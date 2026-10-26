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26 октября 2026, 12:35 Читати українською

Инвесторы ставили на Болсонару, но победил Лула: бразильские активы резко дешевеют

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов: он опередил правого сенатора Флавио Болсонара. Разница между кандидатами составила менее четырех процентных пунктов. Победа Лулы стала неожиданностью для рынка. Уже в ходе торгов в Азии бразильские активы резко подешевели. Трейдеры в Сан-Паулу не исключают, что биржа приостановит торги. Об этом пишет Bloomberg.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов: он опередил правого сенатора Флавио Болсонара.
Лула переизбран, набрав 51,8 % голосов: в Сан-Паулу ожидают обвала биржи. Фото: Meteoro Brasil
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По данным Высшего избирательного суда, после подсчета почти всех бюллетеней Лула набрал 51,8% голосов, Болсонару получил 48,2%.

Рынок отреагировал еще до открытия бразильской биржи. В Нью-Йорке отслеживающий бразильские акции фонд на премаркете потерял 27%. Токийский ETF подешевел на 15%, это самое большое падение за один день с 2008 года. Фьючерс на CME показывал 5,55 реала за доллар. Это не прямая цена, но такая отметка означает падение реала более чем на 10% пятничного закрытия. Акции XP Inc. и Itaú Unibanco в начале торгов в США упали, по меньшей мере, на 26%.

Трейдеры в Сан-Паулу ожидают столь сильных продаж, что могут сработать предохранители. Биржа останавливает торги на 30 минут, когда индекс Ibovespa падает на 10% и больше. Брокерская компания Monte Bravo оценивала, что в случае победы Лулы индекс может просесть на 11% уже в первое время.

«Это будет трудный день. Рынок переоценит все, — сказал Бруну Фуншал, глава Bradesco Asset Management. — Всех застали врасплох».

Ставка на Болсонаре

Инвесторы в основном делали ставку на его победу. После неожиданного лидерства Болсонара в первом туре в бразильские активы зашли миллиарды иностранных средств. Надеялись на более жесткую бюджетную политику, которая открыла бы путь к снижению ставок. UBS Global Wealth Management, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup поспешили опубликовать оптимистические прогнозы. Когда опрос показал равную борьбу, многие инвесторы начали хеджировать риски, но базовым сценарием все равно оставалась победа Болсонара.

Рынки считают маловероятным, что Лула пойдет на бюджетную экономию, необходимую для понижения ставок. По словам инвесторов, именно из-за дефицита бюджета реальные ставки в Бразилии одни из самых высоких в мире. Госдолг превышает 80% ВВП, а большая часть бюджета привязана к обязательным расходам. У домохозяйств рекордная задолженность, миллионы компаний просрочили платежи, а фермеры массово не обслуживают кредиты.

Дополнительный риск создает Болсонар. Он призвал аннулировать результат и обвинил Верховный суд в изменении правил: суд обязал продолжить голосование в последний момент.

«Разочаровавшиеся ожидания рынка и перспектива длительного политического спора, вероятно, будут давить на акции, облигации и реал, — сказал Раджив Де Мелло из Gama Asset Management. — Для инвесторов результат явно отрицательный».

Руководитель Persevera Asset Management Гильерме Аббуд отметил, что Лула впоследствии может осторожничать в расходах, но рынок вряд ли даст ему кредит доверия.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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