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4 ноября 2026, 12:27 Читати українською

Квартиры в Черновцах резко подорожали: сколько теперь стоит жилье и сколько лет нужно на него копить

В Черновцах продолжает дорожать жилье на вторичном рынке. По состоянию на 3 ноября 2026 медианная цена однокомнатной квартиры составляет $62 тыс., двухкомнатной — $85 тыс., трехкомнатной — $109 тыс. За год квартиры подорожали на 9−15%, а частные дома — на 14%. Об этом свидетельствуют данные ЛУН Статистика .

В Черновцах продолжает дорожать жилье на вторичном рынке.
В Черновцах продолжает дорожать жилье на вторичном рынке.
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Как изменились цены на квартиры

Больше всего за последний год выросла стоимость однокомнатных квартир — на 15%. В ноябре 2025 года медианная цена такого жилья составляла $54 тыс., а сейчас достигла $62 тыс.

Двухкомнатные квартиры за год прибавили 10%, трехкомнатные — 9%.

Источник: ЛУН, по состоянию на 3 ноября 2026 года. Данные о вторичном рынке.

Медианные цены квартир в Черновцах.

За последние шесть месяцев однокомнатное жилье подорожало на 6,9% — с $58 тыс. до $62 тыс. В то же время за последний месяц медианная цена осталась без изменений.

В Лун отмечают, что за последнее полугодие стоимость квадратного метра квартир на вторичном рынке Черновцов в долларах увеличилась на 4%. Спрос на жилье в западных регионах поддерживается относительно более безопасной ситуацией по сравнению с прифронтовыми территориями.

Сколько лет нужно собирать на квартиру

По расчетам ЛУН на основе данных Work.ua, для приобретения однокомнатной квартиры в Черновцах нужно примерно 8,2 года средней заработной платы, если откладывать весь заработок.

Год назад этот показатель составил 7,6 лет. Итак, доступность жилья для покупателей ухудшилась: квартиры дорожали быстрее, чем изменялась расчетная покупательная способность зарплаты.

Для представителей разных профессий срок скопления средств значительно различается. К примеру, если откладывать всю зарплату, продавцу-консультанту понадобится около 9,9 года, кассиру — 10,4 года, водителю — 6,9 года, а менеджеру по продажам — 6,8 года.

Эти расчеты условны, поскольку не учитывают расходы на проживание, инфляцию, изменения зарплаты и другие финансовые обстоятельства.

Сколько стоят частные дома

На вторичном рынке Черновцов медианная стоимость частного дома на начало ноября составляет $145 тыс.

За год показатель вырос на 14,3% — со $127 тыс. За последние шесть месяцев дома подорожали на 3,6%, со $140 тыс.

Таким образом, по медианной цене частный дом в Черновцах стоит примерно на $83 тыс. дороже однокомнатной квартиры.

Ситуация на рынке жилья

Черновцы остаются одним из более дорогих областных центров Украины по стоимости квартир на вторичном рынке.

По данным ЛУН, в октябре однокомнатные квартиры во Львове предлагали по медианной цене около $76 тыс., в Ужгороде — $67,9 тыс., в Киеве — $67 тыс. В Черновцах показатель составил около $62,7 тыс.

В то же время, на первичном рынке Черновцов также фиксируется рост цен. По данным ЛУН на конец октября, средняя минимальная цена квадратного метра в новостройках экономкласса составляла 43,6 тыс. грн, комфорт класса — 55,5 тыс. грн.

Приведенные цены на вторичном рынке представляют собой медианные цены предложения, а не фактические суммы заключенных сделок. Реальная цена покупки может отличаться в зависимости от района, площади, состояния жилья и результатов торга.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Kanarej
Kanarej
4 ноября 2026, 14:30
#
Ну сейчас большой поток миграции с востока и даже Киева. Когда пойдет отток — цены пойдут вниз.
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