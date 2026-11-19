В 2027 году мир может столкнуться с новым скачком цен на еду, который сделает продовольствие дороже, чем на пике кризиса 2022-го. Пока базовый прогноз предусматривает рост цен на 7%, но этот сценарий слишком хрупок. Какие именно угрозы способны его разрушить и почему погода, война и дорогая нефть могут ускорить подорожание, объясняют экономисты Всемирного банка Джон Баффес, Давит Меконнен и Калтрина Темай.

Согласно октябрьскому обзору сырьевых рынков Всемирного банка, мировые цены на продовольствие вырастут на 10 % в 2026 году и еще на 7 % в 2027-м. Война затрудняет экспорт через Черное море, а очень сильное Эль-Ниньо снижает урожайность отдельных культур. Цены могут вырасти еще больше, если последствия Эль-Ниньо окажутся серьезнее, чем ожидается, перебои с черноморскими поставками затянутся, энергоносители и удобрения подорожают, спрос на биотопливо увеличится или правительства ограничат экспорт. Если несколько этих факторов совпадут по времени, мировые цены на продовольствие могут превысить уровень 2022 года.

Эль-Ниньо может сильнее ударить по урожаям

Нынешнее Эль-Ниньо — теплая фаза климатического цикла, известного как Южное колебание, — по силе приближается к историческому максимуму. В августе-октябре 2026 года относительный океанический индекс Эль-Ниньо достиг 2 °C. Это порог, при котором явление классифицируют как очень сильное.

Согласно октябрьскому прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность очень сильного Эль-Ниньо в ноябре-январе составляет 96 %. Вероятность того, что по показателю октября-декабря оно станет самым сильным с 1950 года, оценивают в 83 %.

В прогнозе цен на продовольствие Группа Всемирного банка учла средние последствия Эль-Ниньо такой силы. Однако более сильные, чем ожидается, засухи и жара в Южной и Юго-Восточной Азии и Австралии могут сократить урожаи риса и снизить производство пищевых масел и сахара. В Бразилии, Восточной Африке и на юге США урожаям угрожают обильные дожди. В таких условиях цены могут превысить прогноз.

Прогнозируемая сила Эль-Ниньо в 2026—2027 годах

Перебои с экспортом через Черное море могут затянуться

Атаки на порты и суда сократили поставки из Украины и россии. Вместе на эти две страны приходится около 30 % мирового экспорта пшеницы и половина экспорта подсолнечного масла. Согласно ноябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в сезоне 2026/27 каждая из них экспортирует на 19 % меньше пшеницы, чем в предыдущем сезоне.

Прогнозы предполагают, что перебои продлятся до конца 2026 года, но в 2027-м ситуация заметно улучшится благодаря альтернативным маршрутам или договоренности по образцу Черноморской зерновой инициативы, действовавшей в 2022—2023 годах. Если же в 2027 году атаки продолжатся с той же интенсивностью, что и в последнее время, вывезти большие объемы собранного в регионе урожая будет крайне сложно. Тогда цены на зерно могут существенно превысить прогноз.

Изменение объемов производства и экспорта зерна в сезоне 2026/27

Энергоносители и удобрения могут оказаться дороже, чем ожидается

В октябре 2026 года энергоносители продолжили дорожать. Баррель нефти Brent в среднем стоил $125 — это самая высокая среднемесячная цена с июля 2008 года. Европейская цена природного газа, основного сырья для производства азотных удобрений, более чем в 2,5 раза превысила февральский уровень. Цены на удобрения в целом стабилизировались после того, как в третьем квартале 2026 года упали на 22 % по сравнению с предыдущим кварталом.

По прогнозу, в 2027 году и энергоносители, и удобрения подешевеют примерно на 12 %. Такой сценарий предполагает, что экспорт нефти с Ближнего Востока приблизится к довоенным объемам, поставки природного газа постепенно улучшатся, а россия отменит ограничения на экспорт нефтепродуктов. Если же из-за боевых действий дефицит энергоносителей усугубится, вырастут затраты на производство продовольствия, а вслед за ними — и цены. Из-за дороговизны удобрений фермеры могут сократить нормы внесения, что скажется на урожайности и уменьшит будущие поставки.

Затраты на ресурсы для сельского хозяйства

Спрос на биотопливо подталкивает цены на продовольствие

Дорогая нефть и новые требования к составу топлива, особенно в Бразилии, Индонезии и США, способствовали росту производства биотоплива. Речь идет о правилах, определяющих, сколько биотоплива должно содержаться в обычном топливе. С ростом производства подорожало и сырье, которое используют также в пищевой промышленности, — кукуруза, растительные масла и сахар.

Индонезия повысила обязательную долю биодизеля из пальмового масла в дизельном топливе с 40 % до 50 %. США в 2026 году установили рекордные требования к объемам использования биотоплива. В октябре 2026 года соевое масло стоило на 37 % дороже, чем годом ранее. Если топливо будет дорожать быстрее сырья для его производства, выпускать биотопливо станет выгоднее, и цены на продовольствие могут вырасти сильнее, чем предполагает прогноз.

Производство биотоплива

Правительства могут снова ограничить экспорт

Из-за геополитических и погодных рисков правительства могут прибегнуть к ограничениям на экспорт продовольствия, чтобы защитить потребителей в своих странах. Однако тогда на мировой рынок поступает меньше товара, и скачки цен становятся еще резче. По оценкам, в 2010—2011 годах на торговые ограничения пришлось 40 % роста мировых цен на пшеницу и четверть роста цен на кукурузу.

По состоянию на начало ноября 2026 года Эль-Ниньо еще не привело к существенным новым ограничениям. Однако очередная их волна может поднять цены выше прогноза, особенно на продукты, которыми на мировом рынке торгуют в небольших объемах.

Оценка влияния регулирования цен и торговых ограничений на цены на зерно в 2010—2011 годах

Что это означает для цен в 2027 году

Базовый прогноз предполагает рост мировых цен на продовольствие на 10 % в 2026 году и еще на 7 % в 2027-м. Однако более серьезные последствия Эль-Ниньо, длительные перебои с поставками через Черное море, новые экспортные ограничения и более дорогие энергоносители — каждый из этих факторов по отдельности или несколько одновременно — могут поднять цены значительно выше.

При неблагоприятном сценарии перебои с поставками с Ближнего Востока и из Черноморского региона продлятся все первое полугодие 2027 года, а последствия Эль-Ниньо будут сопоставимы с самыми тяжелыми за историю наблюдений. В таком случае мировые цены на продовольствие в 2027 году превысят базовый прогноз на 12 %, а цены на зерно — на 20 %. Продовольствие тогда будет стоить немного дороже, чем в 2022 году.

Если же на Ближнем Востоке удастся достичь прочного мира, энергоносители могут подешеветь быстрее, чем ожидается. Это снизит затраты на производство продовольствия и ослабит давление, которое оказывает на его цены спрос на биотопливо.