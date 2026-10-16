НБУ повышает требования к банкам: минимальный капитал от 250 миллионов и конец «рисованной» отчетности

Национальный банк повышает минимальное требование к капиталу банков с 200 млн. до 250 млн. грн. и усиливает контроль за соблюдением нормативов риска и ликвидности. Теперь банки должны выполнять эти требования постоянно, а не только на даты представления отчетности.

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Национальный банк Украины ужесточает требования к банкам: минимальный регулятивный капитал вырастет с 200 до 250 млн грн, а соблюдение нормативов кредитного риска и ликвидности будет контролироваться на постоянной основе.

Регулятор также сможет устанавливать отдельным банкам более строгие требования к капиталу и ликвидности.

Изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ № 121 от 13 октября 2026 года. Они касаются Инструкции о порядке регулирования деятельности банков и вступят в силу 1 и 3 января 2027 года.

Минимальный капитал вырастет до 250 млн грн

НБУ повышает минимальный размер регулятивного капитала банков на 50 млн грн — с 200 млн до 250 млн грн.

Владельцам банков придется обеспечить соответствие новому требованию. Для этого учреждения могут увеличить капитал. Если выполнить требования самостоятельно не получится, одним из возможных вариантов станет объединение с другими игроками рынка.

Банки должны постоянно соблюдать нормативы

Еще одно изменение касается контроля над показателями риска. Ранее банки могли временно нарушать нормативы в течение месяца, приводя показатели в соответствие с требованиями НБУ к отчетным датам.

Обновленная инструкция предусматривает, что банки должны постоянно соблюдать лимиты кредитного риска, в том числе нормативы Н7, Н8 и Н9, а также ограничения на инвестирование. Нарушения будут фиксироваться независимо от того, пришлись ли они на дату представления отчетности.

НБУ сможет устанавливать отдельным банкам более строгие требования

Регулятор также закрепил право устанавливать индивидуальные повышенные нормативы достаточности капитала и ликвидности для отдельных банков. Такой подход предусмотрен для учреждений, проводящих слишком рискованную политику.

В частности, НБУ сможет повышать требования к коэффициенту покрытия ликвидностью (LCR). Это позволит применять более строгие правила для отдельных учреждений, а не ограничиваться едиными нормативами для всего банковского сектора.