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22 октября 2026, 14:30 Читати українською
В Киеве обсудили инвестиции, ответственность, технологии и стратегии развития
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Источник: Минфин
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