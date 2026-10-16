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16 октября 2026, 16:37 Читати українською

Архитектура цифрового чекаута: за кулисами конференции FinRetail 2026

Несмотря на любые ограничения и изменения планов, финтех-сообщество в очередной раз доказало свою невероятную гибкость. Конференция FinRetail 2026 успешно прошла в онлайн-пространстве, собрав у экранов ключевых игроков рынка. Онлайн-формат открыл возможности погрузиться в детали B2B-цифровизации, потребительских настроений и реальных бизнес-кейсов, которые раньше оставались за кадром.

Несмотря на любые ограничения и изменения планов, финтех-сообщество в очередной раз доказало свою невероятную гибкость.
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Практическая цифровизация B2B и анатомия потребительского поведения

Важный пласт практического опыта презентовал Богдан Погорелый, который рассказал о строительстве платформы «Эпицентр Бизнес». Он подчеркнул, что компания стремится превратить свой маркетплейс в единую точку для закупки товаров юридическими лицами от выбора до закрытия документов.

«Мы видим, что ФЛПы мигрируют из B2C сегмента в B2B сегмент и производят расчеты по безналу и бизнес-картам», — отметил Богдан Погорелый, добавив, что доля таких предпринимателей в структуре покупок уже выросла на 15%.

Благодаря встроенному финансированию прямо в ожидании от партнеров вроде Е-Дело или ПриватБанка, оформление рассрочки для бизнеса занимает около 30 минут.

Фундаментальное исследование потребительских предпочтений представителей рынка приведено Ириной Максимюк из компании 4Service. Она обратила внимание на то, что 98% опрошенных украинцев имеют банковские приложения и открывают их более четырех раз в неделю.

«Страх потерять деньги из-за мошенничества для украинцев намного болезненнее, чем потеря времени на разбор с новым способом оплаты», — подчеркнула Ирина Максимюк.

Именно поэтому стандартного кэшбэка в 1% уже мало для изменения платежных привычек, ведь клиенты нуждаются прежде всего в гарантиях возврата средств.

Тему борьбы с внутренними угрозами продолжил сертифицированный аудитор Артем Ковбель. Он разобрал практики форензики и противодействия финансовому мошенничеству. Артем поделился собственной твердой позицией по управлению:

«Выход владельца из операционного контроля равен потере бизнеса. 95% кейсов недобросовестных действий происходит именно тогда, когда владелец полностью оставляет контроль».

Также Инна Табак из Sense Bank раскрыла детали запуска банковских подписок. Она отметила, что потребители устали контролировать десятки регулярных списаний. Внедрение моделей с выбором пакетов типа Small, Medium или Full позволяет банку создавать экосистему ежедневного пользования, привлекая к сотрудничеству ритейлеров и сервисы здоровья или доставки.

Трансформация чека в канал коммуникации

Назар Мацоха из компании get get обратил внимание, что покупка не должна заканчиваться на момент выдачи чека. Он объяснил, что электронный чек является новой точкой долгосрочного взаимодействия, через которое можно собирать обратную связь, предлагать персонализированный кросс-сейл и строить более глубокую аналитику на основе реальных корзин.

Общий вывод: куда движется рынок и с какими вызовами сталкивается Украинский финтех и ритейл стремительно двигаются в сторону полной экосистемности, где граница между финансовым приложением, маркетплейсом и сервисом доставки окончательно размывается. Главный вектор развития направлен на создание абсолютно бесшовного клиентского опыта, где кредитование, идентификация и оплата проходят в считанные секунды.

В то же время, рынок сталкивается с тремя фундаментальными вызовами:

  • Рост сложности мошеннических схем. Использование искусственного интеллекта, дипфейков и привлечения дроп-счетов требует от компаний непрерывных инвестиций в киберзащиту.

  • Высокая стоимость привлечения клиентов (CAC). Ни один игрок больше не способен в одиночку покрывать расходы на маркетинг, что заставляет искать новые партнерские коллаборации.

  • Строгое регуляторное соответствие. Рынок вынужден балансировать между требованиями НБУ по прозрачности и желанием сохранить максимальную скорость обслуживания.

Благодарность партнерам Организаторы выражают искреннюю благодарность всем партнерам, поддержавшим проведение конференции в это непростое время.

Благодаря партнерству с группой компаний Aventus Ukraine, развивающей ведущие финансовые и платежные сервисы под брендами CreditPlus, pluscard и PSR, рынок получил возможность провести этот важный диалог.

Спасибо серебряному партнеру Твой Заем и бронзовому партнеру PSP Platon за весомый вклад в развитие инноваций.

Отдельное спасибо информационным партнерам: ua.news, injobe, All Retail, mind.ua, marketer, НАБУ, Ассоциация украинских банков, PaySpace Magazine, Мое Дело, Украинский совет торговых центров и Retailers.ua.

Совместными усилиями мы делаем украинский бизнес более сильным, технологичным и устойчивым к любым вызовам.

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Источник: Минфин
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