципиальный вопрос: рассматривает ли Украина возвращение этих людей как экономический приоритет или продолжает воспринимать его преимущественно как гуманитарную проблему?

Почему Европа заинтересована в людях

Стоит отметить, почему Европа так заинтересована в человеческом капитале. По прогнозу Еврокомиссии, население ЕС достигнет максимума 453 млн человек в 2029 году, а к 2050-му сократится до 445 млн. Доля населения в возрасте 65 лет и старше возрастет с 22% до 29%, тогда как доля населения трудоспособного возраста 20−64% уменьшится с 58.

На каждого европейца в возрасте 65+ придется уже не 2,6, а только 1,8 человека трудоспособного возраста. Европа стареет и ее главным дефицитом постепенно становятся не финансовые ресурсы, а люди, способные создавать экономическую стоимость.

Еще более красноречивы прогнозы рынка труда. К 2050 году ЕС может потерять почти 12 млн. занятых, или 6% их нынешнего количества. В Польше, Словакии, Литве, Румынии, Болгарии и ряде других стран сокращение занятости превысит 15%.

И это даже при условии, что участие населения в возрасте 20−64 лет в рабочей силе возрастет до 84%. Именно поэтому Еврокомиссия закладывает в свои расчеты положительную чистую миграцию на уровне 1,4 млн. человек ежегодно с 2030-х годов. Следовательно, миграция для Европы уже не просто инструмент компенсации дефицита рабочей силы. Это один из механизмов поддержки экономического роста, пенсионной системы и конкурентоспособности европейских экономик.

Что в этом демографическом уравнении Украины?

Страна инвестировала в воспитание и образование миллионов людей, экономическая отдача которых все больше реализуется за ее пределами. И здесь возникает парадокс: Украина финансировала формирование человеческого капитала, а страны ЕС получают возможность использовать результаты этих инвестиций.

Причем речь идет не только о нынешних работниках. Украинские дети, которые сегодня учатся в школах Польши, Германии или Чехии, через 10−15 лет будут формировать производительность, налоговые поступления и инновационный потенциал экономик, в которых останутся. Европа получает возможность частично компенсировать свой демографический кризис. Украина рискует углубить свою.

Отсюда следует самый острый вопрос: не станет ли послевоенное восстановление Украины процессом, в котором финансовый капитал будет поступать из Европы, а человеческий капитал будет продолжать двигаться в противоположном направлении?

Не только завершение войны: когда украинцы начнут возвращаться

Европейская комиссия уже включила предположение о длительном пребывании двух третей перемещенных украинцев в свои долгосрочные расчеты. Для Украины это не приговор, но очень серьезное предупреждение.

Возвращение людей будет определяться не только завершением войны, но прежде всего соотношением зарплат, производительности, качества институтов и возможностей для детей. И если Украина не предложит собственную экономическую модель возврата человеческого капитала, европейская модель его удержания может оказаться более эффективной.