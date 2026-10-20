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20 октября 2026, 10:07 Читати українською

Ryanair предупредил пассажиров об изменениях: на сдачу багажа будет меньше времени

Пассажирам Ryanair, сдающим багаж в аэропорту, придется планировать время перед вылетом иначе. С 10 ноября авиакомпания будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до отправки рейса вместо нынешних 40 минут. Об этом пишет Daily Express .

Пассажирам Ryanair, сдающим багаж в аэропорту, придется планировать время перед вылетом иначе.
Пассажирам Ryanair, сдающим багаж в аэропорту, придется планировать время перед вылетом иначе.
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Что это даст

Изменения должны дать пассажирам дополнительные 20 минут, чтобы пройти контроль безопасности и паспортный контроль и вовремя добраться до выхода на посадку. По замыслу авиакомпании, это поможет уменьшить количество людей, которые опаздывают на рейсы из-за очередей в аэропортах.

В то же время, по данным Ryanair, около 80% пассажиров регистрируются онлайн до прибытия в аэропорт и направляются непосредственно к выходу на посадку. Так что для них порядок действий не изменится. А примерно 20% пассажиров сдают багаж на стойках в аэропорту.

Именно они получат дополнительное время для прохождения всех необходимых проверок перед посадкой. Как пояснил коммерческий директор Ryanair Дара Брейди, новые правила особенно важны в периоды активных путешествий, когда очереди на паспортном контроле и проверке безопасности могут быть длиннее.

Напомним

Изменения происходят на фоне внедрения в Европе системы въезда/выезда EES. Она начала действовать 10 апреля и предусматривает регистрацию биометрических данных граждан не входящих в ЕС стран на внешних границах 29 европейских стран Шенгенской зоны.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании предупредило путешественников, что прохождение иммиграционного контроля может продолжаться дольше обычного. В то же время, британцам не нужно выполнять специальные действия до прибытия на границу Шенгенской зоны.

Помимо смены времени закрытия стоек, Ryanair расширяет сеть киосков самообслуживания для сдачи багажа. Авиакомпания планировала установить их более чем на 95% аэропортов, где она работает, до октября. Киоски интегрированы с мобильным приложением Ryanair.

Пассажиры могут зарегистрировать багаж и распечатать багажные бирки самостоятельно, что должно ускорить его сдачу и уменьшить очереди у стоек.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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