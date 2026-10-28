Топ-5 неочевидных вещей в авто, которые ежедневно опустошают ваш кошелек

Деньги на авто идут как вода сквозь пальцы, и списать все на дорожающий бензин уже не получается. Самое неприятное, что половину этих расходов мы создаем себе сами — просто по привычке, делая мелкие глупости каждый день. Если вы устали переплачивать за содержание машины, лучшим решением станет покупка надежного авто из США от Factum Auto, но даже при хорошем транспорте важно вовремя избавиться от пяти вредных водительских привычек.

1. Прогрев двигателя «до победного» и частая езда на «лампочке»

Многие до сих пор прогревают современный инжекторный двигатель по 15−20 минут зимой. На самом деле современному мотору достаточно 1−2 минут, чтобы смазка разошлась по системе, после чего можно начинать плавное движение. Избыточный холостой ход — это лишний расход топлива и лишние моточасы.

Еще одна опасная привычка — ездить к последнему с индикатором горящего пустого бака. Топливный насос охлаждается бензином. Когда топлива мало, насос перегревается и захватывает осадок со дна бака, что приводит к его преждевременной поломке.

2. Игнорирование давления в шинах

Спущенные всего на 0,5 бара шины увеличивают расход топлива на 3−5% и ускоряют износ протектора почти в полтора раза. Проверять давление следует хотя бы раз в две недели.

3. Переплата при покупке нового авто на локальном рынке

Покупка машины на вторичном рынке часто превращается в лотерею: скрученный пробег, скрытые ДТП и завышенные ценники. Именно поэтому многие опытные автомобилисты меняют стратегию и выбирают авто из США, где история каждого транспортного средства прозрачно фиксируется в национальных базах данных Carfax и AutoCheck. Это позволяет взять свежую модель в богатой комплектации гораздо дешевле, чем аналог из соседнего автосалона.

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